8 fotbalistů, kteří od loňského ledna opustili Slovácko. Kde jsou teď a jak se jim vede?

Slovácko bylo na podzim (opět) štikou ligy, a to navzdory tomu, že od loňského ledna tým z Uherského Hradiště opustila řada hráčů. Během posledních sezon je to tradiční obrázek. Jak si vedou borci, kteří odešli ze Slovácka od začátku loňského roku a jaké dresy oblékají? Na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 9 Alden Šuvalija (AS Trenčín) – odešel ze Slovácka v září 2023 Rodák ze Sarajeva Alden Šuvalija přišel na Slovácko v létě roku 2022 z portugalského Guimaräese. Ani se nestačil vybalit a už byl vyexpedován na hostování do Zlatých Moravců, kde strávil celou minulou sezonu. V září odešel jako volný hráč do Trenčína. Ale zatímco ve Zlatých Moravcích hrával pravidelně, v novém působišti se na hřiště nedostává.

Pokračování 3 / 9 Filip Nguyen (CAHN FC) – odešel ze Slovácka v červenci 2023 Po čtyřech sezonách v Liberci se brankář Filip Nguyen rozhodl změnit povětří a od ročníku 2021/22 hájil barvy Slovácka. V předminulé sezoně v 26 zápasech vychytal osmkrát čisté konto a měl velkou zásluhu na tom, že mužstvo z Uherského Hradiště dýchalo na záda elitní trojce, v níž byla slavná pražská „S“ a plzeňská Viktoria. I díky jeho aktivní hře se Slovácko stalo štikou ligy a probojovalo do evropských pohárů. V ročníku 2022/23 odchytal 34 ligových utkání a v nich jedenáctkrát udržel čisté konto a kryl 101 střel protivníka. Následně se vydal na první zahraniční štaci, Zamířil do země svých předků a do roku 2026 se upsal hanojskému klubu CAHN FC. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Patrik Šimko (Tatran Prešov) – odešel ze Slovácka v červenci 2023 Deset sezon, 158 ligových zápasů, jeden gól, pět asistencí a vítězství v pohárové soutěži – to je stručná vizitka slovenského obránce Patrika Šimka v dresu Slovácka. Dlouholetá stálice v kádru uherskohradišťského klubu se v létě v roli volného hráče přesunula do své vlasti a upsala se na tři sezony druholigovému Prešovu. V podzimní části sezony odehrál 16 utkání a do statistik si zapsal dva góly, ale také tři žluté a jednu červenou kartu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Vladislav Levin (Arsenal Tula) – odešel ze Slovácka v červenci 2023 V současné době nepůsobí v české lize žádný ruský fotbalista, ještě v minulé sezoně však jeden hráč s ruským pasem ve Fortuna lize hrál. Záložník Vladislav Levin začínal v sezoně 2016/17 v Mladé Boleslavi, poté hrál za Jihlavu a Bohemians, odkud předloni v zimě zamířil do Slovácka. V týmu z Uherského Hradiště strávil dvě sezony, ale odehrál během nich pouze 23 ligových utkání. Když se v létě s českou nejvyšší soutěží a odcházel zadarmo jako volný hráč do druholigového ruského Arsenalu Tula, měl na kontě 112 prvoligových střetnutí, dva góly a šest asistencí. V roce 2022 se v dresu Slovácka radoval z vítězství v pohárové soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Vít Nemrava (FC Strání) – odešel ze Slovácka v červenci 2023 Ještě coby teenager byl brankář Vít Nemrava půldruhého roku na hostování ve West Hamu United, Po návratu do Uherského Hradiště chytal v mládežnických týmech a pak býval často půjčován do klubů z nižších soutěží. Byl ve Vítkovicích či v Prostějově. V prvním týmu Slovácka v nejvyšší soutěži byl jedničkou mezi tyčemi pouze v sezoně 2020/21, v níž odchytal 23 ligových utkání, v nichž osmkrát udržel čisté konto, Minulý ročník strávil v Uherském Brodě a když mu vypršelo hostování i smlouva se slováckým oddílem, zamířil do divizního FC Strání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Michal Tomič (Slavia Praha) – odešel ze Slovácka v únoru 2023 Aktuálně čtyřiadvacetiletý slovenský obránce Michal Tomič působil od roku 2020 ve Slovácku, kam přišel jako volný hráč z Žiliny, a v Uherském Hradišti se stal oporou mužstva. Povedla se mu také podzimní část sezony 2022/23, ale protože odmítl prodloužit kontrakt, zamířil loni v únoru do Slavie, která o něho projevovala velký zájem. Kulatá meta pokořena! 8 fotbalistů, kteří odehráli 100. zápas v české lize v nejnižším věku V Edenu se ale Tomič setkal s obrovskou konkurencí na pravém okraji obrany, takže jej sešívaní vyexpedovali na hostování do konce ročníku do Mladé Boleslavi. V současné sezoně už ale válí v pražském klubu a po podzimní části soutěže má na kontě 14 utkání a dvě vstřelené branky. Smlouvu v Edenu má podepsanou do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Timur Melekescev (Energetik BGU Minsk) – odešel ze Slovácka v únoru 2023 Od srpna roku 2020 byl hráčem Slovácka Timur Melekescev - talentovaný ruský útočník, který do Uherského Hradiště přišel z Dynama Moskva. Do sedmnácti let nastupoval i za ruské mládežnické reprezentační výběry. Ve Slovácku toho však moc neukázal a ve dvou ligových startech v sezoně 2020/21 si připsal na konto jen tři odehrané minuty. Z Uherského Hradiště hostoval v Machačkale a Alanii a loni v únoru odešel jako volný hráč do druholigového běloruského Energetiku Minsk. Tam pobyl jen pár měsíců a v létě se upsal Saturnu Ramenskoje ze čtvrté ruské ligy. Od Nového roku je však bez smlouvy.

Pokračování 9 / 9 Libor Kozák (FC Zlín) – odešel ze Slovácka v lednu 2023 Po dlouhých letech v zahraničí a spoustě promaroděného času s nejrůznějšími zdravotními patáliemi se Libor Kozák vrátil v lednu roku 2019 zpět do vlasti a upsal se Liberci. Během jarní části sezony nastřílel ve 14 zápasech sedm branek a ukázal, že v něm pořád vězí slušný potenciál. Před dalším ročníkem se přesunul na Letnou a v dresu Sparty si pak 14 góly v 31 utkáních vystřílel korunu pro krále kanonýrů, o niž se ale musel podělit s Petarem Musou ze Slavie. „Drobné“ i miliony. Kolik Lazio Řím platilo za 4 české fotbalisty? Pak už to ale dobré nebylo a Kozák Letnou v létě roku 2021 opustil. Zamířil na rok do Maďarska, ale předloni v létě se vrátil do české nejvyšší soutěže. Upsal se Slovácku, ovšem jeho podzimní výkony byly zklamáním. V lednu 2023 se přesunul o kousek na sever za trenérem Pavlem Vrbou a připojil se k týmu Zlínu, jemuž měl pomoci se záchranou v lize. Změna povětří mu prospěla. V dresu ševců odehrál 12 utkání, ve kterých dal čtyři góly a třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče střetnutí. Po sezoně pak jako volný hráč do třetiligového italského Arezza. Foto: Profimedia.cz