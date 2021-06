8 odchovanců Brna, kteří hráli v posledních 15 letech na Letné. Sparta byla pro mnohé z nich zakletým klubem

Po dálnici D1 jste z Brna v Praze za necelé dvě hodinky, ale fotbalová cesta mezi českou a moravskou metropolí se může pořádně protáhnout. Své o tom ví osm brněnských odchovanců, kteří v dresu Sparty v nedávné minulosti nastupovali či stále nastupují. Na otázku, jak jejich angažmá na Letné dopadlo, najdete odpovědi v následujících kapitolách. Ke každému hráči jsme přidali hodnocení formou školní klasifikační stupnice.

Martin Kuncl (ve Spartě působil na podzim 2009, nyní je hráčem rakouského Rehbergu) Během čtyř let v Brně, kde odehrál přes pět desítek ligových utkání, se Martin Kuncl vypracoval ve spolehlivého pravého beka, který uměl podpořit ofenzívu. Na jaře roku 2009 však odmítl prodloužit smlouvu a zamířil do Sparty. Na Letné ovšem nastupoval pouze za béčko. Jenom jedinkrát byl na lavičce při ligovém utkání A-týmu. Nebylo se tedy čemu divit, že v Praze vydržel jen půl roku. Dalších pár let patřil do týmu Slovácka, nyní - v 37 letech - působí v rakouském Rehbergu. Hodnocení angažmá: 5 Foto: Profimedia.cz

Marek Střeštík (ve Spartě působil v sezoně 2009/10, nyní je hráčem Tatranu Bohunice) V sedmi letech začínal Marek Střeštík s fotbalem ve slovenském Komárnu, kde se narodil. Poté se přes Dubnici, Uherské Hradiště a Liberec dostal až do brněnské Zbrojovky, se kterou v osmnácti letech podepsal profesionální smlouvu. Proto je v našem výběru, i když ryzím odchovancem není. V moravské metropoli se technický záložník vypracoval v jednu z hvězd ligy. 3 hvězdy ze stříbrné fotbalové dvacítky, které si šlapou po štěstí V Brně však Střeštík postupem času výkonnostně stagnoval, a tak vzal zavděk hostováním ve Spartě. Tam však levonohému fotbalistovi pšenka nekvetla, po pár minutách si zahrál v pouhých osmi zápasech. Po roce se do Brna vrátil, rozehrál se k lepším výkonům a pak bez větších fanfár zmizel v Maďarsku, kde na sebe upozornil v dresu Györu brutálním zákrokem, kterým soupeři zlomil kotník a vykoledoval si flastr na pět měsíců. Posléze byl hráčem několika dalších maďarských klubů, působil ve druholigovém Prostějově, v Rakousku a od ledna byl v kádru Bohunic. Hodnocení angažmá: 5 Foto: Profimedia.cz

Luboš Kalouda (ve Spartě působil v sezoně 2009/10, v roce 2017 ukončil kariéru) Jeho odchod do CSKA Moskva v březnu roku 2008 pochopil málokdo. Nebylo tedy divu, že se v tamní konkurenci tehdy dvacetiletý Luboš Kalouda neprosadil a po nepovedeném ročníku odešel hostovat do Sparty. Stříbrná dvacítka po letech. Kam se poděly tehdejší naděje? Letenské angažmá začal výborně. Coby střídající žolík vstřelil krásný třetí gól Sparty ve čtvrtém předkole Ligy mistrů proti Panathinaikosu. Do milionářské soutěže se ale kvůli bídné odvetě nakonec sparťané nedostali a příliš dalších minut po zbytek sezony nenasbíral už ani Kalouda, který se poté vrátil na východ. V létě roku 2017, nedlouho po třicátých narozeninách, ukončil profesionální kariéru. Hodnocení angažmá: 4 Foto: Profimedia.cz

