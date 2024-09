9 Čechů, kterým po nadcházející sezoně skončí víceletá smlouva v NHL. Čeká je boj o budoucnost

Část 1 / 10



Po sezoně 2024/25 vyprší v NHL víceleté smlouvy Johnu Tavaresovi a Mitchellu Marnerovi z Toronta, Jamie Bennovi z Dallasu nebo Mikko Rantanenovi z Colorada. V podobné pozici se ocitne i několik českých hokejistů, kterým běží poslední rok víceletého (minimálně dvouletého) kontraktu, takže de facto budou hrát o svou budoucnost a mzdu v dalších ročnících. O které borce se jedná, na to odpovídají následující kapitoly. Do výběru zařazujeme pouze hokejisty, kteří už v minulých sezonách v NHL působili, nefiguruje v něm tedy například brankář Jakub Škarek, kterému po sezoně skončí dvouletá smlouva v New Yorku Islanders, ale v elitní lize se dosud neobjevil.

Vítek Vaněček (San Jose Sharks) Vítek Vaněček se dočkal premiéry v NHL v sezoně 2020/21. Branku Washingtonu Capitals měl tehdy hájit veterán Henrik Lundqvist, který byl ale kvůli zdravotním problémům mimo hru, takže dostal šanci český mladík, jenž nabídnutou příležitost chopil za pačesy. Téměř neprůstřelní. 13 českých gólmanů s nejvyšší procentuální úspěšností zákroků v historii NHL Před dalším ročníkem se počítalo s tím, že pozici jedničky má jistou Ilja Samsonov, ale Vaněček si přivlastnil tuto roli a Rusa odsoudil k vysedávání na střídačce. Během svého premiérového ročníku v NHL odchytal 37 zápasů a velmi výrazně na sebe upozornil. Před sezonou 2022/23 odešel do New Jersey, kde podepsal tříletou smlouvu do roku 2025, její poslední rok ale odkroutí v San Jose, kam byl vyměněn letos v březnu.

Karel Vejmelka (Utah Hockey Club) Brankář Karel Vejmelka je jedním ze sedmi českých hráčů z draftu v roce 2015, který se probojoval do NHL. Rodák a odchovanec Třebíče musel během výběru talentů před devíti lety čekat až do pátého kola, kdy po něm sáhl Nashville, Predators ho ale nikdy do týmu nepovolali. Vejmelka totiž po draftu neodešel do zámoří, ale působil v extralize v Brně, s nímž se stal dvakrát mistrem soutěže. Etabloval se v NHL. Kterými kluby prošel Karel Vejmelka, než vyrazil do zámoří? Za Atlantik se vydal až před sezonou 2021/22 a upsal se na rok Arizoně. V jednom z nejhorších týmů NHL si nevedl špatně, takže si vysloužil prodloužení kontraktu o další tři roky. Poslední z nich ale stráví už v Utahu, kam se klub z Arizony přestěhoval. Dosud v NHL odchytal 140 utkání, ve kterých zaznamenal úspěšnost zákroků 89,8 procent.

Dan Vladař (Calgary Flames) V minulých letech sahal Boston v draftech poměrně často po tuzemských hokejistech. V roce 2015 si Bruins vybrali ve třetím kole jako 75. hráče v celkovém pořadí Dana Vladaře. Česká polínka v kanadských plamenech. 8 tuzemských hráčů, kteří se zaryli do paměti fanoušků Calgary Flames Talentovaný brankář zazářil na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2014, kde pomohl národnímu týmu ke stříbrným medailím, ale v zámoří působil především v celku Providence Bruins v nižší soutěži AHL. V Bostonu měl smlouvu do konce sezony 2022/23, ale ještě než ji stihl završit, byl v roce 2021 vytrejdován do Calgary. Během tří sezon v kanadském klubu odchytal rovných sedmdesát utkání a kryl záda týmové jedničce, kterou byl Jacob Markström. Po jeho letním odchodu do New Jersey by se o tento post měl nyní poprat. S Plameny má podepsaný dvouletý kontrakt, který vyprší v roce 2025.

Lukáš Dostál (Anaheim Ducks) V roce 2019 si během slavnostního večera v rámci ankety Zlatá hokejka přišel pro ocenění v kategorii juniorů gólman Lukáš Dostál, který zazářil na mistrovství světa dvacítek, kde měl nejlepší procentuální úspěšnost zákroků. Vytvořil si také slušnou pozici ve finské lize, kde byl na hostování z brněnské Komety v klubu Ilves. Kovář, Štěpánek a spol. 19 českých gólmanů, kteří mají medaile z mistrovství světa Když zamířil do zámoří, působil nejdříve ve farmářském celku v soutěži AHL. Talentovaného českého brankáře si pojistil v draftu v roce 2018 Anaheim a v dresu Ducks už odchytal 67 utkání, přičemž v minulé sezoně se poctivě dělil o místo mezi tyčemi se zkušeným Johnem Gibsonem. Tak by to mělo být i v té nadcházející, po níž Dostálovi skončí dvouletá smlouva, kterou podepsal v roce 2023.

Jan Rutta (San Jose Sharks) V extralize dlouho patřil Jan Rutta mezi elitní beky. V Chomutově působil od roku 2008 a po světovém šampionátu v roce 2017, kde si odbyl premiéru a kde patřil k nejlepším českým hráčům, zamířil do NHL. Elitní společnost. 12 českých obránců, kteří dosud získali Stanley Cup V premiérovém ročníku v Chicagu posbíral dvacet bodů, jenže v další sezoně přišel o místo v sestavě, putoval na farmu a následně byl vytrejdován do Tampy Bay, kde se dvakrát napil ze Stanley Cupu. V současnosti je hráčem San Jose Sharks, kam byl vyměněn v roce 2023 z Pittsburghu. V kalifornském klubu mu nyní poběží třetí (a poslední) rok smlouvy, kterou podepsal ještě na Floridě v roce 2022.

Radek Faksa (St. Louis Blues) Radek Faksa je jednou z českých stálic v NHL. V elitní zámořské lize debutoval v sezoně 2015/16 a od té doby si vybudoval slušnou pozici v Dallasu, odkud se v létě poprvé během zámořské kariéry stěhoval. Zamířil do St. Louis Blues, kde mu po sezoně vyprší pětiletý kontrakt. Boháč Radek Faksa. Podívejte se, kolik už si v NHL vydělal a na kolik si ještě určitě přijde Třicetiletý rodák z Opavy, jenž do zámoří odešel v roce 2011, dosud v NHL odehrál 638 zápasů, ve kterých posbíral rovných 200 (89+111) bodů. Dalších 79 startů a 20 bodů přidal v play-off.

Ondřej Pavel (Colorado Avalanche) Kdo nesleduje české hokejisty v zámoří bedlivě, tomu možná jméno Ondřeje Pavla nic neřekne. Aktuálně čtyřiadvacetiletý útočník nikdy neprošel draftem NHL, přestože za Atlantik zamířil už v 16 letech z dorosteneckého týmu pražské Sparty. Hrál v univerzitních soutěžích a natolik zaujal skauty Colorada, že mu klub nabídl k podpisu dvouletou vstupní smlouvu. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 V minulé sezoně působil převážně ve farmářském celku Colorado Eagles v soutěži AHL, připsal si na konto ale také dva starty v dresu Avalanche. Do statistik si však zapsal pouze jeden dvouminutový trest a jeden záporný bod v +/- bodování. Po nadcházející sezoně, kterou zcela jistě opět začne ve farmářském mužstvu, mu skončí smlouva, takže má jen několik měsíců na to, aby přesvědčil, že má kvalitu na NHL.

Jakub Lauko (Minnesota Wild) Jakub Lauko patřil k velkým talentům chomutovského hokeje. Aktuálně čtyřiadvacetiletý útočník okusil extraligu už v sezoně 2016/17 a v roce 2018 ho ve třetím kole draftu ulovil Boston. V kempu Bruins zaujal, nejdříve však sbíral zkušenosti ve farmářském celku Providence Bruins. V minulých dvou sezonách už patřil do kádru prvního týmu. V Bostonu měl podepsaný dvouletý kontrakt do roku 2025, ale v létě byl vyměněn do Minnesoty, takže druhou polovinu smlouvy si odkroutí v dresu Wild.

Lukáš Rousek (Buffalo Sabres) Hned v debutovém utkání v NHL zaznamenal Lukáš Rousek dva body za branku a asistenci. Gól dal hned při prvním střídání v čase 3:49. Žádnému českému hokejistovi se to při premiérovém střetnutí v prestižní zámořské lize nepovedlo dřív. Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Do NHL byl Rousek draftován v roce 2019 ze 160. místa coby hráč pražské Sparty. V holešovickém klubu pak pobyl ještě dvě sezony a v roce 2021 se vydal za oceán, kde podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt. V roce 2023 jej prodloužil o další dva roky. Od té doby se pere o svou hokejovou budoucnost převážně ve farmářském celku Rochester Americans. V AHL se mu velmi daří a v minulém ročníku měl na kontě 41 bodů (10+31) z 51 zápasů. Jeho účet v NHL dosud zahrnuje 17 střetnutí a čtyři body (1+3).