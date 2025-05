8 nejdražších nákupů ve sparťanské historii. Zlomí v létě někdo Rrahmaniho rekord?

Část 1 / 9



Za přestupy osmi hráčů Sparta zaplatila podle renomovaného portálu TransferMarkt v minulosti více než dva miliony eur. Všechny tyto rekordní nákupy v klubové historii najdete zmapované v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 8. Markus Solbakken (Viking Stavanger) – 2,2 milionu eur Sparta loni v lednu hodně stála o záložníka Markuse Solbakkena a do norského Stavangeru za něj poslala asi 55 milionů korun. V jarní části minulé sezony zasáhl do 12 střetnutí, ale do statistik si nezapsal žádný gól ani asistenci. Chance ligu v zimě opustilo 17 gólů. Toto je 11 podzimních střelců, kteří zamířili do ciziny Výkony skandinávského borce budily rozpaky, přesto dostal důvěru i na začátku současného ročníku. V něm odehrál 13 ligových zápasů, z toho však jen pět v základní sestavě. Do statistik si zapsal jednu asistenci a také gól, kterým jako střídající hráč rozhodl prosincové domácí utkání s Bohemians (1:0). Další už ale nepřidal. Z Letné jej vyexpedovali na hostování do druholigové italské Pisy. Součástí dohody je též opce na následný přestup, takže se do Prahy už velmi pravděpodobně nevrátí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 7. Veljko Birmančevič (FC Toulouse) – 2,3 milionu eur Sedmadvacetiletý srbský forvard Veljko Birmančevič přišel předloni v létě na Letnou na hostování do konce sezony z francouzského Toulouse. Je to dynamický fotbalista, který může hrát na křídle, ale i na hrotu útoku nebo jako ofenzivní záložník. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, využívá náběhy za obranu. Jak by jim to spolu šlo? Takto by vypadala jedenáctka z nejdražších cizinců v české Chance lize Ve Spartě se rychle aklimatizoval a zařadil se k oporám sestavy. Ve 32 ligových zápasech minulé sezony nastřílel 16 gólů a na 11 dalších nahrál. Není divu, že Letenští využili opce a hráče si pojistili. Do Francie za něj poslali necelých 60 milionů korun. Podle portálu TransferMarkt to byl dobrý obchod, protože Birmančevičova tržní hodnota je nyní podstatně vyšší. V aktuálním ročníku odehrál 22 ligových utkání, dal čtyři branky a na dvě další nahrál, v jarní části sezony se ale dostává na hřiště převážně jako střídající hráč a nahlas se mluví o jeho odchodu z Letné. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 5. – 6. Dávid Hancko (Fiorentina) – 2,5 milionu eur Talentovaný slovenský stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem loni v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což z reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii. Když šustily velké prachy. 8 stoperů, kteří odcházeli z české ligy do zahraničí za největší balík peněz Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl suverénně nejdražším stoperem ve Fortuna lize. V srpnu 2022 ho za více než osm milionů eur získal Feyenoord Rotterdam, s nímž má podepsanou smlouvu do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 5. – 6. Jan Kuchta (Lokomotiv Moskva) – 2,5 milionu eur Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. V Edenu se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu a v lednu 2022 přestoupil do Ruska. Moskevský Lokomotiv za něj vyplatil přes 122 milionů korun. Bývala to lákavá destinace. 7 českých fotbalistů, kteří odcházeli za největší prachy do ruské ligy Angažmá v ruském klubu, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, však kvůli válce na Ukrajině přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouletém hostování, které se předloni v létě změnilo v přestup. Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026, ale už po roce dal Praze vale a vydal se na sever Evropy. Dánský Midtjylland za jeho podpis zaplatil necelé tři miliony eur. Dlouho tam ale nepobyl a v polovině ledna se na Letnou vrátil na hostování do konce sezony. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální tržní cenu na sto milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 4. Václav Kadlec (FC Midtjylland) – 2,7 milionu eur V týmu Sparty debutoval už v 16 letech. Později přestoupil za více než sto milionů korun do Frankfurtu. V Bundeslize se uvedl skvěle, postupně ale uvadal, vrátil se na hostování na Letnou, byl v Dánsku a pak posílil znovu Spartu. Výjimečný ročník. 13 výborných českých fotbalistů, kteří se narodili v roce 1992 Pražský klub za Václava Kadlece utratil přes 70 milionů korun a udělal z něho v tu chvíli nejdražší posilu v ligové historii. Potenciál, který v sobě měl, však nikdy úplně nenaplnil. Kvůli dlouhodobým zdravotním problémům však v pouhých 27 letech ukončil kariéru. Nakonec to ale bez fotbalu nevydržel a vrátil se na hřiště. Mihl se v Mladé Boleslavi a v Jablonci, pak kopal třetí ligu v dresu Žižkova a nyní je hráčem Milína ve čtvrté nejvyšší lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 3. Tal Ben Chajim (Maccabi Tel Aviv) – 2,9 milionu eur Ofenzivní záložník z Izraele dorazil na Letnou v létě roku 2017 za necelé tři miliony eur, tedy přibližně za 76 milionů korun, a stal se v tu chvíli nejdražším hráčem ligy. Sparťanští fanoušci od něho hodně čekali, jenže Tal Ben Chajim přišel se zdravotními problémy, a to zřejmě poznamenalo celou jeho kariéru v pražském klubu. Bývalý hráč Maccabi Tel Aviv si připsal během tří sezon v české lize na konto jen 20 startů a dvě asistence. V létě 2020 se vrátil jako volný hráč zpět do klubu, odkud do Sparty odešel. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 2. Nicolae Stanciu (RSC Anderlecht) – 3,75 milionu eur Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova. Zrádci a krysy. 18 fotbalistů, jejichž přestupy z nich udělaly nenáviděné hráče Na konci roku 2018 přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za dvojnásobek ceny, ze kterou ho Sparta o rok dříve získala. Jenže už pár měsíců poté se překvapivě upsal největšímu rivalovi - Slavii. Sparťanští fanoušci ho od té chvíle považovali za krysu a v každém souboji pražských „S“ mu to dávali pořádně pocítit. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 1. Albion Rrahmani (Rapid Bukurešť) – 5 milionů eur O kosovského reprezentačního útočníka Albiona Rrahmaniho stála loni v létě Slavia, a i když nakonec do Prahy skutečně přišel, místo do Edenu zamířil na Letnou. Sparta za něj zaplatila přibližně 125 milionů korun, čímž se stal jedním z nejdražších ligových fotbalistů historie. Čekalo se od něj ale o trochu víc. V lize dosud naskočil do 19 zápasů, ve kterých dal čtyři branky a na další dvě nahrával. Od poloviny prosince byl se svalovým zraněním na marodce, na jaře už ale opět nastupuje na hřiště, ale častěji jako náhradník. Foto: Profimedia.cz