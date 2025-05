8 super hráčů z prvního samostatného českého výběru na MS juniorů. Tehdy to byli „neznámí“ mladíci

Jakub Štancl, Eduard Šalé či Michael Hrabal, to je krátký výčet hráčů, kteří táhli český tým na posledním mistrovství světa juniorů k bronzové medaili. Všichni patří k talentům tuzemského hokeje a jednou by mohli být lídry i v seniorské reprezentaci. Tak, jako to dokázali mnozí jejich předchůdci.



Na mistrovství světa juniorů na přelomu let 1992 a 1993 ve Švédsku nastala kuriózní situace. Úvodní zápasy hrál tuzemský tým ještě pod hlavičkou Československa, po přechodu do nového roku už ale jako Česko a Slovensko. Tehdy ještě společný výběr vybojoval bronz. O rok později už ale na turnaji v Ostravě a Frýdku-Místku hrála samostatná česká reprezentace, která skončila na šestém místě. V týmu tehdy byla řada vycházejících hvězd. Osm z nich najdete v následujících kapitolách.

Petr Sýkora Je spousta výtečných hokejistů, kteří nikdy nevyhráli Stanley Cup. Řada z nich se nikdy nedostala ani do finále NHL. To však není případ Petra Sýkory, který o nejslavnější hokejový pohár světa bojoval šestkrát v kariéře. Úspěšný byl sice „jen" dvakrát – v roce 2000 s New Jersey a o devět let později s Pittsburghem, i tak se ale jedná o výjimečný počin. Rodák z Plzně a trojnásobný mistr světa za sebou v zámoří zanechal výraznou stopu. Kromě Devils a Penguins hrála osmnáctka draftu z roku 1995 také za Edmonton, Anaheim, New York Rangers a Minnesotu. Šampioni ze srdce Evropy. 22 českých hokejistů, kteří v tomto tisíciletí získali Stanley Cup Je devátým nejproduktivnějším českým hokejistou v historii NHL a jedním ze třinácti, kteří odehráli přes tisíc utkání v základní části soutěže. Jen pět tuzemských hokejistů nastřílelo víc branek než on. Stejně jako Martin Gendron a Rick Girard nastřílel na světovém turnaji juniorů na přelomu let 1993/94 šest branek a společně se stali elitními kanonýry šampionátu. V té době už byl Petr Sýkora pryč z Plzně a prosazoval se v zámořských soutěžích. Foto: Profimedia.cz

Marek Malík Měřil téměř dva metry, vážil přes sto kilogramů a na ledě budil respekt. Ostravský rodák Marek Malík, který byl v roce 2006 členem bronzové olympijské party z Turína, strávil převážnou část kariéry v NHL, v níž si zahrál za Carolinu, Vancouver, New York Rangers a Tampu Bay. VIDEO: České ručičky v NHL. 3 slavné góly, které jejich autoři dali s hokejkou mezi nohama V sezoně 1993/94, během níž se konal juniorský šampionát na jeho mateřském ledě, patřil ještě Vítkovicím. Na domácím turnaji byl nejproduktivnějším českým zadákem - v sedmi zápasech posbíral šest bodů za dva góly a čtyři asistence, zároveň byl však s 20 odsezenými minutami na trestné lavici také nejvylučovanějším hráčem týmu. Foto: Profimedia.cz

Libor Procházka Libor Procházka, olympijský šampion z Nagana a mistr světa z roku 1999, byl už v sezoně 1993/94 jedním z defenzivních pilířů kladenského týmu, v němž strávil převážnou část kariéry. Zahrál si také za Třinec, Karlovy Vary, Spartu či Plzeň a působil i ve Švédsku. Ve sbírce medailí má tři extraligové bronzy, na NHL ale nikdy nedosáhl. Na prvním světovém šampionátu juniorů, kde se představil samostatný český celek, odehrál pět utkání, v nichž ale nebodoval. Foto: Profimedia.cz

