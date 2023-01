8 cizinců ve Spartě. Podívejte se, kolik stojí Mabil, Höjer, Laci a spol.

Čtyřiadvacetiletý finský reprezentační záložník přišel do Sparty z norského Lilleströmu. Portál transfaermarkt.de uvádí, že za něj Pražané zaplatili 1,5 milionů eur, tržní cena Kaana Kairinena je ale podle stejného webu výrazně nižší. V prvním přátelském duelu proti Stuttgartu zaujal dobrým výkonem.

Martin Minčev debutoval v lize na podzim roku 2020. Celkově naskočil do 51 zápasů, ve kterých dal pět branek a přidal stejný počet asistencí, na Letné ale od jednadvacetiletého Bulhara čekali víc. Aby taky ne, když za něj zaplatili přes 50 milionů korun.

Pamatujete na příběh Dávida Hancka? Sparta slovenského obránce přivedla na hostování z Itálie, kde příliš nehrál. Na Letné ale herně vyzrál, stal se oporou rudého celku a na startu tohoto ročníku přestoupil do Feyenoordu. Sparta nyní získala dvaadvacetiletého Srba Dimitrije Kamenoviče, který může hrát na levém kraji obrany nebo na stoperu. Taky on přišel na hostování z Itálie, konkrétně z Lazia Řím, kde téměř nehrál. Napíše v Praze stejný příběh jako Hancko?

Dánský stoper dorazil do Sparty na startu sezony z druholigového německého Norimberku. Přicházel coby náhrada za zraněného Ondřeje Čelůstku, ale taky za Dávida Hancka, který šel do Nizozemska. Sparťanští fanoušci šestadvacetiletého dánského beka neznali, Asger Sörensen si je ale svými výkony získal na svou stranu. Zabydlel se v základní sestavě a na podzim dal i tři ligové góly.

Lukáš Haraslín (Slovensko) - 1,6 mil. eur

Jediný Slovák na soupisce Sparty. Lukáš Haraslín dorazil do Prahy na podzim roku 2021 a ihned se zařadil mezi opory. Jaro měl sice slabší, dokázal se ale vrátit do formy a v závěru podzimu vypadal velmi dobře. Šestadvacetiletý slovenský reprezentační křídelník by měl nastupovat v základní sestavě.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia