8 nejlepších střelců z Balkánu v historii české ligy. Překoná jednou někdo Aidina Mahmutoviče?

Chorvatský záložník či útočník Davor Kukec mohl během kariéry působit v mnohem renomovanějších klubech, než jakými jsou ostravský Baník, Teplice nebo Příbram, jen kdyby nemíval problémy s kondicí, ochotou bránit a prací pro tým. Když měl ale svůj den, dělal si na hřišti, co si zamanul. Fanoušci slezského klubu, kde strávil čtyři roky, jej milovali, získal si je především krásnými brankami z přímých kopů, které několikrát vykouzlil skvělou levačkou. V dresu Baníku nasázel 20 z 21 ligových gólů, jeden přidal během angažmá na severu Čech.

6. Haris Harba (Bosna a Hercegovina) – 25 branek

Haris Harba se na ligových trávnících objevil v sezoně 2012/13. Nastupoval za Hradec Králové, zasáhl do 27 duelů, ve kterých dal ale jen dva góly a nedokázal zabránit sestupu Votroků. V další sezoně už to ale byla úplně jiná písnička.

Místo působení ve Fotbalové národní lize odešel do Jihlavy a rázem se stal jednou z největších hvězd soutěže. S 13 trefami patřil v ročníku 2013/14 mezi nejlepší střelce a dokonce se začalo spekulovat o jeho nominaci na světový šampionát v roce 2014. V Brazílii ale chyběl.

Další sezona už mu tak skvěle nevyšla, dal jen čtyři góly, nicméně byl platným hráčem jihlavského kádru. Na začátku ročníku 2016/17 zamířil na hostování do Zlína, kde se stal okamžitě nesmírně platným hráčem. Po podzimní části, kdy mu vypršela smlouva, se však rozhodl českou soutěž opustit a zamířil do Jižní Koreje. V sezoně 2018/19 se do tuzemské ligy vrátil a stihl odehrát čtyři utkání v dresu Slovácka. Celkem má na kontě 101 utkání a 25 branek.

Foto: Profimedia.cz