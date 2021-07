8 aktivních ligových fotbalistů, kteří nastříleli aspoň 50 gólů v nejvyšší soutěži. Na Lafatu nikdo z nich nemá

Uplynulá sezona se Teplicím nevydařila a mužstvo se potácelo těsně nad hranicí sestupu. Severočeši nakonec ligu zachránili, a to také zásluhou výkonů Jakuba Mareše, který i v 34 letech patřil k ústředním postavám týmu. Bývalý hráč Slovácka, Sparty, Mladé Boleslavi či Dukly nastřílel devět branek a prožil nejúspěšnější sezonu v kariéře. Celkem má na kontě rovných padesát gólů.

6. - 7. Martin Fillo (Fastav Zlín) - 51 gólů

Plzeňský odchovanec Martin Fillo debutoval v české nejvyšší soutěži už v osmnácti letech a následně odehrál za Viktorii 105 ligových zápasů, ve kterých nasázel 25 branek. V lednu roku 2008 zamířil za svým prvním zahraničním angažmá do norského klubu Viking Stavanger, kde strávil dvě sezony. Pak se vrátil za západ Čech a Plzni pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Od roku 2018 hájil až do konce uplynulého ročníku barvy Baníku Ostrava. Od toho příštího bude hrát ve Zlíně. Na kontě už má 336 ligových utkání, což ho řadí do Klubu legend. Nastřílel v nich 51 branek.

