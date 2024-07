8 zápasů Sparty ve druhém předkole Ligy mistrů. Letenští byli většinou úspěšní. Jak si povedou letos?

Pražská Sparta se po roce opět pokusí proniknout do Ligy mistrů. V hlavní fázi soutěže se naposledy představila v sezoně 2005/06, od té doby podstoupila několik marných pokusů o postup do skupinové fáze.



Část 1 / 9



Český mistr se letos objeví ve druhém předkole Ligy mistrů, a zda nakonec po téměř 20 letech pronikne do hlavní fáze milionářské soutěže, může napovědět už vystoupení proti vítězi ze souboje Reykjavík – Shamrock Rovers z prvního předkola. Dosud Pražané odehráli osm střetnutí ve druhých předkolech nejprestižnější klubové soutěže. Jak si v nich vedli, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 9 1997/98: Sparta Praha – Salcburk Úplně poprvé se ve druhém předkole Ligy mistrů objevila Sparta v sezoně 1997/98 a protože třetí předkolo ještě neexistovalo, bylo jasné, že pokud lépe zvládne souboj se Salcburkem, postoupí rovnou do skupinové fáze soutěže. Úvodní duel se odehrál před necelými sedmi tisíci diváky v Rakousku, kde Letenští pod vedením kouče Jozefa Chovance uhráli bezbrankovou remízu. Odveta byla na programu na konci srpna 1997 v Praze a domácí před téměř 16 tisíci fanoušky nenechali nic na náhodě a s jistotou si dokráčeli pro kýžený postup. Skóre otevřel po necelé půlhodině hry Miroslav Baranek a ještě před odchodem do šaten přidal druhý gól Vratislav Lokvenc. O definitivní pojistku se postaral v 66. minutě Zdeněk Svoboda, který pečetil na konečných 3:0. V hlavní fázi soutěže byla Sparta nalosována do skupiny A s Borussií Dortmund, Parmou a Galatasarayem Istanbul. Pražané však skončili až třetí, když dokázali vyhrát jen utkání s tureckým soupeřem na Letné (3:0). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 1998/99: Sparta Praha – Dynamo Kyjev Stejně jako o sezonu dříve bylo druhé předkolo vstupenkou do hlavní fáze Ligy mistrů i v ročníku 1998/99. Sparta v něm narazila na Dynamo Kyjev a po prvním střetnutí, které se uskutečnilo na Ukrajině, se zdálo, že má skvěle nakročeno za svým cílem. Z Kyjeva si totiž Pražané přivezli vítězství 1:0, které zařídil už v páté minutě Miroslav Baranek. Vedení hosté uhájili i navzdory faktu, že poslední čtvrthodinu dohrávali v deseti poté, co šel po druhé žluté kartě předčasně do sprch Vlastimil Svoboda. Odvetu o čtrnáct dní později si nenechalo ujít skoro 18 tisíc fanoušků, kteří se těšili, že si užijí postupovou radost. Ještě dvě minuty před koncem to vypadalo, že by Letenští mohli uhrát bezbrankovou remízu, která jim k tomu stačila, jenže nedlouho před závěrečným hvizdem srazil střelu Andreje Ševčenka za záda brankáře Poštulky Petr Gabriel. 32 let od triumfu Sparty nad Barcelonou. Připomeňte si, jaká sestava zvládla zázrak V následném prodloužení se diváci gólu nedočkali, takže o postupu rozhodovaly střely ze značky pokutového kopu. Na úvodní trefu Sergeje Rebrova ještě dokázal zareagovat Martin Čížek, ale po něm už gólmana Šovkovského nikdo z domácích hráčů nepokořil. Naopak na ukrajinské straně to zvládl Kaladze a o výhře rozhodl Dmytrulin. Kyjevští pak postoupili v milionářské lize až do semifinále, v němž svedli vyrovnanou, ale neúspěšnou bitvu o postup s Bayernem Mnichov, který pak ve finále podlehl Manchesteru United. Pro Spartu tím však účinkování v evropských pohárových soutěžích ještě neskončilo. Tým byl zařazen do Poháru UEFA, kde v prvním kole neuspěl po porážkách 2:4 a 0:1 s Realem Sociedad a byl vyřazen. Španělský celek pak došel do osmifinále, v němž vypadl s Atlétikem Madrid. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 2002/03: Sparta Praha – Torpedo Kutaisi V sezoně 2001/02 se Sparta kvalifikovala přímo do základní skupiny Ligy mistrů, o rok později však musela projít kvalifikací. Začala ve druhém předkole soubojem s gruzínským Torpedem Kutaisi. Úvodní duel v Praze sledovalo necelých deset tisíc diváků a mohli být spokojeni. Letenští do přestávky vedli díky gólům Miroslava Baranka 2:0 a třetí trefu přidal čtvrt hodiny před koncem Michal Pospíšil. Brankář Michal Špit uhájil čisté konto. V odvetě šli sice do vedení hráči gruzínského celku, ale ještě do poločasu stihl vyrovnat Lukáš Zelenka a nedlouho po přestávce otočil skóre Tomáš Jun. Hosté odjeli s výhrou 2:1 a postoupili do třetího předkola. V něm už to tak veselé nebylo. Sparta nejprve prohrála v Genku 0:2 a i když v odvetě na domácí půdě dokázala zvítězit 4:2, díky vyššímu počtu nastřílených branek na soupeřově hřišti postoupil dál belgický klub a Pražané se museli spokojit s účastí v Poháru UEFA, v němž už v listopadu skončili ve druhém kole po souboji s tureckým