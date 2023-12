8 kmenových hráčů Sparty, kteří jsou na hostování. Jak si na podzim vedli? A vrátí se na Letnou?

Sparta je po podzimní části sezony na čele tabulky Fortuna ligy. Letenští mají silný tým a před startem aktuálního ročníku proto uvolnili řadu hráčů na hostování do jiných oddílů. Jak se jim daří a co je (možná) čeká po návratu do mateřského klubu, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 9 Kryštof Daněk (FK Pardubice) Záložník Kryštof Daněk se na prvoligovém pažitu objevil už v ročníku 2019/20, když mu bylo teprve sedmnáct let. V dresu Sigmy Olomouc odehrál tři utkání a zaznamenal jednu asistenci. Od další sezony už dostával o hodně větší prostor. V sezoně 2021/22 naskočil do 29 ligových zápasů a vstřelil dvě branky, načež si vysloužil přestup do Sparty. V premiérovém ročníku odehrál na Letné 27 utkání – zpočátku býval členem základní sestavy, ale později už chodil na hřiště jen z lavičky. Lídři a tahouni. Nejproduktivnější hráči z každého týmu po polovině základní části Fortuna ligy Protože se v létě nevešel do kádru kouče Briana Priskeho, byl zapůjčen do Pardubic, jimž by měl pomoci se záchranou mezi elitou. Zatím je se čtyřmi góly a jednou asistencí nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem mužstva. Hostování mu skončí na konci prosince, takže by se v lednu zapojit do zimní přípravy na Letné a zabojovat o místo v sestavě Sparty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Matěj Polidar (FK Jablonec) Čerstvě čtyřiadvacetiletý Matěj Polidar se upsal Spartě v roce 2019, ale ještě jednu sezonu zůstal v Příbrami. Na Letné začal působit až od ročníku 2020/21, v němž zvládl odehrát 14 ligových utkání a nastřílet tři branky. V další sezoně ho na nějaký čas vyřadily ze hry zdravotní patálie a na kontě po ní měl deset zápasů a jeden vstřelený gól. Legendární přestřelky. 9 zápasů v české lize, ve kterých padlo 9 či více gólů Na začátku července loňského roku poslala Sparta talentovaného mladíka na hostování do Jablonce, kde se stal okamžitě pilířem sestavy. Nyní kroutí na severu Čech druhou sezonu, po níž mu hostování skončí. V 15 podzimních zápasech zaznamenal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Filip Souček (FK Jablonec) Sedmatřicet zápasů, jeden gól a tři asistence – to je prozatímní ligová bilance třiadvacetiletého záložníka Filipa Součka v dresu Sparty. Opavský odchovanec přišel na Letnou ze slezského klubu v roce 2020 a do kádru A týmu ho zapracoval trenér Kotal. Jeho následovník Pavel Vrba mu pak poměrně dost hodně věřil. Jsou definitivně pryč. 6 zahraničních fotbalistů, kteří za vlády kouče Priskeho odešli z Letné Současný trenér Brian Priske se však rozhodl, že talentovaného mladíka (zatím) na Letné nepotřebuje, a tak loni v létě ze Sparty zamířil na hostování k nováčkovi nejvyšší soutěže do Brna. Tam se mu poměrně dařilo a většinou nastupoval na trávník jako člen základní jedenáctky. Za Zbrojovku 20 ligových utkání a na konto si v nich připsal gól a asistenci, ale pádu do druhé ligy nezabránil. V současném ročníku hostuje v Jablonci a na podzim odehrál 11 utkání. Za poslední tři roky vyskočila jeho tržní hodnota trojnásobně nahoru a nyní činí 750 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Jan Fortelný (Sigma Olomouc) V minulé sezoně se záložník Jan Fortelný malou měrou podílel na zisku mistrovského titulu, když naskočil do pěti podzimních zápasů, v lednu byl však pro nadbytečnost vyexpedován na Hanou. V Olomouci bude čtyřiadvacetiletý borec hostovat do konce tohoto ročníku, v němž stačil odehrát 13 utkání, ale jen pětkrát jako člen základní sestavy. V létě mu na Letné skončí smlouva a z mateřského klubu nejspíš zadarmo odejde jako volný hráč jinam. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Dominik Plechatý (Slovan Liberec) Jen tři zápasy zvládl v aktuální sezoně odehrát obránce Dominik Plechatý, než mu vystavilo stopku vážné zranění kolenních vazů. Sparťanský odchovanec a někdejší mládežnický reprezentant dosud za letenský tým odehrál pouhých 15 střetnutí, jinak už léta putuje z hostování na hostování. Zahrál si v Jablonci, Mladé Boleslavi a od září roku 2022 hájí barvy Liberce. Jakmile na konci června skončí jeho pronájem na severu Čech, stane se volným hráčem, protože mu vyprší také smlouva se Spartou. Novou už na Letné velmi pravděpodobně k podpisu nedostane. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Andreas Vindheim (FK Teplice) Na Letné si od Andrese Vindheima hodně slibovali, ale svými výkony nijak nenadchl. Během tří sezon odehrál ve Spartě jen 44 zápasů a pevnou jedničkou na pravém kraji obrany se nikdy nestal. Loni v lednu odešel na hostování do druholigového německého Schalke 04 a s klubem vyválčil postup do Bundesligy. Vindheim za Schalke odehrál šest zápasů a dal jeden gól, tím se ale jeho německá mise uzavřela. Průkopníci ze Skandinávie. 14 fotbalistů ze severu Evropy, kteří dosud prošli českou ligou V létě se vrátil na Letnou a prodloužil smlouvu do roku 2024. Do ročníku 2022/23 však kvůli zdravotním potížím nezasáhl a v únoru odešel na hostování do norského Lilleströmu. Po návratu se na Letné ani moc neohřál a putoval na další štaci – do konce sezony byl zapůjčen do Teplic, kde však kvůli zdravotním problémům neodehrál jediné střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Martin Suchomel (Mladá Boleslav) Jednadvacetiletý Martin Suchomel se dočkal debutu v nejvyšší soutěži dospělých v jarní části ročníku 2021/22. Naskočil do tří střetnutí, z toho dvakrát v základní sestavě. Ještě dříve se ale objevil v pohárovém utkání proti Slavii a rozhodně nebyl na hřišti jen do počtu. Ligové premiéry osmi posledních trenérů Sparty. Výhry se dočkali jen tři z nich Odchovanec letenského klubu hraje na postu levého beka, kde má na Letné poměrně kvalitní konkurenci, takže je pochopitelné, že byl vyexpedován někam, kde může pravidelně hrát. Jeho útočištěm je do konce tohoto kalendářního roku Mladá Boleslav, kam zamířil loni v zimě a za niž odehrál 27 ligových utkání. Na podzim v současném ročníku naskočil do 14 utkání, dal dva góly a k nim přidal jednu asistenci. Poslední aktualizaci jeho ceny provedl portál TransferMarkt před pár dny, kdy ji oproti hodnotě z června posunul o 50 tisíc eur nahoru. Cena talentovaného beka, nyní činí 350 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Matyáš Kozák (Bohemians Praha 1905) Útočník Matyáš Kozák je odchovancem Sparty a jedním z příslibů do budoucnosti. Dvaadvacetiletý mladík už hrál v nejvyšší soutěži za tři kluby, ani jeden zápas však neodehrál ve sparťanském dresu. V sezoně 2020/21 byl na hostování v Teplicích, v minulém ročníku v Liberci a v tom současném je zapůjčen do Bohemians. Už v minulém ročníku na severu Čech naznačil svůj potenciál a v tom současném jej potvrzuje. Na podzim odehrál 16 ligových utkání, z toho pět v základní sestavě, a vstřelil dvě branky, ke kterým dodal stejný počet asistencí. Od června jeho tržní cena podle portálu TransferMarkt poskočila z 200 tisíc eur o dalších 50 tisíc nahoru. Foto: Profimedia.cz