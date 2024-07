8 slavných výher Liverpoolu nad Manchesterem United v Premier League. Přidají Reds v nové sezoně další?

Část 1 / 9



Zatím poslední souboj titánů mezi Liverpoolem a Manchesterem Uníted se uskutečnil uprostřed dubna na Old Trafford a domácí Red Devils v něm remizovali se svým úhlavním rivalem 2:2. Z pohledu statistik to však byla jen jedna z mnoha bitev, jež spolu oba týmy v historii svedly. Mnohé z nich vstoupily do dějin jako nezapomenutelné. Během uplynulých více než tří desetiletí, kdy se hraje anglická soutěž pod názvem Premier League, bychom našli osm velkých vítězství Liverpoolu nad Manchesterem United, která si fanoušci klubu budou ještě hodně dlouho připomínat. Najdete je seřazené od těch nejčerstvějších v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 Liverpool - Manchester United 7:0 (5. března 2023)

V 88. minutě utkání vstřelil Roberto Firmino sedmý gól Liverpoolu do sítě Manchesteru United a pečetil největší debakl Red Devils ve vzájemných soubojích v historii. (Foto: Profimedia.cz) Historické vítězství pro Liverpool a historický debakl pro Manchester United. Reds v březnovém utkání s manchesterským rivalem zaznamenali podruhé v sezoně výhru alespoň o sedm branek (předtím v srpnu 2022) deklasovali Bournemout 9:0). Svým druhým gólem v utkání se Mohamed Salah posunul na špici historického žebříčku klubových kanonýrů v Premier League, když překonal Robbieho Fowlera. Poprvé po 55 letech se stalo, že v jednom utkání nastříleli tři fotbalisté Liverpoolu (Gakpo, Núňez a Salah) protivníkovi po dvou gólech (předtím to bylo na hřišti Wolverhamptonu v září 1968 při výhře 6:0). Pro Red Devils šlo o nejdrtivější porážku od prohry 0:7 s Wolverhamptonem v roce 1931. Základní sestava Liverpoolu: Alisson - Alexander-Arnols, Konaté, Van Dijk, Robertson - Elliott, Fabinho, Henderson - Salah, Gakpo, Núňez Základní sestava Manchesteru United: De Gea – Dalot, Varane, Martínez, Shaw - Fred, Casemiro - Antony, Fernandes, Rashford - Weghorst Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Liverpool - Manchester United 4:0 (19. dubna 2022)

Mohamed Salah střílí svůj druhý a celkově čtvrtý gól Liverpoolu v utkání s Manchesterem United. Hosté odjeli z Anfield Road s výpraskem 0:4. (Foto: Profimedia) Rozdílem třídy - tak hodnotili komentátoři dubnové vítězství Liverpoolu v sezoně 2021/22 nad Manchesterem United. Svěřenci německého kouče Jürgena Kloppa na domácím stadionu jasně dominovali a navázali na podzimní měření sil, které na Old Trafford skončilo šokující výhrou Reds 5:0. Už v páté minutě poslal Liverpool do vedení Luis Díaz a do přestávky se trefil ještě Mohamed Salah. Dominanci domácích potvrzovaly i poločasové statistiky - 76 % hrací doby měli míč pod kontrolou domácí borci a na branku Davida de Gey vyslali osm střel. United neměli v zápisu ani jeden pokus. Ve druhé půli dokonali zostuzení protivníka Sadio Mané a znovu Mohamed Salah. Výhra 4:0 katapultovala Liverpool do čela tabulky. Na konci sezony však celek figuroval na druhém místě bod za Manchesterem City. United skončili šestí. Základní sestava Liverpoolu: Alisson - Alexander-Arnols, Matip, Van Dijk, Robertson - Thiago, Fabinho, Henderson - Salah, Mané, Díaz Základní sestava Manchesteru United: De Gea – Dalot, Maguire, Jones, Lindelöf, Wan-Bissaka - Matič, Fernandes, Pogba - Elanga, Rashford Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Manchester United - Liverpool 0:5 (24. října 2021) Mohamed Salah z Liverpoolu se raduje ze završeného hattricku a celkově pátého gólu v síti Manchesteru United. (Foto: Profimedia.cz) 24. říjen 2021 se stal jedním z nejčernějších dnů Manchesteru United. S úhlavním rivalem z Liverpoolu totiž utrpěl debakl 0:5, a to před vlastními fanoušky na Old Trafford. Hosté vstoupili do utkání skvěle a už v páté minutě našel Salah po rychlém přechodu do útoku Keitu, který prostřelil gólmana Davida De Geu. O sedm minut později zvýšil náskok Reds Jota, který dopravil do sítě v pádu centr Trenta Alexandera-Arnolda. Svěřenci domácího kouče Solskjaera mohli snížit po střelách Shawa či Greenwooda, ale ani jeden z nich gólmana Alissona nepřekonal. Do přestávky pak udeřili ještě dvakrát hosté, konkrétně kanonýr Salah. Egyptský forvard nejprve dopravil do sítě střílený centr Keity a v nastaveném čase první půle zvýšil po další rychlé souhře už na 4:0. United inkasovali čtyři branky v úvodní pětačtyřicetiminutovce poprvé v historii Premier League. Salah završil hattrick pět minut po přestávce, kdy zužitkoval další rychlý brejk a přihrávku Hendersona. Stal se prvním hráčem od roku 2003, který v dresu soupeře zaznamenal na Old Trafford tři branky. Domácím pak nebyl uznán po konzultaci s videorozhodčím Ronaldův gól a od 60. minuty hráli bez vyloučeného Paula Pogby. Utržili tak doma od Liverpoolu nejhorší porážku v historii a poprvé od roku 1955 prohráli na vlastním hřišti o pět branek, aniž by sami skórovali. Základní sestava Liverpoolu: Alisson - Konaté, Van Dijk, Alexander-Arnold - Henderson, Milner, Robertson, Keita – Jota, Firmino, Salah Základní sestava Manchesteru United: De Gea – Lindelöf, Maguire, Shaw – Wan-Bissaka, McTominay, Fernandes, Fred – Rashford, Ronaldo, Greenwood

