10 týmů, které měly nejblíže do extraligy a vyhrály aspoň dvakrát první hokejovou ligu

Jednou v tuzemské prvoligové soutěži triumfovali hokejisté Třince, Komety Brno, Přerova, Opavy, Karlových Varů, Kralup nad Vltavou, Liberce a Kladna. Alespoň dvakrát se povedlo vyhrát ligu (nebo skončit druhý a postoupit do baráže) deseti klubům. Více se o nich dozvíte v následujících kapitolách.

Karlovy Vary - 2x (1996/97 a 2017/18) V sezoně 1996/97 sice Karlovy Vary vyhrály základní část druhé nejvyšší soutěže, ale v baráži o extraligu mužstvo neuspělo. Přesto se Energie už dalšího ročníku v elitní lize objevila, protože klub koupil licenci od Olomouce. Západočeši vydrželi mezi českou hokejovou šlechtou až do roku 2017, kdy mužstvo skončilo v základní části předposlední a spadlo do baráže, v níž mu nakonec scházel jen bod k udržení. Po pouhém roce se však Energie vrátila zpět, když vyhrála základní část a v baráži si jen s bodovým náskokem vydřela postup.

Slavia Praha – 2x (1993/94 a 2015/16) Slávisté zvládli náročnou sezonu 2015/16 a po sestupu z extraligy, kterou v minulosti dokázali dvakrát vyhrát, se rvali o návrat zpět. V základní části sice Sešívaní skončili až čtvrtí, ale v play-off si zajistili účast v baráži, v níž ale mužstvo neuspělo. 9 týmů, které dosud zvládly pokořit v základní části extraligy magickou hranici 100 bodů Poprvé se o postup do elitní ligy utkali v premiérovém ročníku samostatné české soutěže – v sezoně 1993/94. Slavia tehdy postoupila do baráže společně se Vsetínem a oba týmy prošly na úkor Jindřichova Hradce a Hradce Králové do nejvyšší soutěže.

Znojmo – 2x (1997/98 a 1998/99) Orli ze Znojma válčili od sezony 2011/12 až do konce uplynulého ročníku v mezinárodní lize EBEL, také v české soutěži ale zanechali výraznou stopu. V sezoně 1997/98 v baráži o extraligu ještě neuspěli a prohráli s Opavou 3:4 na zápasy, rok nato ale vyhráli první ligu znovu a po dalším sedmizápasovém dramatu už postup zvládli. Radovali se na úkor Jihlavy.

Olomouc - 2x (2012/13 a 2013/14) Vítěz prvního ročníku samostatné české extraligy byl dlouhou dobu účastníkem první ligy. Poprvé se o návrat mezi elitu pokusil v roce 2013, v baráži ale uspěl Chomutov a těsně se zachránili Bílí Tygři z Liberce. Rok nato ale Hanáci vyhráli první ligu znovu a tentokrát proměnili triumf v postup do extraligy.

Kladno - 3x (2002/03, 2017/18, 2018/19) Kladno patří k tradičním českým klubům. Ze středočeského oddílu vzešla řada nejzářivějších hvězd českého i československého hokeje, včetně legendárního Jaromíra Jágra, který v něm nyní vládne coby majoritní vlastník. Rytíři naposled hráli v extralize v sezoně 2019/20, ale mezi elitou se neudrželi a od příštího ročníku je opět čeká boj ve druhé nejvyšší soutěži. V roce 2018 si mužstvo vybojovalo účast v baráži, ale z ní nakonec nedokázalo zpět do nejvyšší soutěže proniknout. Naopak v roce 2003 to Kladenští zvládli. Tým suverénně vyhrál základní část soutěže, ve finále play-off porazil Jihlavu, v baráži zatočil s Havířovem a vybojoval si cestu zpět do extraligy. Podobně si vedl loni, kdy sice po základní části figuroval na čtvrté pozici, ale vyřazovacími boji prošel suverénně až do baráže, odkud se na rok vrátil do mezi nejlepší.

Mladá Boleslav - 3x (2007/08, 2012/13 a 2013/14) Bruslařský klub poprvé okusil extraligu v roce 2008 poté, co vyhrál první ligu a v baráži rozdrtil Ústí nad Labem. Podruhé se v Mladé Boleslavi radovali v sezoně 2012/13 a do baráže šli společně s Olomoucí. Ani jeden tým sice neuspěl, za rok se ale situace opakovala a tehdy už se radovali jak na Hané, tak v Boleslavi.

Dukla Jihlava – 4x (1999/00, 2003/04, 2015/16 a 2016/17) Dukla zvládla sezonu 2016/17 na jedničku a počtvrté v historii vyhrála první ligu. Poprvé se jí to povedlo v roce 2000, v baráži ale nestačila na Vítkovice a prohrála 0:4 na zápasy. O čtyři roky později se už Vojáci radovali a po jednoznačném průběhu série odsoudili k sestupu České Budějovice. Netrvalo to ale dlouho a slavný klub se opět poroučel do druhé nejvyšší soutěže, odkud pak měl nakročeno k návratu až v sezoně 2015/16, kdy však mužstvo neuspělo v baráži. Vyšlo to až v roce 2017. Dukla skončila v základní části druhá, ale uspěla v play-off a následně ovládla i souboje o postup mezi elitu. Nyní už ale opět bojuje v první lize.

Chomutov - 4x (2000/01, 2009/10, 2011/12 a 2014/15) Chomutovští hokejisté v první lize dokázali čtyřikrát vyhrát. Poprvé se jim to povedlo v roce 2001, tehdy ale nestačili v baráži na Karlovy Vary. Piráti nezvládli tuto fázi soutěže ani v roce 2010, když pohořeli na Mladé Boleslavi. O dva roky později ale stejnému soupeři vrátili porážku i s úroky a po sérii 4:3 oslavili premiérový postup do extraligy, odkud ale o dva roky později spadli zpět do druhé nejvyšší soutěže. Návrat slavili hned následující sezoně, nyní už ale opět hrají v Chance lize.

Ústí nad Labem - 4x (2005/06, 2006/07, 2008/09 a 2010/11) Ústí nad Labem, které letos skončilo až na čtrnácté příčce po základní části druhé nejvyšší soutěže. V minulosti ale zažívali lepší časy. Na rozdíl od Pirátů a Dukly ale Lvi nebyli v baráži tak úspěšní. V roce 2007 postoupili přímo do extraligy, v ostatních letech ale podlehli Vsetínu a dvakrát ztroskotali na Mladé Boleslavi.