7 úvodních zápasů Čechů na olympiádách: výhra v derby nad Slováky, trápení s outsiderem i dvě porážky

Vstup do turnaje je pro každý celek nesmírně důležitý. Při pohledu na předchozí olympiády je vidět, že úvodní zápasy Čechům (většinou) vychází. Jak si v nich vedli, kdo dával góly a jaké byly sestavy, na to odpovídají následující kapitoly.

Pchjongčchang 2018

Do úvodního střetnutí na olympijských hrách v Jižní Koreji před čtyřmi lety vstupovali Češi soubojem s namotivovaným domácím týmem, ve kterém bylo nemálo naturalizovaných Kanaďanů. Hráči ze středu Evropy měli být jasnými favority, ale celek kouče Josefa Jandače se musel k hubenému vítězství 2:1 doslova protrápit. Korejci šli v osmé minutě do vedení, ještě do konce prvního dějství zvládli otočit výsledek Jan Kovář a Michal Řepík. Do konce utkání se pak skóre nezměnilo.

ČR - Jižní Korea 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Čo Min-ho (Radunske, Swift) - 12. Jan Kovář (Řepík, Sekáč), 17. Řepík (Birner, Francouz).

Sestava ČR: Francouz - O. Němec, Vitásek, Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, od 30. navíc Jordán - Řepík, Horák, Birner - Erat, Jan Kovář, Sekáč - Vondrka, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, T. Zohorna.

Foto: Profimedia.cz