8 trenérských úspěchů Vladimíra Vůjtka. Zlato vykoučoval „jen“ v Rusku

Ruská Superliga

To, co se Vůjtkovi nepovedlo v České republice, dokázal v Rusku. Na východ poprvé odešel v roce 2001 a stal se trenérem Jaroslavle. S Lokomotivem hned v sezoně 2001/02 vybojoval titul v Superlize, který se mu o rok později povedlo obhájit. Bonusem mu v roce 2002 bylo ocenění pro nejlepšího trenéra soutěže.

Po dvou letech Jaroslavl opustil a zamířil do konkurenční Kazaně. Třetí zlato v řadě nezískal, s bohatým ruským klubem ale vybojoval bronz. Po sezoně se vrátil do Vítkovic, do Ruska se však v roce 2008 vydal znovu, tentokrát do Dynama Moskva. V letech 2010 až 2011 vedl znovu Jaroslavl, medailovou sbírku už ale nerozšířil.

Foto: Profimedia.cz