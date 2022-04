8 Čechů z loňského draftu NHL. Jak si talentovaní mladíci vedli v aktuální sezoně?

Ostravský rodák Tomáš Machů byl v loňském draftu NHL posledním českým hráčem, po kterém sáhl některý z klubů. V sedmém kole na něho ukázali zástupci New Yorku Islanders. To už měl za sebou premiéru v nejvyšší tuzemské soutěži v dresu Vítkovic, kde odehrál v aktuálním ročníku dalších deset střetnutí. Kromě toho působil také ve vítkovické juniorce a hostoval v druholigovém Šumperku a v Jihlavě.

Jakub Kos – 184. v celkovém pořadí (Florida Panthers)

Útočník Jakub Kos je brněnským rodákem a odchovancem Komety. Česká kluziště však opustil už v 17 letech a nabral směr Finsko, kde zakotvil v Ilvesu Tampere. Hned v první sezoně na severu Evropy se probojoval až do týmu do 20 let. V aktuálním ročníku už se dokonce objevil v nejvyšší seniorské lize, v níž zvládl odehrát 17 utkání a zaznamenal tři body.

V českém dresu si zahrál také na mistrovství světa hráčů do 18 let, kde v pěti zápasech zaznamenal do statistik dva body za gól a nahrávku. Byl také v reprezentačním celku na letošním juniorském světovém šampionátu. V Ilvesu s ním počítají i nadále – v klubu má podepsanou smlouvu do konce sezony 2022/23 plus roční opci.

Foto: Profimedia.cz