Václav Prospal Českobudějovický odchovanec Václav Prospal byl do NHL draftován v roce 1993 ve třetím kole Philadelphií a následně odešel z jihu Čech do zámoří. Přestože mohl hrát ještě v juniorské soutěži, naskočil v 18 letech do soutěže dospělých a působil ve farmářském celku Hershey Bears v AHL, kde si vedl velmi dobře a rychle se stal jedním z pilířů mužstva. Prospal, Frolík a spol. 6 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří se narodili 17. února Na první šanci v NHL si však musel počkat až do ročníku 1996/97. Okamžitě ukázal, že na elitní ligu má schopnosti i výkonnost. V další sezoně ho však Letci vytrejdovali do Ottawy a tím odstartovali jeho cestovatelskou anabázi mezi zámořskými kluby. Postupně pak oblékal dresy Floridy, Tampy Bay, Anaheimu, opět Tampy Bay a Philadelphie, New Yorku Rangers a Columbusu. Když v roce 2013 udělal za profesionální kariérou tečku, měl na kontě 1108 utkání v základní části soutěže a 766 bodů (255+510). Dalších 65 zápasů a 35 bodů posbíral v bojích play-off. Úspěšný byl i v české reprezentaci, s níž získal dvě zlaté medaile z mistrovství světa a olympijský bronz v Turíně. V době konání juniorského šampionátu nastupoval v dresu Hershey. Na turnaji zaznamenal dva kanadské body za gól a nahrávku, šestnáct trestných minut z něj dělalo druhého nejvylučovanějšího hráče mužstva. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Špaček Plzeňský obránce Jaroslav Špaček byl draftován Floridou Panthers v roce 1998 jako 117. hráč v pořadí. Bylo mu už 24 let a do výběru ho dostaly zápasy na olympiádě v Naganu, kde tehdy neznámý mladík šokoval suverénními výkony proti nejzářivějším hvězdám z NHL. Jen o pár měsíců později už Špaček dostal šanci zahrát si proti nim i v zámoří. Příjemná překvapení. 15 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se osobnostmi NHL Trojnásobný mistr světa působil v NHL až do roku 2012 a v sedmi klubech odehrál přes 900 zápasů. Pravděpodobně je nejvíce nedoceněným českým bekem v historii elitní zámořské soutěže. V NHL oblékal dresy sedmi klubů a ve dvou z nich se mu podařilo sezonu zakončit se ziskem 45 bodů. Před sezonou 1993/94 přešel z Rokycan do Plzně. Rychle zapadl do extraligového týmu a oporou byl i na juniorském světovém šampionátu, na kterém vstřelil v sedmi zápasech dvě branky. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Vlasák Tomáš Vlasák patřil dlouhou dobu k elitním českým hokejistům. V NHL se sice nikdy neprosadil (odehrál jen deset zápasů za Los Angeles), zato získal extraligové zlato s Plzní a ruský titul s Omskem. 10 českých hokejistů s nejvyšším průměrem bodů na zápas v historii švýcarské ligy Působil také ve Finsku, Švýcarsku a Švédsku. Byl u zlatého hattricku české reprezentace a dostal se i do premiérového českého výběru na juniorském šampionátu na přelomu let 1993 a 1994, na kterém se blýskl třemi brankami a asistencí v sedmi duelech. Foto: Profimedia.cz

David Výborný David Výborný startoval na dvanácti světových šampionátech. Debutoval na mistrovství světa v roce 1996 ve Vídni a hned z toho bylo zlato. Stejně jako o devět let později, kdy vybojoval pátý a poslední nejcennější kov. Tehdy u toho byl jako kapitán a tuto funkci plnil i v následujících dvou letech. Reprezentační kariéru ukončil po turnaji, který se hrál v roce 2007 v Rusku. Kromě pěti zlatých má ve sbírce ještě jedno stříbro (2006) a dva bronzy (1997 a 1998), do statistik si připsal 31 branek a 40 asistencí. Stříbrné vzpomínky. 10 posil z NHL, které Češi v roce 2006 přivezli na šampionát do Rigy V dresu Columbusu si zahrál v NHL a značnou část kariéry spojil i se Spartou, které patřil i v době konání juniorského světového šampionátu v sezoně 1993/94. Na turnaji dal dva góly a přidal pět nahrávek, o rok dříve se ještě v dresu Československa blýskl dokonce 15 (6+9) kanadskými body. Foto: Profimedia.cz

Petr Franěk Litvínovský odchovanec Petr Franěk prožil dlouhou a úspěšnou kariéru, ale přestože byl v roce 1993 draftován Quebecem, nikdy se v NHL neobjevil v žádném utkání. Nejblíže k tomu měl v sezoně 1997/98, kdy byl povolán do prvního týmu Colorada, ale na led v elitní lize nenaskočil. Franěk ukázal, že je talentovaným gólmanem, už v ročníku 1992/93, když zářil na mistrovství světa hráčů do 18 let a výrazně pomohl československému výběru k bronzovým medailím. O rok později byl členem prvního českého týmu na šampionátu juniorů, kde odchytal tři utkání. O tři sezony později byl součástí výběru, který trenér Luděk Bukač přivedl ke zlatým medailím na mistrovství světa v Rakousku. Na turnaj, na němž neodchytal ani minutu, odjížděl jako čerstvý stříbrný medailista z extraligy. Nevyšlo to. 7 kvalitních českých gólmanů, kteří prošli draftem, ale v NHL si nikdy nezachytali Po šampionátu zamířil do zámoří a strávil tam tři sezony marným bojem o šanci zahrát si v NHL. V prosinci 1997 dokonce získal ocenění pro nejlepšího gólmana měsíce v soutěži AHL, ale roce 1999 se vrátil do Evropy. Nejdříve hrál jednu sezonu v Německu za Norimberk, pak se vrátil na česká kluziště. Chytal v Karlových Varech, kde byl v roce 2004 opět stříbrný, a ve Slavii, s níž se o dvě sezony později znovu dostal až do finále a opět v něm prohrál. V roce 2007 se vrátil do mateřského klubu, kde po sezoně 2013/14 zakončil kariéru. Foto: Profimedia.cz