Ladislav Krejčí (ve Spartě od června 2019) Dvaadvacetiletý mladík Ladislav Krejčí je zatím posledním brněnským odchovancem, který vyměnil moravskou metropoli za Letnou. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let je považován za slibný talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. V létě roku 2019 se přesunul do Sparty, kde od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje dokázal naplnit. Na Letné odehrál zatím dvě sezony, v té nedávno skončené nastřílel osm branek, naneštěstí pro Spartu se však zranil. Lékaři mu diagnostikovali zlomeninu zánártní kůstky. Hodnocení angažmá: 2 Foto: Profimedia.cz

Lukáš Mareček (ve Spartě působil od srpna 2013 do ledna 2018, nyní je hráčem Teplic) Coby dvacetiletý talent se Lukáš Mareček vydal zkusit štěstí do zahraničí. V Anderlechtu ani Heerenvenu však nedostával moc šancí, a tak se rozhodl pro návrat do České republiky. Přetahovanou s Plzní o jeho podpis vyhrála Sparta. Na Letnou přišel Mareček v době, kdy se Spartě nebývale dařilo. Nejspíš proto si dlouho příliš nezahrál. Šikovný středopolař dostával nejprve šanci zejména v domácím poháru. V kádru belgické legendy. 9 českých fotbalistů, kteří hráli za slavný Anderlecht Brusel V sezoně 2014/15 už ale nastoupil do 22 ligových zápasů a rozhodně nezklamal, Po odchodu Josefa Hušbauera se stal stabilním členem záložní řady. V dalším ročníku odehrál celých 28 utkání. V roce 2016 si odbyl premiéru v reprezentačním dresu. V lednu roku 2018 se s Letnou rozloučil, zamířil zpět do Belgie a upsal se do roku Lokerenu. Od loňska už je ale opět ve Fortuna lize a hájí barvy Teplic. Hodnocení angažmá: 2 Foto: Profimedia.cz

Mario Holek (ve Spartě působil od ledna 2012 do června 2018, v roce 2019 ukončil kariéru) Po návratu z ukrajinského angažmá v roce 2012 se Mario Holek velmi rychle usadil v základní sestavě Sparty. První rok nastupoval na pozici defenzivního záložníka, stejně jako před svým odchodem do zahraničí. V některých zápasech mu však byl vyčítán nedostatečný důraz a laxnost, proto Letenští angažovali Lukáše Váchu z Liberce. Holek se posunul směrem dozadu na post stopera a tam se mu dařilo náramně. Vedle něj se vystřídala řada hráčů (Jarošík, Švejdík, Polom, Brabec), on se však v sestavě držel a byl oporou zadních řad letenského týmu až do příchodu italského kouče Stramaccioniho, který ho vyexpedoval na hostování do Dukly Praha. Po návratu už se s ním v klubu nepočítalo, zkoušel to ještě v Příbrami, ale kvůli problémům se srdcem ukončil ve 32 letech kariéru. Hodnocení angažmá: 2 Foto: Profimedia.cz

Ondřej Mazuch (ve Spartě působil od roku 2015 do ledna 2017, nyní je hráčem Teplic) Od chvíle, kdy jako čtrnáctiletý začínal v Brně, muselo uplynout dvanáct roků, aby se stal Ondřej Mazuch hráčem Sparty. Zbrojovka ho v roce 2007 prodala Leverkusenu, ale ještě rok zůstal na hostování v mateřském klubu. Aniž by si za německý celek zahrál, stěhoval se do Fiorentiny a odtud zamířil na hostování do Anderlechtu, kde se konečně dokázal prosadit. Milion k milionu aneb 22 absolutně nejdražších českých fotbalistů všech dob Od roku 2012 pak necelé tři sezony hájil barvy ukrajinského Dněpropetrovsku, kde v březnu roku 2015 utrpěl vážné zranění kolena. Poté, co mu v létě vypršela smlouva, podepsal v prosinci roku 2015 nový kontrakt ve Spartě. V jarní části sezony 2015/16 si bez problémů zajistil místo v základní sestavě, slušně pak zvládl i podzimní část následujícího ročníku, po níž zamířil do anglického Hullu. Po návratu z ostrovů pobyl nějaký čas v Mladé Boleslavi a od letošního ledna je hráčem Teplic. Hodnocení angažmá: 2 Foto: Profimedia.cz