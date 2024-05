8 hráčů, které by v létě rád získal Arsenal. Dohromady by stáli přes 300 milionů eur

V uplynulé sezoně to dlouho vypadalo, že by Arsenal mohl vybojovat anglický titul, ale nakonec skončil na druhém místě za Manchesterem City. Aby to v příštím ročníku Premier League bylo ještě lepší, hodlá klub v létě masivně posilovat.



Část 1 / 9



Největšími akvizicemi Arsenalu během loňského letního přestupového období se stali Kai Havertz z Chelsea a Declan Rice z West Hamu United. Londýnský klub jen za tyto dva borce zaplatil skoro 200 milionů eur. A podobně intenzivně chce utrácet i letos v létě. V anglickém tisku se píše o osmi jménech, která by mohla v příštím ročníku figurovat na soupisce Arsenalu. A stálo by to bratru přes 300 milionů eur. Všechny potenciální posily, o kterých se nejvíc mluví a píše, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam) – cca 13 milionů eur Potřebuje Arsenal ke kvalitní dvojici David Raya a Aaron Ramsdale ještě jednoho špičkového gólmana? Podle vedení londýnského klubu zřejmě ano. Proto cílí na šestadvacetiletého holandského brankáře Feyenoordu Rotterdam Justina Billowa. VIDEO: Bejvávalo. Připomeňte si 10 let Tomáše Rosického v Arsenalu Borec s reprezentačními zkušenostmi vyhrál s Feyenoordem dvakrát nizozemskou Eredivisie a dvakrát tamní pohárovou soutěž. Před rokem se o jeho podpis velmi intenzívně zajímal Manchester United. Portál TransferMarkt odhaduje jeho cenu na 13 milionů eur. Bijllow by mohl být adekvátní náhradou za Aarona Ramsdalea, který pravděpodobně opustí Emirates Stadium, aby si našel klub, kde bude mít větší vytížení než za Davidem Rayou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Désiré Doué (Stade Rennes) – cca 20 milionů eur Osmnáctiletý záložník Désiré Doué je považován za generační talent. Francouzský mladíček je klenotem v sestavě Rennes, za které v sezoně 2023/24 odehrál 31 utkání v Ligue 1, ve kterých se prezentoval čtyřmi brankami a stejným počtem gólových asistencí. O jeho mimořádném potenciálu se v Evropě dobře ví a během letošního léta bude o jeho podpis sveden lítý boj. Mick Jagger, Usain Bolt a další známé tváře. Nejslavnější fanoušci každého klubu z anglické Premier League Mezi uchazeči o Douého služby jsou především kluby z Anglie – vedle Arsenalu chce mladý supertalent ulovit také Manchester United a Tottenham. Kromě nich se ale o hráče zajímají také Bayern Mnichov, Leverkuse a Dortmund. Podle portálu TransferMarkt je cena šikového středopolaře na hranici 20 milionů eur, v anglickém tisku se však píše, že Rennes může požadovat až 40 milionů plus bonusy. Experti vycházejí z toho, že Jérémy Doku před rokem přestupoval ze stejného klubu do Manchesteru City za přibližně 60 milionů eur, a Doué je považován za hráče s větším potenciálem. Zázračné dítě francouzského fotbalu bylo členem všech mládežnických reprezentací galského kohouta a významnou roli by měl letos v létě hrát v olympijském výběru Francie na domácích hrách v Paříži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Brian Brobbey (Ajax Amsterdam) – cca 25 milionů eur Dvaadvacetiletý nizozemský útočník Brian Brobbey je zjevením posledních dvou ročníků Eredivisie. V nejvyšší holandské lize dal během nich v dresu Ajaxu v 62 zápasech 31 branek a předvedl svůj obrovský potenciál. FIKCE: Poslední den fotbalového přestupního termínu v roce 2035 Brobbey má v amsterdamském klubu podepsaný kontrakt do roku 2027, ale už se vyjádřil, že by se rád přesunul na britské ostrovy. Na dotaz, do kterého klubu by nejraději zamířil, odpověděl, že do Arsenalu. Zprávy z Nizozemí ale naznačují, že Ajax nemá v úmyslu se s talentovaným borcem letos v létě rozloučit. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers) – cca 35 milionů eur Loni v létě přestoupil brazilský záložník Joao Gomes z Flamenga do Wolverhamptonu za necelých 19 milionů eur, a nyní je jeho tržní cena téměř dvojnásobná. Šikovný středopolař zažil povedenou premiérovou sezonu na britských ostrovech a upoutal na sebe zájem mnoha věhlasnějších klubů. Podle portálu Más Fichajes je mezi nimi také Arsenal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Joshua Zirkzee (Bologna) – cca 40 milionů eur Podle informací deníku Corriere dello Sport má agent nizozemského forvarda Joshe Zirkzeeho Kia Joorabchian zájem o přesun svého klienta z Itálie letos v létě, a prosazuje přesun do Arsenalu. Třiadvacetiletý borec má ve smlouvě klauzuli o uvolnění, pokud přijde zájemce, který bude ochoten zaplatit 40 milionů eur. Podle expertů je však současná tržní cena talentovaného útočníka vyšší a mohla by přesáhnout hranici 55 milionů eur. VIDEO: 6 nejkrásnějších gólů, které dal Arsenal během éry trenéra Wengera V sezoně 2023/24 odehrál v dresu Bologne 34 ligových utkání, ve kterých nastřílel 11 branek a na další čtyři nahrál spoluhráčům. Pětkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. V italském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Benjamin Šeško (RB Lipsko) – cca 50 milionů eur Slovinský útočník RB Lipsko Benjamin Šeško má klauzuli o uvolnění ve výši 60 milionů eur, která by mohla být aktivována během letošního léta Liverpoolem, Manchesterem City nebo Arsenalem. Tyto anglické kluby hráče bedlivě sledují. Známý insider Fabrizio Romano potvrdil, že Šeško rozhodne o své budoucnosti ještě před Eurem, což znamená, že jeho klauzule o uvolnění bude stále aktivní. Dvacetiletý mladík nastřílel v uplynulém bundesligovém ročníku 14 branek v 31 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Marcus Rashford (Manchester United) – cca 60 milionů eur Marcus Rashford vlétl na scénu v Premier League v průběhu sezony 2015/16 a okamžitě na sebe upoutal velkou pozornost. Necelé čtyři měsíce poté, co debutoval v dresu Manchesteru United, už dostal první šanci v seniorské reprezentaci Albionu a zahrál si také na Euru ve Francii. Stal se tehdy ve věku 18 let a 228 dní nejmladším hráčem, který reprezentoval Anglii na evropském šampionátu. Na Old Trafford se stal Rashford nepostradatelným, fantasticky se mu povedla sezona 2022/23, ale v té nedávno skončené už to tak slavné nebylo. V Premier League zaznamenal sedm branek v 31 zápasech a občas čelil výtkám, je „líný“ a hraje „žalostně“. Jsou dobří, ale… 3 nejpřeceňovanější hráči aktuální sezony anglické Premier League Vzhledem k tomu, že Kylian Mbappé odejde v létě z Paris Saint-Germain do Realu Madrid, spekuluje se o tom, že by ho měl v Parku Princů nahradit právě Rashford. Portál TransferMark uvádí, že má hodnotu 60 milionů eur. V Manchesteru by takový obchod nejspíš přivítali, protože by se zbavili břemene Rashfordova týdenního platu ve výši 300 tisíc liber týdně. Smlouvu má podepsanou až do roku 2028. Podle posledních informací by však mohl Rashford zůstat na ostrovech. O jeho podpis totiž projevil zájem Arsenal. Je však nejisté, zda by byl Manchester United ochoten prodat hráče svému rivalovi z Premier League. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Alexander Isak (Newcastle United) – cca 75 milionů eur V souvislosti s Arsenalem se už několik měsíců píše o tom, že klub chce získat elitního střelce. V této souvislosti padala řada jmen – Victor OsimhenViktor Gyokeres či Ivan Toney. Na radaru klubových skautů je však také Alexander Isak z Newcastlu United. Cenovka portálu TransferMarkt u švédského forvarda Alexandera Isaka je momentálně nastavena na 75 milionů eur. Čtyřiadvacetiletý fotbalový supertalent přestoupil do Newcastlu předloni v létě právě za tuto cenu. Isak se anglickému klubu upsal do roku 2028 a hned v premiérové sezoně na ostrovech se blýskl deseti góly ve 22 ligových zápasech. Vikingové na britských ostrovech. 7 švédských fotbalistů, kteří působí v anglické Premier League Při chuti byl také v nedávno skončeném ročníku, v němž se trefil jednadvacetkrát ve 30 zápasech. Tahle investice se United zřejmě v budoucnosti ještě hodně vyplatí, ale jen pokud bude Isak zdravý. V minulé i v aktuální sezoně měl totiž řadu problémů, kvůli kterým nemohl hrát. Magpies o jeho prodeji údajně nechtějí nic slyšet, ale zároveň vypustili balonek s cenovkou, na které je částka sto milionů liber. Isak je typem hráče, který by do Arsenalu mohl perfektně zapadnout, takže bude zajímavé sledovat, jak daleko bude klub ze severního Londýna ochoten zajít v boji o jeho podpis. Foto: Profimedia.cz