8 nejdražších přestupů do české ligy. Přidá se v létě někdo další k těmto borcům?

Do české Fortuna ligy zatím přišlo 16 fotbalistů, za které tuzemské kluby zaplatily alespoň dva miliony eur. Kvůli osmi borcům museli pokladníci sáhnout do ka(p)sy a vyplatit více než 2,5 milionu eur? Kterých hráčů se to týká? Na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 9 8. Christos Zafeiris (Haugesund → Slavia Praha) – cca 62 milionů korun O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, aktuálně jednadvacetiletý mladík však na konci loňského ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili přes 60 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nyní už má na kontě přes čtyři desítky zápasů v české lize a ve statistikách čtyři góly a čtyři asistence. Šestkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu přibližně na sedm milionů eur. Za necelý rok vyskočila o 180 procent nahoru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 7. Alexandru Baluta (Universitatea Craiova → Slavia Praha) – cca 67 milionů korun V roce 2018 do Slavie přišel Alexandru Baluta, který stál pražský klub přibližně 67 milionů korun. Sešívaní jej získali z Craiovy, kde zastával funkci kapitána mužstva. Jenže zatímco v Rumunsku byl hodně produktivní, ve Slavii se příliš neprosadil. Cenný tým. Takto by vypadala nejdražší sestava Slavie z hráčů, které přivedl do Edenu kouč Trpišovský Během první sezony dal tři góly, ke kterým přidal dvě nahrávky, v dalším ročníku už ale hostoval v Liberci. Pod Ještědem se mu celkem dařilo, českou ligu ale po dvou letech opustil a v roce 2020 odešel za 700 tisíc eur do maďarského celku celku Puskás Akadémia. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 6. Václav Kadlec (FC Mydtjylland → Sparta Praha) – cca 73 milionů korun Když Václav Kadlec přišel do Sparty poprvé, Bohemka za něho obdržela deset milionů korun. V létě roku 2013 odešel do německého Eintrachtu Frankfurt a experti mu prorokovali zářivou kariéru. V novém klubu sice nezačal špatně, ale postupně se dostával do sestavy stále méně. Kadlec, Lafata a spol. 6 českých útočníků, za které Sparta zaplatila nejvíc peněz V roce 2015 se vrátil na Letnou jako hostující hráč a poté se stal posilou Midtjyllandu. V dánském klubu však pobyl jen pár měsíců – stihl odehrát část jarní sezony 2015/16 a úvod podzimního ročníku 2016/17. Dohromady zvládl 13 ligových utkání, ve kterých dal tři góly, načež se nechal opět zlákat mateřským klubem a za částku 2,7 milionu eur (asi 73 milionů korun) zamířil znovu do Sparty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 5. Tal Ben Chaim (Maccabi Tel Aviv → Sparta Praha) – cca 75,5 milionu korun Ofenzivní záložník z Izraele dorazil na Letnou v létě roku 2017 za necelé tři miliony eur, tedy přibližně za 76 milionů korun, a stal se v tu chvíli nejdražším hráčem ligy. Sparťanští fanoušci od něho hodně čekali, jenže Tal Ben Chaim přišel se zdravotními problémy, a to zřejmě poznamenalo celou jeho kariéru v pražském klubu. Bývalý hráč Maccabi Tel Aviv si připsal během tří sezon v české lize na konto jen 20 startů a dvě asistence. V létě 2020 se vrátil jako volný hráč zpět do klubu, odkud do Sparty odešel. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 4. Peter Olayinka (KAA Gent → Slavia Praha) – cca 82,5 milionu korun V roce 2018 koupila Slavia Petera Olayinku za více než 80 milionů korun. V úvodním ročníku dal šest branek, čekalo se od něj ale trochu víc. V létě pak ale z Edenu odešli Jaromír Zmrhal a Miroslav Stoch, a šikovný Nigerijec dostal více prostoru, který parádně využil. Stal se oporou sešívaného týmu, dostal se i do reprezentace své země a kroužili kolem něho skauti z mnoha bohatých evropských klubů. Afričané v Edenu. Kolik zaplatila Slavia za hráče, kteří se narodili na černém kontinentě? Žádný z jeho krajanů neodehrál v tuzemské lize více zápasů (144), nedal víc gólů (38), ani nezaznamenal větší počet asistencí (19). Už dlouho dopředu bylo jasné, že letos v létě Eden opustí jako klubová legenda a zamíří jako volný hráč do Červené Hvězdy Bělehrad. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 3. Nicolae Stanciu (RSC Anderlecht → Sparta Praha) – 95,5 milionu korun V lednu roku 2018 se spekulovalo, že by Spartu mohl stát rumunský reprezentant Nicolae Stanciu více než sto milionů korun. Nakonec ho z Anderlechtu koupila za trochu menší sumu a udělala z něho v tu chvíli nejdražšího ligového hráče všech dob. Kreativní záložník odehrál v nejvyšší české soutěži v dresu Letenských 31 ligových zápasů, ve kterých dal deset branek a přidal osm asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 2. David Zima (FC Turín → Slavia Praha) – cca 99 milionů korun Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionů korun. Od té doby ale zase spadla a nyní se pohybuje kolem sta milionů korun. 9 obránců, které Slavia prodala za největší balík peněz. Připojí se k nim v létě Ogbu či Vlček? Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V premiérové sezoně v Serii A nastoupil jen do devíti utkání a pouze čtyřikrát byl v základní sestavě. V nedávno skončeném ročníku odehrál jenom 88 ligových minut v pěti zápasech Serie A jako střídající hráč. Protože chtěl hrát, a ne jen leštit lavičku, vrátil se na konci ledna do Edenu, kde by rád restartoval zaseknutou kariéru. Šlo o nejdražší nákup v historii tuzemské ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 1. Nicolae Stanciu (Al-Ahli → Slavia Praha) – cca 101 milionů korun) Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova. Na konci roku 2018 přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za dvojnásobek ceny, ze kterou ho Sparta o rok dříve získala. Navzdory rivalitě. 11 nejznámějších hráčů, kteří si zahráli v dresu Sparty i Slavie Jenže už pár měsíců poté se překvapivě upsal za více než sto milionů korun největšímu rivalovi - Slavii. Sparťanští fanoušci ho od té chvíle považovali za krysu a v každém souboji pražských S mu to dávali pořádně pocítit. V sešívaném dresu vydržel necelé tři roky a v březnu 2022 zamířil do Číny. Klub z Wuhanu za něho poslal do Edenu skoro sto milionů korun. S českou nejvyšší soutěží se loučil s bilancí 108 odehraných utkání, 29 vstřelenými brankami a 31 asistencemi. Foto: Profimedia.cz