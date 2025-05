8 nejdražších hráčů v historii Arsenalu. Za tyto borce zaplatil londýnský klub aspoň 50 milionů eur

Jsou kluby, které to v každém přestupním období umí pořádně roztočit a rozfofrují desítky milionů eur. A pak jsou oddíly, kde si třikrát rozmyslí, než pustí chlup a nakonec peníze stejně raději nechají v pokladně. To ještě poměrně nedávno platilo třeba o Arsenalu. Ale i tam už se to dost změnilo.



Už za pár týdnů se otevře letní přestupové okno a v řadě evropských fotbalových klubů se (z)mění žebříčky historicky nejdražších transferů. Možná, že se tak stane i v londýnském Arsenalu. Klub býval v minulosti proslulý svou spořivostí, ale manažer Arsene Wenger, který měl pověst skrblíka, je už nějaký čas pryč, a tak se v tomto ohledu na Emirates Stadium leccos změnilo. Jak vypadá aktuální žebříček historicky nejdražších nákupů klubu, na to odpovídají následující kapitoly.

8. Thomas Partey (Ghana) Odkud: Atlético Madrid

Kdy: 2020

Věk v době přestupu: 27 let

Přestupová částka: 50 milionů eur Ghanský reprezentační záložník Thomas Partey byl vytouženou posilou Arsenalu. O jeho možném přestupu z Atletika Madrid se psalo dlouhé měsíce a realitou se stal na začátku října v roce 2020. Londýnský klub za něj poslal do Španělska 50 milionů eur a hráč podepsal na Emirates pětiletý kontrakt. Potenciální posily. 14 fotbalistů, o kterých se píše v souvislosti s přestupem do Atlétika Madrid Zpočátku podával poměrně rozpačité výkony, ale postupem času začal předvádět to, co se od něho čekalo. Jenže jeho působení na ostrovech provází velké množství zdravotních problémů. Od příchodu do klubu zmeškal 81 utkání a byl 421 dní mimo hru. To je poměrně hodně na to, že je s částkou 200 tisíc liber týdně pátým nejlépe placeným hráčem týmu. V současném ročníku se ale drží a odehrál 35 ligových utkání, ve kterých dal čtyři góly a na dva nahrával. Smlouva mu vyprší na konci června a pak by se mohl podle deníku Marca vrátit zadarmo jako volný hráč zpátky do Atlétika. Foto: Profimedia.cz

7. Gabriel Jesus (Brazílie) Odkud: Manchester City

Kdy: 2022

Věk v době přestupu: 25 let

Přestupová částka: 52,2 milionu eur Když trenér nechal (občas) sedět na lavičce takového borce, jakým byl Sergio Agüero, musel mít za něho k dispozici někoho opravdu výjimečného. Přesně takovým hráčem byl Brazilec Gabriel Jesus, jehož Manchester City získal v roce 2017 za 32 milionů eur z klubu Palmeiras. V době přestupu mu bylo pouhých 19 let, ale už tehdy bylo zřejmé, že z něj může vyrůst obrovská fotbalová superstar. Jen 175 centimetrů vysoký „kanárek“ je typem dokonalého moderního útočníka - není sice nejrychlejší, ale je skvěle technicky disponovaný, inteligentní a smrtelně nebezpečný pro každou obranu i brankáře. V létě 2022 změnil dres a upsal se do roku 2027 Arsenalu. Kanonýři za něj zaplatili přes 50 milionů eur. 5 nejlépe placených hráčů Arsenalu v aktuální sezoně. Berou (v přepočtu) aspoň 6 milionů korun týdně V rozletu ho však poměrně často brzdí nejrůznější zranění. Od příchodu na ostrovy už promarodil v součtu půldruhého roku a přišel skoro o stovku zápasů. I v tuto chvíli je na marodce a kvůli natrženému křížovému vazu si nezahraje ani na začátku příští sezony. Přesto je jeho cena hodně vysoko – portál TransferMarkt ji vyčísluje na 40 milionů eur. Vysoká je také jeho mzda – na Emirates Stadium je druhým nejlépe placeným hráčem a každý týden si vydělá 265 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

6. Alexandre Lacazette (Francie) Odkud: Olympique Lyon

Kdy: 2017

Věk v době přestupu: 26 let

Přestupová částka: 53 milionů eur Útočník Alexandre Lacazette začínal s profesionálním fotbalem v mateřském klubu, tedy v Lyonu. V dresu Olympique se z něj stal vražedný kanonýr, který sázel jednu branku za druhou, a to nenechávalo chladným žádného manažera z bohatých velkoklubů. V létě 2017 byl na roztrhání. Eminentní zájem měli v Arsenalu, ale dlouho vypadal jako pravděpodobnější jeho odchod do Liverpoolu. Nakonec skončil za 53 milionů eur na Emirates Stadium. S Kanonýry vyhrál FA Cup a anglický Superpohár, a po pěti povedených sezonách se vrátil jako volný hráč zadarmo zpátky do Lyonu. Foto: Profimedia.cz