Denizlisporem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 2004/05: Sparta Praha – APOEL Ve druhém předkole se v sezoně 2004/05 zapojila Sparta do Ligy mistrů a zdálo se, že los byl k pražskému klubu poměrně přívětivý. Za soupeře jim přidělil kyperský APOEL. Tradiční účastník evropských pohárů měl být hratelným protivníkem, ale nakonec se Pražané na postup pěkně nadřeli. Z úvodního duelu v Nikósii si přivezli remízu 2:2, kterou ovšem vydřeli až v závěrečných minutách. Od začátku druhé půle až do 82. minuty totiž prohrávali 0:2. Osm minut před koncem snížil Milan Pacanda a o sedm minut později srovnal Tomáš Sivok. Ani odveta v Praze nebyla procházkou rozkvetlým sadem. Do vedení sice poslal domácí Karel Poborský, ale hosté dokázali srovnat. Letenští však rychle zareagovali a za tři minuty už díky trefě Milana Pacandy zase vedli. Těsné vedení pak už udrželi. Ve třetím předkole si pak Sparta poradila s maďarským Ferencvárošem a po roce se opět kvalifikovala do základní skupiny Champions League. V ní však v šesti zápasech s Lyonem, Manchesterem United a Fenerbahce získala jen bod a skončila v tabulce na posledním místě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 2008/09: Sparta Praha – Šeriff Tiraspol V sezoně 2007/08 neuspěla Sparta ve třetím předkole Ligy mistrů a porážky s Arsenalem ji nasměrovaly do Poháru UEFA. O rok později vstoupila do soutěže ve druhém předkole soubojem s moldavským Šeriffem Tiraspol. První střetnutí skončilo v Moldavsku těsnou výhrou Pražanů, kterou jim zajistila trefa Jiřího Kladrubského čtvrt hodiny před koncem. Na Letné se hrálo skoro celých prvních 45 minut bez gólu, až těsně před odchodem do šaten udeřil Petr Voříšek a poslal domácí do vedení. Druhou branku, kterou pečetil skóre i postup, přidal krátce po přestávce Miroslav Slepička. Třetí předkolo pak bylo pro Sparťany konečnou stanicí – dvakrát prohráli s řeckým Panathinaikosem a zamířili do Poháru UEFA, v němž vyhořeli hned v úvodním kole s Dinamem Záhřeb. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 2010/11: Sparta Praha – Liepajas Metalurgs V roce 2010 měli Pražané další šanci vybojovat si účast v základní fázi Ligy mistrů. Do soutěže vstoupili ve druhém předkole, v němž si snadno poradili s lotyšským Liepajasem. Postup do dalšího předkola si v podstatě zajistili už v úvodním měření sil na hřišti protivníka, v němž vyhráli 3:0, když se dvakrát trefil Wilfried Bony a jednou Václav Kadlec. V odvetě bylo rozhodnuto už v poločase, který Sparťané vyhráli 2:0 zásluhou branek Marka Matějovského a Martina Zemana. Do konce střetnutí se pak už skóre nezměnilo. I ve třetím předkole Letenští uspěli a vyřadili Lech Poznaň, v play-off pak ale ostudně padli se slovenskou Žilinou, s níž nejenže prohráli oba zápasy, ale nedali ani gól, a zamířili do Evropské ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 2014/15: Sparta Praha – Levadia Tallin Na první utkání Sparty s Levadií Tallin ve druhém předkole Ligy mistrů v roce 2014 fanoušci klubu hned tak nezapomenou. Domácí tým totiž soupeře deklasoval sedmi góly, aniž by sám inkasoval. Pět branek nasázel kanonýr David Lafata a při troše štěstí jich mohlo být i víc. Jednu trefu zaznamenal Tomáš Přikryl a jeden gól si dali hráči estonského klubu sami. Odveta v Pobaltí už byla jen formalitou, takže konečná remíza 1:1 Letenským v pohodě stačila. Branku Sparty dal Lukáš Mareček. 14 hráčů, kteří dali v duelu Ligy mistrů 5 gólů. Pouze David Lafata to zvládl po třicítce Natěšení fanoušci už živě viděli, jak jejich mužstvo přejede i dalšího soka, jenže ve třetím předkole Sparta pohořela. Se švédským Malmö sice doma vyhrála 4:2, ale na severu Evropy nevstřelila gól, prohrála 0:2 a dál šel soupeř ze Skadinávie. Na Pražany tak zase čekala „jen“ Evropská liga. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 2021/22: Sparta Praha – Rapid Vídeň Zatím naposled prošla Sparta přes druhé předkolo Ligy mistrů v sezoně 2021/22, když si poradila s Rapidem Vídeň. Pražané sice v úvodním střetnutí v Rakousku vedli už ve třetí minutě po hlavičce Ladislava Krejčího, domácí ale ve druhé půli skóre otočili a zvítězili 2:1. V odvetě však Letenští zabrali. Nejprve se postupu přiblížili po čtvrthodině hry gólem Davida Moberga Karlssona, ale nasměroval je k němu až gól Jakuba Peška z 81. minuty. Vedení 2:0 v emotivním závěru utkání už udrželi. Ve třetím předkole pak ale bylo nad jejich síly Monako, s nímž dvakrát prohráli a poroučeli se do Evropské ligy, v níž skončili po soubojích Lyonem, Glasgowem Rangers a Brondby Kodaň třetí, a tak si na jaře ještě zahráli i v Konferenční lize. V prvním kole play-off však dvakrát prohráli s Partizanem Bělehrad a mohli se už soustředit jen na domácí ligovou soutěž. Foto: Profimedia.cz