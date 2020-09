Prestižní společnost. 9 aktivních tenistů, kteří mají na kontě přes 500 vítězství na okruhu ATP

Prestižním klub pětistovkařů. I tak by se dala nazvat vybraná společnost tenistů, kteří zaznamenali na okruhu ATP aspoň tolik výher, Všechny jeho členy - a je jich pouze devět - najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

9. Marin Čilič (Chorvatsko) Věk: 31 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 513

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 40. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 3. místo

Bilance v roce 2020: 10 vítězství – 6 porážek

Prize money v roce 2020: 577 959 dolarů

Prize money v celé kariéře: 28 051 846 dolarů Chorvatský tenista Marin Čilič se stal profesionálem v roce 2005, tehdy se stal šampionem v juniorské dvouhře na French Open. O dva roky později vyhrál svůj první profesionální turnaj a v roce 2008 premiérově triumfoval na podniku série ATP. Od té doby si připsal na konto 18 turnajových titulů a 513 vítězství. Největším úspěchem jeho kariéry je vítězství US Open z roku 2014, finále Grand Slamu si zahrál také v roce 2017 ve Wimbledonu a o rok později na Australian Open. Na French Open došel nejdále do čtvrtfinále, kde byl dvakrát (2017 a 2018). Foto: Profimedia.cz

8. Stan Wawrinka (Švýcarsko) Věk: 35 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 523

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 17. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 3. místo

Bilance v roce 2020: 8 vítězství – 3 porážky

Prize money v roce 2020: 508 287

Prize money v celé kariéře: 34 304 677 dolarů V osmi letech se začal Švýcar Stan Wawrinka věnovat tenisu, ale až do jedenácti roků trénoval pouze jednou týdně. Pak přešel na intenzivnější tréninky třikrát týdně, ale naplno se začal tomuto sportu věnovat až v patnácti. Profesionálem se stal v roce 2002, kdy mu bylo sedmnáct. Od té doby už zvládl vyhrát 16 turnajů na okruhu ATP a třikrát se radoval z triumfu na Grand Slamu. V roce 2014 vyhrál Australian Open, o rok později French Open a za další rok ovládl US Open. Na antuce ve French Open došel dvakrát do čtvrtfinále. V roce 2014 se radoval také z vítězství v Davisově poháru - tehdy byl také nejvýše na žebříčku ATP, když figuroval na třetí pozici. Foto: Profimedia.cz

7. Tommy Robredo (Španělsko) Věk: 38 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 533

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 223. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 5. místo

Bilance v roce 2020: 0 vítězství – 0 porážek (2 porážky na Challenger Tour)

Prize money v roce 2020: 1 829 dolarů

Prize money v celé kariéře: 13 378 065 dolarů Tommy Robredo přičichl k tenisu už v pěti letech a v roce 2000 se stal jedničkou na španělském juniorském žebříčku. Vyrůstal na tvrdých kurtech a na antuku se poprvé dostal až ve 14 letech. Jeho silnou zbraní býval forhendový úder. Robredo se nevěnuje pouze profesionálnímu tenisu, ale založil také nadaci, která pomáhá se sportovní přípravou zdravotně postižených a pořádá mezinárodní tenisový turnaj pro vozíčkáře. Na kontě má 12 titulů ze dvouhry na turnajích ATP a jeho největším úspěchem jsou tři výhry se španělským týmem v Davis Cupu. Letos odehrál pouze dva zápasy na challengerech, z toho jeden v Praze. Oba prohrál. Foto: Profimedia.cz

6. Richard Gasquet (Francie) Věk: 34 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 544

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 48. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 7. místo

Bilance v roce 2020: 6 vítězství – 5 porážek

Prize money v roce 2020: 244 846 dolarů

Prize money v celé kariéře: 18 370 304 dolarů Richard Gasquet figuruje momentálně na 48. místě žebříčku ATP. Nejvýš byl v roce 2007, kdy to dotáhl na sedmou příčku. Už v únoru roku 1996, když mu bylo devět let, byl na obálce francouzského tenisového magazínu prezentován jako budoucí šampion. Do dnešního dne zvládl vybojovat 15 turnajových titulů, ale na Grand Slamech se mu nikdy zvítězit nepodařilo. Nejdál to dotáhl do semifinále - dvakrát si v něm zahrál ve Wimbledonu a jednou na US Open. Čtvrtfinále bylo jeho konečnou stanicí na French Open. V roce 2017 však triumfoval ve dvou týmových soutěžích - vyhrál David Cup i Hopman Cup. Foto: Profimedia.cz

5. Fernando Verdasco (Španělsko) Věk: 36 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 550

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 58. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 7. místo

Bilance v roce 2020: 4 vítězství – 4 porážky

Prize money v roce 2020: 183 144 dolarů

Prize money v celé kariéře: 17 621 916 dolarů Ve čtyřech letech se začal Fernando Verdasco ohánět tenisovou raketou a od osmi let měl trenéra na plný úvazek jen pro sebe. Spolu s jeho talentem se to zákonitě muselo projevit. Profesionálem se stal v roce 2001 a o tři léta později, kdy mu bylo teprve dvacet, vybojoval svůj první titul na okruhu ATP. Od té doby pak dokázal vyhrát ještě šest turnajů. Na Grand Slamech se mu však tolik nedařilo. Nejdále byl v semifinále na French Open v roce 2017. O to úspěšnější byl ale v týmových soutěžích. Třikrát vyhrál pro Španělsko Davis Cup a jednou Hopman Cup. Foto: Profimedia.cz

