7 třicátníků v kádru Viktorie Plzeň. Borci, na kterých by mělo mužstvo stát

Část 1 / 8



Nejmladším hráčem plzeňského kádru je teprve šestnáctiletý záložník Jiří Panoš. Na druhé straně věkového spektra najdeme sedm zkušených třicátníků. Kdo mezi ně patří, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 8 7. Marián Tvrdoň (brankář) – 30 let Marián Tvrdoň kousal v minulých letech v Plzni tvrdý fotbalový chleba. V létě 2021 přestoupil do Viktorie z Ústí nad Labem, musel se však potýkat s velmi silnou konkurencí na postu brankáře v podobě reprezentanta Jindřicha Staňka. Slovenský gólman odchytal v minulých třech sezonách pouhých devět ligových zápasů, jednou se ale představil také v Lize mistrů. Na utkání v Allianz Areně proti Bayernu Mnichov však nebude vzpomínat rád. Plzeň v něm totiž prohrála 0:5. Pamětníci. 9 hráčů Plzně, kteří si zahráli s Viktorkou před dvěma lety v Lize mistrů Na západě Čech měl podepsanou smlouvu do konce minulého ročníku a čekalo se, že odejde jinam, jenže ve Štruncových sadech mu nabídli prodloužení o dva roky. Pro obě strany to bylo dobře. Tvrdoň se totiž po zranění Martina Jedličky postavil na začátku sezony mezi tyče a ukazoval velmi dobrou formu – v šesti ligových zápasech třikrát neinkasoval. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 6. Milan Havel (obránce) – 30 let Ať už v posledních letech vedl Plzeň jakýkoli trenér, Milan Havel byl pro každého z nich jedničkou na pravý kraj obrany. Během letní přípravy před sezonou 2023/24 si v tréninku přetrhl achilovku a na hřiště se vrátil až na jaře. Přesto nad ním na západě Čech nezlomili hůl a v lednu dostal k podpisu novou smlouvu, která by ho ve Štruncových sadem mohla udržet do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 5. Jan Sýkora (záložník) – 30 let Psal se začátek roku 2017, když Slavia dotáhla ke zdárnému konci přestup Jana Sýkory, za něhož poslala do Liberce okolo třiceti milionů korun. V Edenu si od šikovného univerzála hodně slibovali, jenže on svými výkony vysokou investici nikdy nesplatil. Během tří sezon, v nichž nosil sešívaný dres, dal jen pět branek, načež zamířil na hostování zpátky pod Ještěd. V sezoně 2019/20 působil v Jablonci a tento ročník mu vyšel na jedničku. Dal osm branek, přidal šest asistencí, ovšem místo ve Slavii už nezískal. 17 hráčů Plzně, kteří dali gól v Lize mistrů. Blýskli se proti Realu Madrid i Barceloně V létě roku 2020 odešel za 700 tisíc eur do Poznaně. Vydržel tam rok, vyhrál polský titul a vrátil se zpět do vlasti, konkrétně do Plzně - nejdříve na roční hostování, které se v roce 2022 změnilo v přestup. Díky tomuto transferu vyhrál domácí soutěž a zahrál si Ligu mistrů. Odehrál úvodní dva zápasy proti Barceloně a Interu a hned v tom prvním na stadionu Nou Camp dal gól. Na začátku dubna si v ligovém střetnutí v Karviné poranil koleno, musel na operaci a od té doby je na marodce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 4. Matěj Vydra (útočník) – 32 let V roce 2010 přestoupil Matěj Vydra za dvacet milionů korun z Jihlavy do Baníku. V Ostravě odehrál parádní půlrok a v červnu tehdy osmnáctiletý útočník zamířil za tři miliony eur do Udine. Ovšem v Itálii neprorazil, působil také v Belgii a od roku 2012 byl deset let v Anglii, kde oblékal dresy Watfordu, West Bromu, Readingu, Derby County a Burnley. Od ledna 2023 je hráčem Viktorie Plzeň. Na západě Čech má podepsanou smlouvu do konce aktuální sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 3. Jan Kopic (záložník) – 34 let Čtyřiatřicetiletý záložník Jan Kopic hraje v Plzni už desátou sezonu. Ve velké formě zvládl ročník 2017/18, v němž přispěl k mistrovskému titulu šesti góly a 11 nahrávkami. V sezoně 2019/20 dal ještě o branku víc, ale v té další se vážně zranil a byl čtyři měsíce mimo hru. Dokázal se vrátit a dodnes je klíčovou osobností týmu. V Plzni v lednu prodloužil kontrakt do konce sezony 2024/25. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 2. Jhon Mosquera (záložník) – 34 let Nyní čtyřiatřicetiletý Jhon Mosquera přišel do Plzně v roce 2021 po povedené sezoně v dresu Liberce. Ještě předtím hrával v pražské Bohemce. Šikovný kolumbijský forvard či záložník přispěl v ročníku 2021/22 k zisku mistrovského titulu sedmi brankami a šesti asistencemi a podobně dobře se mu povedla i následující sezona. V té současné už ale naskakuje na hřiště pouze jako střídající hráč. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 1. Lukáš Hejda (obránce) – 34 let Na západ Čech přišel obránce Lukáš Hejda v roce 2012 poté, co se nedokázal prosadit ve Spartě, s níž ale v roce 2010 vybojoval svůj první z šesti mistrovských titulů. V Plzni se z něj stal dirigent zadních řad týmu. Na dalších mistrovských trofejích už se podílel coby klíčový hráč Viktorky. Moc šancí nedostali. 7 fotbalistů, kteří v aktuální sezoně Chance ligy neodehráli víc než 6 minut Nyní je mu 34 let a v klubu má podepsanou smlouvu do roku 2025. V aktuálním ročníku však kvůli zdravotním potížím až do poloviny září neodehrál ani jednu soutěžní minutu. Od té doby nastoupil do čtyř střetnutí, ve kterých však v souhrnu odehrál pouhých sedm minut. Foto: Profimedia.cz