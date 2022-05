7 týmů, které aspoň dvakrát vyhrály základní část hokejové extraligy

Základní část extraligy dosud vyhrálo alespoň dvakrát pouhých sedm celků. Kdo to dokázal, to se dozvíte v následujících kapitolách.

Plzeň je tradičním účastníkem nejvyšší hokejové soutěže. Platilo to pro federální soutěž a nic se nezměnilo ani poté, co se česká liga osamostatnila. Na vítězství v základní části si však Škodovka musela počkat až do sezony 2009/10. Západočeši byli tehdy suverénním lídrem tabulky a po odehrání 52 kol měli na jejím čele desetibodový náskok na druhý Zlín a třetí Pardubice. Jenže v play-off padli už ve čtvrtfinále s Libercem.

Zlínští hokejisté vybojovali první extraligový titul v roce 2004. Automaticky se pasovali do role favorita i v následující sezoně a svou úlohu dlouho naplňovali. „Ševci“ vyhráli základní část, ve finále ale podlehli Pardubicím. Podruhé v základní části triumfovali v sezoně 2012/13, opět došli do finále, opět ale prohráli, tentokrát s Plzní. Druhý extraligový titul získali v roce 2014.

Když Oceláři vyhráli základní část v sezoně 2010/11, došli až do finále a v něm rozmetali Vítkovice. V roce 2015 vybojovali Prezidentský pohár znovu a opět došli až do finále, kde ovšem stejně jako v prvním případě ztroskotali. Po sedmizápasové bitvě se radoval z titulu Litvínov.

Liberec – šestinásobný vítěz základní části (2005/06, 2006/07, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20)

Bílí Tygři z Liberce až do roku 2016 nikdy extraligu nevyhráli, dokonce si nezahrál ani ve finále, ale pak severočeský tým přepsal historii a vybojoval historicky první mistrovský titul. Už dříve ale mířil vysoko. V ročnících 2005/06 a 2006/07 ovládli Bílí Tygři základní část, k vysněnému titulu to ale nedotáhli. To se jim nepodařilo ani v roce 2017, kdy ve finále ztroskotali na brněnské Kometě, ani o dva roky později, kdy padli s Třincem. Regulerní část sezony 2019/20 vyhráli také a bylo to už pošesté. Play-off však bylo kvůli koronavirovému běsnění zrušeno.