Pokračování 5 / 9 Manchester United – Liverpool 0:3 (16. března 2014) Steven Gerrard v objetí spoluhráčů. Liverpool právě vstřelil na Old Trafford druhý gól. (Foto: Profimedia.cz) Sezona 2013/14 byla pro Manchester United bídná. Mužstvo pod vedením kouče Davida Moyese tápalo a na jaře jeho angažmá viselo už jen na vlásku. Hřebíkem do rakve mu mohlo být střetnutí proti Liverpoolu, který byl stále ve hře o anglický titul. Karty byly rozdány jasně a diváci se měli na co těšit. Skóre otevřel ve 34. minutě po chybě obránce Rafaela kapitán hostů Steven Gerrard a od té doby vládl na hřišti jen jeden tým – Reds. Podruhé se ikona Liverpoolu zapsala mezi střelce těsně po začátku druhé půle. Při troše štěstí mohl mít Gerrard na kontě i hattrick, ale i když jej nezaznamenal, hosté se přece jen radovali z gólu třikrát. Šest minut před koncem završil ponížení Manchesteru United Luis Suárez. Základní sestava Liverpoolu: Mignolet - Johnson, Škrtel, Agger, Flanagan - Gerrard, Allen, Henderson – Sterling - Suarez, Sturridge Základní sestava Manchesteru United: De Gea – Rafael, Vidič, Jones, Evra – Carrick, Januzaj, Mata, Fellaini – Van Persie, Rooney

Pokračování 6 / 9 Liverpool – Manchester United 3:1 (6. března 2011) Holanďan Dirk Kuyt a uruguayský útočník Luis Suárez se radují z gólu v síti Manchestereru United. (Foto: Profimedia.cz) V sezoně 2010/11 vládl Premier League tým Alexe Fergusona. Manchester United tehdy vyhrál anglický titul a probojoval se do finále Ligy mistrů, v němž změřil síly s Barcelonou. Přesto však v průběhu sladkého tažení domácí soutěží museli Red Devils zkousnout porážku od úhlavního rivala. V jarním střetnutí na Anfiled Road se svěřenci kouče Kennyho Dalglishe vyhecovali k fantastickému výkonu. Hvězdou Reds se stal holandský útočník Dirk Kuyt, který nasázel hattrick za záda svého krajana Edwina van der Sara. Skóre otevřel ve 34. minutě po spolupráci s Luisem Suárezem a o pět minut později přidal po kiksu Naniho druhou branku. United se nemohli dostat do zápasu. Ochozy na stařičkém stadionu Liverpoolu bouřily nadšením a hnaly své hráče za vítězstvím i ve druhém poločase. Definitivně pojistil tři body svým třetím gólem Kuyt. Posledních 15 minut se odehrávalo ve frenetické a naprosto ohlušující atmosféře. Náladu domácím fanouškům nepokazil ani Javier Hernández, který v nastaveném čase korigoval na 1:3. Základní sestava Liverpoolu: Reina - Johnson, Carragher, Škrtel, Aurelio - Lucas, Meireles, Gerrard, Rodriguez - Kuyt, Suarez Základní sestava Manchesteru United: Van der Sar – Brown, Evra, Rafael, Smalling – Nani, Giggs, Scholes, Carrick – Berbatov, Rooney

