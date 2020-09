8 hráčů ze stříbrné devatenáctky, kteří to dotáhli do seniorské reprezentace

V českém týmu tehdy byli hráči jako Tomáš Jeleček, Martin Hála či Tomáš Přikryl. Ale také pár mladíků, kteří to dotáhli až do seniorské reprezentace. Jejich jména najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Na šampionátu devatenáctek v roce 2011 odehrál všech pět utkání v základní sestavě. Tehdy byl hráčem pražské Sparty, která ho pak poslala na hostování do Jihlavy a v lednu 2016 přestoupil do Mladé Boleslavi. Před dvěma lety se upsal Baníku Ostrava, kde působí dodnes.

Až v osmadvaceti letech si odbyl seniorskou reprezentační premiéru obránce Adam Jánoš. Před pár dny debutoval v národním týmu v utkání proti Skotsku. Do sestavy se dostal poté, co hygienici po zápase na Slovensku kvůli pozitivnímu testu jednoho člena realizačního týmu poslali celé mužstvo včetně trenéra Šilhavého do karantény a provizorní kouč Holoubek si do náhradního kádru vybral i jeho.

Jakub Jugas - 2 zápasy v reprezentaci

Obránce Jakub Jugas byl v době šampionátu devatenáctek hráčem tehdy druholigového Zlína a ve druhé nejvyšší soutěži na sebe už výrazně upozorňoval. Na turnaji odehrál jen pár minut ve dvou zápasech.

Po malém Euru ještě rok vydržel ve Zlíně a pak zamířil do Příbrami, kde si odbyl premiéru v nejvyšší soutěží. Přes štaci ve Zbrojovce Brno se pak vrátil do Baťova města, kde patřil k oporám zadních řad a vysloužil si přestup do Slavie, odkud se prokousal i do seniorské reprezentace, v níž odehrál dvě střetnutí. Zda však přidá další, je ve hvězdách. Z Edenu ho poslali už třikrát na hostování a klub, kde má smlouvu do konce sezony 2020/21, s ním už nepočítá. Momentálně je hráčem Liberce.

Foto: Profimedia.cz