5. Ben White (Anglie) Odkud: Brighton and Hove Albion

Kdy: 2021

Věk v době přestupu: 23 let

Přestupová částka: 58,5 milionu eur Obránce Ben White je odchovancem Southamptonu a v 16 letech odešel do Brightonu, v jehož dresu se v sezoně 2020/21 poprvé objevil v Premier League. V debutové sezoně si vedl natolik dobře, že si vysloužil pozornost mnoha předních ostrovních klubů. Souboj o jeho podpis vyhrál nakonec Arsenal. Kanonýři za jeho přestup zaplatili skoro 60 milionů eur, ale za tyto peníze získali jistotu na pravé straně obrany. Tým plný drahokamů. 8 hráčů v kádru Arsenalu, kteří stojí podle portálu TransferMarkt přes 50 milionů eur Borec, který byl v anglické nominaci na mistrovství světa v Kataru, ale po nespecifikovaném konfliktu tým opustil, je silný na balonu a v každém okamžiku utkání dokonale koncentrovaný. I když Anglie nemá nouzi o kvalitní pravé beky či stopery, jeho absence v nominaci na mistrovství Evropy v Německu byla bolestná a pro mnoho fanoušků neomluvitelnou chybou kouče Garetha Southgatea. Přestože je White dokonalý profesionál, jeden z asistentů hlavního trenéra mu prý v Kataru vyčetl, že není do fotbalu tak zapálený, jako mnozí jiní z jeho spoluhráčů. On pak vzkázal, že ho z reprezentace už nemají s dalšími pozvánkami oslovovat. To, že se během osobního volna zajímá o jiné věci než o mičudu, ještě nutně neznamená, že by měl mít dveře do národního celku zavřené. Foto: Profimedia.cz

4. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) Odkud: Borussia Dortmund

Kdy: 2018

Věk v době přestupu: 28 let

Přestupová částka: 63,75 milionu eur Řadu let byl suverénně největší hvězdou gabonského fotbalu Pierre-Emerick Aubameyang, který v reprezentaci odehrál 77 zápasů a dal v nich 31 branek. Aktuálně pětatřicetiletý útočník dříve působil v Monaku, AC Milán či Dortmundu, odkud v roce 2018 přestoupil za necelých 64 milionů eur do Arsenalu. 20 mladých fotbalistů, jimž experti v roce 2015 věštili zářivou budoucnost. U většiny se těžce sekli V londýnském klubu vydržel do února 2022, kdy po vzájemné dohodě ukončil smlouvu a nabral směr do Barcelony. V katalánském velkoklubu ale dlouho nezůstal a vydal se zpátky na britské ostrovy. Zakotvil v Chelsea, kde podepsal dvouletou smlouvu, na Stamford Brodge ale odehrál jen jednu (nepovedenou sezonu a zamířil do Marseille. Foto: Profimedia.cz

3. Kai Havertz (Německo) Odkud: Chelsea

Kdy: 2023

Věk v době přestupu: 24 let

Přestupová částka: 75 milionů eur Kai Havertz je silovým typem hráče. S výškou přes 190 centimetrů je skvělý v hlavičkových situacích, je to ale také vynikající driblér a perfektní nahrávač. O jeho podpis byl před pár lety na fotbalovém trhu eminentní zájem, nakonec jej umístil na smlouvu předloženou londýnskou Chelsea, která poslala v září roku 2020 do Leverkusenu rovných 80 milionů eur, a on se na Stamford Bridge upsal na pět let. Málo frekventovaná přestupní trasa. Jen těchto 5 fotbalistů od roku 2015 zamířilo z Chelsea do Arsenalu Výkony německého fotbalisty však zůstaly za očekáváním. Občas ukázal záblesky velkého talentu, někdy ale na hřišti připomínal spíše ztracené štěně. To se změnilo po předloňském přesunu na Emirates Stadium. Arsenal zaplatil Chelsea za Havertze 75 milionů eur a získal v jeho osobě důležitý pilíř týmu. Aktuálně pětadvacetiletý borec patří k nejkreativnějším fotbalistům v anglické Premier League. Kanonýři jej mají smluvně pojištěného do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

2. Nicolas Pépé (Pobřeží slonoviny) Odkud: Olympique Lille

Kdy: 2019

Věk v době přestupu: 24 let

Přestupová částka: 80 milionů eur Nicolas Pépé byl čtyři roky nejdražším hráčem v historii Arsenalu. Kanonýři za něho zaplatili v létě roku 2019 francouzskému Lille 80 milionů eur a očekávali, že se stane jedním z pilířů mužstva. Během jeho premiérové sezony na Emirates Stadium i v té následující to vypadalo nadějně. Pépé měl místo v základní sestavě a v 60 ligových zápasech nastřílel 15 branek, k nimž přidal sedm nahrávek. Budou tu navždy? 11 rekordů z anglické Premier League, které už možná nikdy nikdo nepřekoná Pak se ale něco pokazilo. Reprezentant Pobřeží slonoviny naskakoval na hřiště stále méně a zřídkakdy od první minuty. V rozestavení 3-4-3, které preferoval kouč Mikel Arteta, pro něj nebylo místo. Pépé si stěžoval do médií, že není spokojen s herním vytížením, tím si ale trenéra na svou stranu nezískal. Jeho trápení učinil konec odchod na hostování do Nice. V roce 2023 pak odešel zadarmo jako volný hráč do tureckého Trabzonsporu. Foto: Profimedia.cz

1. Declan Rice (Anglie) Odkud: West Ham United

Kdy: 2023

Věk v době přestupu: 24 let

Přestupová částka: 116,6 milionu eur Declan Rice je považován za dokonalého fotbalistu. Jde o komplexního středopolaře, který se může bez problému posunout i na post defenzívního záložníka. Je to motor mužstva, jehož tržní cena je nyní podle portálu TransferMarkt na hodnotě 110 milionů eur. Předloni v létě přestupoval do nového působiště na Emirates Stadium z West Hamu za téměř 117 milionů eur. S Arsenalem má podepsaný kontrakt do roku 2028 s opcí na další sezonu a je naprosto nepostradatelnou součástí sestavy. Foto: Profimedia.cz