Pokračování 7 / 9 Manchester United – Liverpool 1:4 (14. března 2009) Brazilský obránce Fabio Aurelio právě proměnil přímý kop a Liverpool vede na Old Trafford 3:1. (Foto: Profimedia.cz) Všechna velká vítězství Liverpoolu nad Manchesterem United v Premier League korunuje triumf z března roku 2009. Red Devils byli tehdy jedním z nejlepších týmů světa, v jehož sestavě byly takové superhvězdy jako Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez či Wayne Rooney, přesto tehdejší kouč Reds Rafael Benitez dokázal vymyslet taktiku, kterou domácí mančaft naprosto eliminoval. Zápas přitom nezačal pro Liverpool moc dobře. Rudí ďáblové šli do vedení už ve 23. minutě, když proměnil pokutový kop Ronaldo. Reds však dokázali bleskově odpovědět. O pět minut později srovnal na 1:1 po chybě obránce Vidiče Fernando Torres a těsně před odchodem do šaten poslal hosty do vedení proměněnou penaltou Steven Gerrard, který tak potrestal faul Patrice Evry. Stav 2:1 se dlouho neměnil, věci však dostaly spád v 76. minutě, kdy po faulu na Gerrarda musel předčasně pod sprchy Nemanja Vidič. Z následného přímého kopu upravil na 3:1 Fabio Aurelio a o třech bodech pro Liverpool bylo rozhodnuto. Konečný výsledek utkání pečetil v 90. minutě krásným lobem střídající Andrea Dossena. Základní sestava Liverpoolu: Reina - Carragher, Škrtel, Hyypia, Aurelio - Mascherano, Lucas, Gerrard, Dieta – Kuyt - Torres Základní sestava Manchesteru United: Van der Sar – O'Shea, Vidič, Ferdinand, Evra – Anderson, Park Ji-Sung, Carrick – Ronaldo – Rooney, Tevez

Pokračování 8 / 9 Manchester United – Liverpool 0:1 (22. ledna 2002) Danny Murphy, John Arne Riise a Nicolas Anelka slaví rozhodují branku v síti Manchesteru United. (Foto: Profimedia.cz) Lednový souboj Manchesteru United s Liverpoolem z roku 2002 měl zásadní význam pro boj o anglický titul v sezoně 2001/02. Jen vítěz mohl zůstat v kontaktu s aktuálně vedoucí dvojicí Arsenal a Chelsea. Favoritem byl tehdy rozjetý celek kouče Alexe Fergusona, který měl přidat na své konto deváté vítězství v řadě, ale čáru přes rozpočet mu udělal trenér Gérard Houllier, jehož svěřenci vyhráli na Old Trafford 1:0. Téměř 70 tisíc diváků vidělo neuvěřitelně vyrovnané a poměrně opatrné utkání. Jediný gól, který rozhodl o vítězství hostů, dal pět minut před koncem po úžasné přihrávce Stevena Gerrarda záložník Danny Murphy, který překonal gólmana Fabiana Bartheze. Základní sestava Liverpoolu: Dudek - Wright, Riise, Henchoz, Hyypia - Carragher - Hamann, Gerrard, Murphy - Heskey, Owen Základní sestava Manchesteru United: Barthez – G. Neville, Silvestre, Blanc - P. Neville – Beckham, Veron, Keane, Giggs, Scholes – Nistelrooy

Pokračování 9 / 9 Manchester United – Liverpool 0:1 (17. prosince 2000) Roy Keane (uprostřed) v souboji o míč s Nickem Barmbym na stadionu Old Trafford. Hosté z Liverpoolu si odvezli vítěz