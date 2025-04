8 českých hokejistů z NHL, ze kterých se v létě stanou (neomezení) volní hráči. Co s nimi bude?

Část 1 / 9



V současné chvíli jsou na soupiskách klubů v NHL přes dvě desítky českých hokejistů. V případě nejčernějšího scénáře by jich mohlo být v příští sezoně o dost méně – to kdyby se v soutěži neobjevili noví hráči s českým pasem a nikdo z těch, jimž na začátku července vyprší smlouva, by nepodepsal v zámoří nový kontrakt. V následujících kapitolách najdete osm borců, kteří budou mít za pár měsíců status neomezeného volného agenta, a odhady, kam by se jejich kariéra mohla ubírat dál.

Pokračování 2 / 9 Vítek Vaněček (Florida Panthers) Vítek Vaněček se dočkal premiéry v NHL v sezoně 2020/21. Branku Washingtonu Capitals měl tehdy hájit veterán Henrik Lundqvist, který byl ale kvůli zdravotním problémům mimo hru, takže dostal šanci český mladík. Nabídnutou příležitost chopil pořádně za pačesy. Češi v maskách ve Washingtonu. 3 tuzemští gólmani, kteří dosud oblékli dres Capitals v NHL Před dalším ročníkem se počítalo s tím, že pozici jedničky má jistou Ilja Samsonov, ale Vaněček si přivlastnil tuto roli a Rusa odsoudil k vysedávání na střídačce. Během svého premiérového ročníku v NHL odchytal 37 zápasů a velmi výrazně na sebe upozornil. Před sezonou 2022/23 odešel do New Jersey, kde podepsal tříletou smlouvu do roku 2025, ale přišel trejd a její poslední rok odkroutil částečně v San Jose a posléze v dresu Floridy Panthers, kam zamířil na začátku března. I když se stane na začátku prázdnin „nezaměstnaným“, bez angažmá jistě dlouho nebude. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Dan Vladař (Calgary Flames) V minulých letech sahal Boston v draftech poměrně často po tuzemských hokejistech. V roce 2015 si Bruins vybrali ve třetím kole jako 75. hráče v celkovém pořadí Dana Vladaře. Úspěšné i bídné roky. 10 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Talentovaný brankář zazářil na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2014, kde pomohl národnímu týmu ke stříbrným medailím, ale v zámoří působil především v celku Providence Bruins v nižší soutěži AHL. V Bostonu měl smlouvu do konce sezony 2022/23, ale ještě než ji stihl završit, byl v roce 2021 vytrejdován do Calgary. Během čtyř sezon v kanadském klubu odchytal rovných sto utkání a kryl záda týmové jedničce, kterou byl dříve Jacob Markström a nyní je jí Dustin Wolf. S Plameny má podepsaný dvouletý kontrakt, který vyprší na konci června. Není vyloučeno, že v klubu prodlouží smlouvu o jeden či dva roky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 David Rittich (Los Angeles Kings) Jihlavský odchovanec David Rittich nikdy neprošel draftem NHL. V české extralize odchytal dvě sezony v Mladé Boleslavi a v roce 2016 se vydal zkusit štěstí do zámoří, kde podepsal ročník kontrakt s Calgary. 9 českých třicátníků v NHL. Jak si vedou zkušení tuzemští hokejisté v aktuální sezoně? V premiérové sezoně se dostal na led v NHL pouze jednou a jinak bojoval o svou šanci ve farmářském celku, ale v ročníku 2017/18 se objevil na ledě ve 22 duelech a nevedl si v nich vůbec zle. Povedenou sezonu zakončil na mistrovství světa v Dánsku. Další dva ročníky už odchytal jako týmová jednička. Pak ale o tento post přišel a v roce 2021 byl vyměněn do Toronta a dál střídal angažmá v rychlém sledu - sezonu strávil v Nashvillu, pak podepsal roční kontrakt ve Winnipegu a od roku 2023 lapá puky v dresu Los Angeles. S Kings má podepsaný kontrakt do konce června a zastává roli dvojky za Darcym Kuemperem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Jan Rutta (San Jose Sharks) V extralize dlouho patřil Jan Rutta mezi elitní beky. Od roku 2008 působil v Chomutově a po světovém šampionátu v roce 2017, kde si odbyl premiéru a kde patřil k nejlepším českým hráčům, zamířil do NHL. Šampioni ze srdce Evropy. 22 českých hokejistů, kteří v tomto tisíciletí získali Stanley Cup V premiérovém ročníku v Chicagu posbíral dvacet bodů, jenže v další sezoně přišel o místo v sestavě, putoval na farmu a následně byl vytrejdován do Tampy Bay, kde se dvakrát napil ze Stanley Cupu. V současnosti je hráčem San Jose Sharks, kam byl vyměněn v roce 2023 z Pittsburghu. V kalifornském klubu mu nyní běží třetí (a poslední) rok smlouvy, kterou podepsal ještě na Floridě v roce 2022. Je poměrně pravděpodobné, že se v létě vrátí do Evropy a za zámořskou kariérou udělá tečku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Radek Faksa (St. Louis Blues) Radek Faksa je jednou z českých stálic v NHL. V elitní zámořské lize debutoval v sezoně 2015/16 a od té doby si vybudoval slušnou pozici v Dallasu, odkud se loni v létě poprvé během zámořské kariéry stěhoval. Zamířil do St. Louis Blues, kde mu na konci června vyprší pětiletý kontrakt. Zda i poté zůstane hráčem tohoto klubu, je otázkou, ale i kdyby se na nové smlouvě nedohodl, o jeho podpis bude v NHL zřejmě zájem. Obešli extraligu. 