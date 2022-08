8 nejdražších českých fotbalistů, kteří působí ve Fortuna lize. Kdo je na čele žebříčku po odchodu Hložka?

Záložník Petr Ševčík je odchovancem Olomouce, v jejímž dresu se v sezoně 2013/14 poprvé představil v nejvyšší soutěži. Od roku 2016 na sebe výrazně upozorňoval coby hráč Liberce, odkud před třemi lety zamířil do Edenu, kde vybojoval tři mistrovské tituly a dvakrát triumfoval v pohárové soutěži. Mimořádně se mu povedla sezona 2019/20, ve které nastřílel šest branek a přidal sedm asistencí ve 24 ligových zápasech. V minulém ročníku ho sužovala zranění, takže naskočil pouze do 16 střetnutí ve Fortuna lize a zaznamenal jen jeden gól a dvě asistence.

V roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou a v minulém ročníku chytal ve famózní formě. Na kontě měl 14 vychytaných nul a úspěšnost zásahů 80,7 %. Ještě v prosinci ho portál TransferMarkt oceňoval na 1,5 milionu eur, ale nedávno jeho tržní hodnotu zdvojnásobil.

Karvinský rodák Ondřej Lingr přišel do Slavie před sezonou 2020/21 a na jejím konci se radoval z mistrovského titulu. Přispěl k němu v 27 zápasech čtyřmi brankami. Minulý ročník zastihl třiadvacetiletého ofenzivního záložníka či útočníka ve skvělé formě. Soupeřům nasázel 14 branek a patřil k nejlepším ligovým kanonýrům. Výrazně si také řekl o premiérovou pozvánku do seniorské reprezentace, a také se jí dočkal. Debutoval na jaře v barážovém utkání o postup na mistrovství světa.

Ve Slavii se z Provoda rychle stala jedna z ligových hvězd, řekl si o místo v reprezentaci a zazářil i na evropské pohárové scéně. Momentálně se jeho cena pohybuje kolem čtyř a půl milionu eur. Loni v létě si ho v Edenu smluvně pojistili až do konce sezony 2025/26. Skoro rok byl na marodce kvůli přetrženému křížovému vazu. Na hřiště se vrátil po dlouhé pauze na konci března a do konce minulého ročníku stihl odehrát šest utkání a dát tři góly.

2. – 3. Jan Kuchta (Sparta Praha) – 5 milionů eur

V minulých letech několik bývalých hráčů Sparty přetáhla do Edenu Slavia, před pár dny se ale role obrátily. Jan Kuchta přerušil angažmá v Lokomotivu Moskva, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026, a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Ovšem neoblékl sešívaný dres, jak to dělával před odchodem do Ruska, ale hájí barvy letenského celku, kde bude do konce sezony na hostování, za něž Sparta zaplatí rovný milion eur. V pražském klubu si od pětadvacetiletého forvarda, který se už zabydlel i v reprezentaci, hodně slibují, ale úvodní utkání nového ligového ročníku se mu hrubě nepovedlo a na jeho hlavu se snesla velká kritika.

Foto: Profimedia.cz