4. Andy Murray (Velká Británie) Věk: 33 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 676

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 110. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 1. místo

Bilance v roce 2020: 3 vítězství – 2 porážky

Prize money v roce 2020: 173 250 dolarů

Prize money v celé kariéře: 61 717 257 dolarů Skotský tenista Andy Murray má v žilách sportovní krev. Jeho dědeček z matčiny strany byl v padesátých letech minulého století profesionálním fotbalistou. S tenisovou raketou se začal ohánět už ve třech letech a na prvním turnaji se objevil, když mu bylo pět roků. Za další tři léta už hrával s dospělými hráči. FOTO: Od Ashe k Williamsové aneb 50 let evoluce tenisové rakety Jako malý kluk se stal svědkem masakru na škole v Dunblane. V roce 1996 tam psychicky narušený muž zastřelil 16 dětí a učitele. Murray se tehdy ukryl a řádění psychopata přežil, ale tvrdí, že byl příliš malý na to, aby chápal, co se vlastně děje. O hrůzných zážitcích odmítá mluvit a dokonce je nezmiňuje ani ve své biografii. Ve třiatřiceti letech má na kontě vítězství na US Open (2012) a ve Wimbledonu (2013, 2016), jehož dosáhl pod trenérským vedením bývalého českého tenisty Ivana Lendla. Ve sbírce úspěchů má také zlatou medaili ze dvouhry a stříbro ze smíšené čtyřhry z olympiády v Londýně. V roce 2015 pomohl Velké Británii k vítězství v Davis Cupu. Před pár lety podstoupil Murray operaci kyčle a vypadalo to, že kvůli chronickým bolestem bude muset ukončit kariéru. Pro mnohé překvapivě se ale na okruhu ATP objevuje i v roce 2020. Foto: Profimedia.cz

3. Novak Djokovič (Srbsko) Věk: 33 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 919

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 1. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 1. místo

Bilance v roce 2020: 26 vítězství – 1 porážka

Prize money v roce 2020: 4 695 541 dolarů

Prize money v celé kariéře: 143 916 650 dolarů Srb Novak Djokovič pochází ze sportovní rodiny. Jeho otec, strýc a teta byli profesionálními lyžaři. Otec byl navíc i výborným fotbalistou, ale dokázal rozpoznat synův talent pro jiný sport. Mladý Novak se začal ohánět raketou ve čtyřech letech a v šestnácti už z něho byl profesionál. Od dvanácti do čtrnácti let se zdokonaloval v tenisové akademii v Mnichově, pak se vrátil do Bělehradu. Djokovičovým idolem býval v mládí Pete Sampras. Nejraději hraje na tvrdých kurtech, ale zvládne na špičkové úrovni jakýkoli povrch. Jeho nejnebezpečnějším úderem je bekhend podél lajny. Přes metu 700 vítězných zápasů se dostal na začátku roku 2016 a nyní už míří k tisícovce. Kromě French Open, které vyhrál pouze jednou (2016), na všech třech zbývajících Grand .Slamech triumfoval vícekrát - na Australian Open osmkrát, Wimbledon vyhrál pětkrát a US Open třikrát. V roce 2010 se radoval ze zisku Davis Cupu. Foto: Profimedia.cz

2. Rafael Nadal (Španělsko) Věk: 34 let

Počet vítězství na turnajích ATP: 990

Aktuální umístění na žebříčku ATP: 2. místo

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP v kariéře: 1. místo

Bilance v roce 2020: 13 vítězství – 3 porážky

Prize money v roce 2020: 1 329 267 dolarů

Prize money v celé kariéře: 120 995 904 dolarů Píše pravou rukou, ale hraje levou. A umí to zatraceně dobře. Tak by mohla znít stručná charakteristika Rafaela Nadala. Španělský tenista začal hrát se žlutým míčkem ve čtyřech letech se svým strýcem, který byl dlouhá léta jeho trenérem. Až do deseti let hrál všechny údery obouruč. ŽEBŘÍČEK: 10 tenisových hvězd, které v roce 2013 vydělaly nejvíc peněz Nadal se zjevil na okruhu ATP jako kometa v roce 2003 a od té doby patří k absolutní špičce. Když v roce 1981 vyhrál legendární Švéd Björn Borg svůj šestý titul na Rolland Garros, mnozí věřili, že už ho nikdy nikdo nepřekoná. Jenže pak se objevil Nadal, který to mezi lety 2005 a 2019 zvládl dvanáctkrát. Kromě toho dokázal vyhrát všechny další Grand Slamy. Má doma ve vitríně také zlato ze singlu z olympiády v Pekingu a z deblu v Rio de Janeiru. Pětkrát triumfoval v Davis Cupu. Foto: Profimedia.cz