8 českých nadějí, které prošly loňským draftem NHL. Kam se posunuli Myšák, Pytlík a spol?

V loňském draftu NHL se žádný český talent dostal na řadu už v prvním kole. Osm teenagerů však bylo vybráno sedmi kluby později a živí tak naději, že by si jednou mohli v nejslavnější hokejové lize světa zahrát. Kam se za necelý rok od draftu posunuli? Na to odpovídají následující kapitoly.

Litvínovský odchovanec Jan Myšák si poprvé vyzkoušel zámořský hokej už v sezoně 2019/20 a okamžitě dokázal zaujmout tamní skauty. V juniorské soutěži OHL posbíral 25 bodů (15+10) ve 22 zápasech. Současný ročník odstartoval na severu Čech, ale následně se vypravil za Atlantik a jako člen farmářského celku Laval Rocket působil v nižší soutěži AHL. Bylo však znát, že mezi dospělými se má ještě hodně co učit. Ve 22 utkáních zaznamenal dvě branky. Myšák hrál v českém dresu na dvou posledních juniorských šampionátech a v obou případech patřil mezi opory mužstva.

Pytlík je vynikajícím bruslařem, skvěle to umí s pukem na hokejce a dovede dobře a přesně vystřelit. Jeho devizou je aktivita, umí vytvořit prostor pro spoluhráče, výborně nahrát, ale také vzít na sebe odpovědnost a zakončit. Díky 190 centimetrů vysoké postavě a rychlým nohám vychází ze soubojů jeden na jednoho málokdy jako poražený.

Centr Jaromír Pytlík spojil dorosteneckou kariéru s klubem ze Žďáru nad Sázavou. V ročníku 2018/19 už celkem pravidelně naskakoval na led v extralize. To mu bylo 17 let a odehrál 24 utkání v dresu Vítkovic, dalších pět střetnutí zvládl jako hostující hráč v druholigové Porubě. Následně si ale sbalil výstroj a vydal se za Atlantik, kde zakotvil v klubu Soo Greyhounds v juniorské lize OHL.

Jan Bednář poprvé naskočil do české nejvyšší soutěže dospělých už v sezoně 2018/19, kdy odchytal deset utkání. V dalším ročníku jich zvládl třináct, načež byl draftován do NHL ve čtvrtém kole Detroitem. Než se letos rozběhly zámořské soutěže, zůstal doma a za Karlovy Vary odchytal pět střetnutí. Pak se vydal za Atlantik, kde působil v juniorské soutěži QMJHL, v níž bude hrát i v příští sezoně.

Michael Krutil byl jediným českým obráncem, který prošel draftem v roce 2020. Odchovanec Letňan, který posléze vyzrával ve Spartě, je typem urostlého beka s kreativním myšlením. Uplynulou sezonu rozdělil mezi tři celky – zahrál za sparťanskou juniorku, čtyři zápasy zvládl v prvoligových Litoměřicích a dalších jednadvacet v zámořské soutěži AHL ve farmářském celku Rockford IceHogs. Trenér Pešán mu dal šanci i v seniorské reprezentaci. Na přelomu roku si zahrál na mistrovství světa juniorů. Pokud se chce jednou dostat do NHL, čeká ho ještě dlouhá a namáhavá cesta.

Jakub Dobeš (Montreal Canadiens) – 136. v celkovém pořadí

Mohl by být jednou Jakub Dobeš nástupcem v Careyho Price v brance Montrealu? Vyloučeno to rozhodně není. Canadiens draftovali českého mladíka v pátém kole loňského draftu a nevybrali si ho náhodou.

Chomutovský odchovanec působí v zámoří už od sezony 2017/18, takže ho skauti měli na očích a věděli, jaké jsou jeho přednosti a kvality. Dobeš sice odchytal v mládežnických reprezentačních výběrech jen jediné utkání v celku do 16 let, a to se mu vůbec nepovedlo, ale za Atlantikem už čtyři sezony podává solidní výkony. V uplynulém ročníku zářil v dresu celku Omaha Lancers v soutěži USHL, od toho příštího bude působit v lize NCAA v univerzitním týmu Ohia.

Foto: lancers.com