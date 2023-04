8 medailí trenéra Josefa Jandače. Získal je v Koreji, doma, i u Růžičkovy reprezentace

Během angažmá v ruském Magnitogorsku ani jako hlavní trenér českého národního týmu úkol nesplnil a cenný kov nezískal. O Josefovi Jandačovi se často říká, že nikdy nic nevyhrál, ale úplná pravda to není. Ve sbírce už totiž jedno zlato má. A taky sedm dalších medailí. S kým a kdy je vybojoval? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Josef Jandač svou trenérskou kariéru začal v první polovině 90. let na lavičce Berouna. Právě v té době tam trénovali Jižní Korejci, slovo dalo slovo a mladý kouč odletěl na druhý konec světa, kde vedl v play-off tým Seoktop Construction a dokázal s ním vyhrát mistrovský titul.

V roce 2004 odešel Josef Jandač z Liberce do Českých Budějovic, které bleskově vrátil zpět na extraligovou mapu. V ročníku 2007/08 s týmem vyhrál základní část a postoupil až do semifinále, v němž však výběr, ve kterém působili například Petr Gřegořek, Viktor Hübl, Milan Gulaš či Tomáš Mertl nestačil na Karlovy Vary a v konečném výsledku bral bronz.

Sparta Praha

Po roce stráveném v Pardubicích odešel Josef Jandač do Sparty, kde s krátkou přestávkou v ročníku 2012/13, kdy vedl Lva Praha, vydržel až do nástupu k reprezentaci. Se Spartou získal dvě medaile, ke zlatu ji ale nedovedl. V roce 2014 bral bronz a v ročníku 2015/16 nestačil ve finálové sérii na Liberec.

Do pražského klubu se pak vrátil po nepříliš povedeném angažmá v ruském Magnitogorsku v roce 2020 a vytvořil trenérské duo s Jaroslavem Hlinkou. V ročníku 2020/21 mužstvo válelo v základní části, kterou dokázalo vyhrát se ziskem 108 bodů a bylo pasováno na jednoho z největších aspirantů na titul. Skončilo však po dramatické sedmizápasové bitvě s Libercem před branami finále. V konečném účtování však Sparťané brali bronz. O rok později to vypadalo ještě nadějněji a Pražané došli až do finále, kde se však museli sklonit před Třincem a brali stříbro.

Foto: Ladislav Němec / MAFRA / Profimedia