13 Čechů, kteří mají smlouvy v klubech NHL, ale nikdy nehráli v nejvyšší tuzemské soutěži Jednatřicetiletý rodák z Opavy je univerzálem, který může bez problémů naskakovat na led jako střední útočník nebo na levém křídle. Do zámoří odešel v roce 2011, aniž by se objevil v extralize, o rok později byl draftován v prvním kole. Dosud odehrál v NHL 708 zápasů, ve kterých posbíral 215 (94+121) bodů. Dalších více než osm desítek startů už přidal v play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Jakub Vrána (Nashville Predators) Už v patnácti letech se Jakub Vrána rozžehnal s českými kluzišti a vypravil se na skandinávskou misi. Od sezony 2011/12 hrál čtyři roky v mládežnických týmech a posléze i v seniorské nejvyšší švédské soutěži. A protože ho bylo hodně vidět, byl v draftu roku 2014 pěkně vysoko - jako 13. hráče v celkovém pořadí si ho vybral Washington. Důvěru klubu z hlavního města Spojených států splatil už o čtyři roky později, když se zasloužil o zisk Stanley Cupu. VIDEO Z ARCHIVU: Už tomu bylo 8 let. Připomeňte si první gól Jakuba Vrány v NHL V průběhu ročníku 2020/21 se stal překvapivě obětí trejdu a skončil v Detroitu. V roce 2022 však kariéru v NHL přerušil a léčil se v programu pro závislosti a duševní problémy. Následně byl z Detroitu vyexpedován do St. Louis, kde s ním ale záhy přestali počítat. V průběhu minulé sezony byl zařazen na listinu volných hráčů, ale konkurence o něj neměla zájem, takže byl poslán do farmářského týmu, hrál v AHL a čekal, zda ještě nedostane šanci v prvním týmu. Nedostal. Loni v létě se dohodl na roční smlouvě s Capitals a vrátil se do Washingtonu, odkud byl však před pár týdny vyměněn do Nashvillu. S jeho budoucností v NHL to nevypadá nijak slibně. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Martin Frk (Calgary Flames) V sezoně 2016/17 odehrál dva zápasy za Carolinu, od dalšího ročníku už byl členem sestavy Detroitu, který ho draftoval v roce 2012. Nyní jednatřicetiletý útočník Martin Frk má v NHL na kontě 20 branek a 21 asistencí ve 124 zápasech. To bylo slávy. 5 Čechů, kteří naposled v jednom roce získali Stanley Cup, Calder Cup či Memorial Cup Do zámoří odcházel před sezonou 2010/11 z Karlových Varů. V únoru 2020 se upsal Los Angeles, kde vydržel tři sezony, ale moc šancí nedostal. Pak byl hráčem St. Louis, ale působil jen na farmě v soutěži AHL, a to samé zažíval i v současném ročníku, kdy má podepsanou roční smlouvu s Calgary Flames. Přestože se mu tam mimořádně dařilo, pozvánku do prvního týmu nedostal. Po sezoně jej zřejmě čeká návrat do Evropy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Tomáš Nosek (Florida Panthers) V extralize se Tomáš Nosek objevil poprvé v ročníku 2011/12 a hned slavil s Pardubicemi mistrovský titul. Nejvyšší tuzemskou soutěž opustil po sezoně 2013/14 a jako nedraftovaný hráč podepsal vstupní kontrakt s Detroitem Red Wings. Premiérovou sezonu v zámoří odehrál na farmě v nižší soutěži AHL v celku Grand Rapids Griffins, kde si vedl hodně slušně - v 55 zápasech posbíral 34 bodů (11+23) a ve 12 duelech v play-off dal dvě branky a připsal si sedm nahrávek. Šampioni z AHL. Toto je 15 posledních českých vítězů Calder Cupu V dalším ročníku dostal šanci poprvé naskočit do NHL. V elitní lize zvládl šest střetnutí a následně prodloužil smlouvu ve městě automobilů o dva roky. Jenže stálé místo v kádru Red Wings nezískal a opět hrál především na farmě, kde však mužstvu skvělými výkony pomohl k zisku Calder Cupu. Před rozšiřovacím draftem v roce 2017 se dostal na listinu nechráněných hráčů a Golden Knights po něm sáhli už jako po šestém borci v pořadí. Hned v úvodní sezoně v novém klubu byl stabilní součástí sestavy a s týmem překvapivě postoupil až do finále Stanley Cupu. Pak v něm odsloužil ještě další tři ročníky. V létě 2021 se upsal na dva roky Bostonu a pak byl rok hráčem New Jersey. V létě podepsal za tři čtvrtě milionu dolarů roční smlouvu s Floridou. Není vyloučeno, že ji za pár měsíců o další sezonu prodlouží. Foto: Profimedia.cz