8 zápisů Petra Čecha do historie, které žádný český gólman asi nevymaže

Přes Blšany, Plzeň, Spartu a Rennes se dostal až do Chelsea, kde byl deset let neotřesitelnou jedničkou. Pak si José Mourinho přivedl Thiabauta Courtoise a Petr Čech si po roce vysedávání na lavičce řekl dost. Následně předváděl své umění v dresu Arsenalu, kde pak ukončil kariéru.

Vypisovat Čechovy úspěchy, to by bylo na dlouho. Zaměřili jsme se proto na jeho rekordy, které zřejmě žádný jiný český brankář jen tak nepřekoná. Vybrali jsme jich devět.

Pán nul v Chelsea

Na začátku roku 2015 Chelsea vyhrála 2:0 v Hullu. Tím, že Petr Čech uhájil čisté konto, vytvořil nový rekord londýnského klubu. Byla to jeho 209. nula, čímž se dostal před Petera Bonettiho, který k tomu ale potřeboval skoro o tři stovky zápasů více. Když z Chelsea odcházel, měl na kontě 228 zápasů bez inkasované branky ve všech soutěžích, do nichž v dresu Blues nastoupil.

902 minut bez obdržené branky (2001/02)

V sezoně, kdy Petr Čech vychytal 17 čistých kont, vytvořil rekord v neprůstřelnosti v české nejvyšší soutěži. Za svá záda nepustil míč dlouhých 902 minut (druhý je Ondřej Kolář, který neinkasoval 788 minut). Na titul to tehdy ale nestačilo, Sparta skončila druhá za Libercem.

Devítinásobný Fotbalista roku

Petr Čech se stal devětkrát nejlepším českým fotbalistou roku. Anketu ovládl mezi lety 2008 až 2013 šestkrát v řadě a zdá se, že v tomto ohledu ho asi nikdo nepřekoná.

Nejlepší brankář světa (2005, hlasování Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků)

Petr Čech byl dlouhodobě považován za jednoho z nejlepších gólmanů planety. Na vrcholu se držel dlouho, nicméně před šestnácti lety dosáhl úspěchu, kterého se dočká málokdo. Podle Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků byl vyhlášen nejlepším gólmanem na světě.

Trojnásobný nejlepší klubový brankář Evropy podle UEFA (2005, 2007 a 2008)

Ve stejném roce, kdy Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků vyhlásila Čecha nejlepším gólmanem planety, se stal i nejlepším klubovým brankářem podle UEFA. V následujících třech letech toto ocenění získal ještě dvakrát. Kdo ví, zda se někdy najde nějaký krajan, kterému se povede tento počin překonat.

Nejvíc odchytaných zápasů v reprezentaci

Rekordmanem v počtu odehraných zápasů v národním týmu byl dlouho Karel Poborský. Petr Čech však autora legendárního dloubáku z Eura 1996 překonal během roku 2016. Poborský národní dres oblékl ve 118 utkáních, Čech zvládl odchytat 124 zápasů. Z vrcholu ho jen tak někdo nesesadí. A nějaký gólman? Výhledově určitě ne.

Jediný český brankář, který vyhrál Ligu mistrů

Bývalý brankář Chelsea nebyl prvním českým hráčem, který vyhrál Ligu mistrů, stal se ale prvním tuzemským gólmanem, který to dokázal. V roce 2012 vychytal v penaltovém rozstřelu Bayern Mnichov a dovedl Blues k historicky prvnímu triumfu v milionářské soutěži. Od té doby žádný český hráč Ligu mistrů nevyhrál a to se asi ještě nějakou dobu nezmění. A kdo ví, zda se najde nějaký gólman, který ho napodobí.

Čtyři triumfy v Premier League

Být deset let jedničkou Chelsea, to už něco znamená. Žádný jiný český brankář nehájil branku evropského velkoklubu tak dlouho, jen Petr Čech. Během té doby pomohl Blues ke třem titulům v Premier League, čtvrtý přidal v roli náhradního gólmana. To je meta, na kterou dlouho nedosáhne nejen žádný český brankář, ale ani hráč nejen v anglické, ale zřejmě jakékoliv jiné prestižní evropské lize.

Foto: Profimedia.cz