8 Panterů z Floridy, kteří dosud nosili na dresu číslo 9. Nikdo nebyl lepší než český útočník

Radek Dvořák (1995/96)

Jestliže se dá o některém českém hokejistovi říci, že patří k legendám Panthers, pak je to bezesporu Radek Dvořák. Rodák z Tábora ukončil sportovní kariéru s bilancí osmnácti odehraných sezon v NHL, z nichž polovinu strávil na Floridě.

Trojnásobného mistra světa si vybral klub jako desátého hráče v celkovém pořadí draftu v roce 1995 a hned dal tehdy teprve osmnáctiletému mladíkovi šanci v NHL. Ve své premiérové sezoně odehrál s číslem 9 na dresu 77 zápasů, ve kterých nastřádal do statistik 27 bodů za 13 gólů a 14 nahrávek. Zahrál si také ve vyřazovacích bojích a nechybělo moc, aby se jako nováček v NHL radoval ze zisku Stanley Cupu. Florida totiž došla až do finále, kde však vyhořela s Coloradem 0:4 na zápasy. Dvořák odehrál 16 utkání a posbíral čtyři body (1+3), což už v play-off nikdy nepřekonal.

Od dalšího ročníku už nosil na dresu číslo 19 až do jeho páté sezony, kdy ho Panthers vyměnili do New Yorku Rangers, kde hrál do roku 2003, ale s Jezdci se ani jednou neprobojoval do vyřazovacích bojů. Následoval trejd do Edmontonu, kde si dvakrát zahrál o Stanley Cup. V roce 2006 – přesně deset let poté, co hrál finále s Floridou – měl opět nejcennější pohár na dosah - tentokrát mu byl nejblíže v kariéře. Sérii s Carolinou však Oilers prohráli 3:4 a Dvořák zůstal navždy bez prstenu pro vítěze.

Po sezoně odešel do St. Louis, odkud se po roce vrátil na Floridu, kde vydržel až do roku 2011. Toto období strávil se čtrnáctkou na dresu. S Panterem na hrudi odehrál 613 zápasů což ho v klubových statistikách řadí na třetí místo. Víc utkání zvládli jen Stephen Weiss a Jonathan Huberdeau. Z aktivních hráčů se Dvořákovi nejvíc blíží Aleksander Barkov, který má na kontě 588 duelů v dresu Floridy.

Čelní příčky patří Dvořákovi také v dalších statistikách. Figuruje na jedenáctém místě mezi nejproduktivnějšími hráči klubu (268 bodů) a dvanáctý je mezi nahrávači (155 asistencí). V historické tabulce střelců je osmý (113 branek). Na absolutním vrcholu žebříčku je podle gólů nastřílených v oslabení – dal jich šestnáct – a jedenáctá pozice mu patří v počtu zaznamenaných vítězných branek (14).

