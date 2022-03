7 trenérů, kteří dovedli Spartu k vítězství v Poháru FAČR. Bude Pavel Vrba dalším v pořadí?

Baník šel do utkání, které hostil liberecký stadion U Nisy, jako obhájce trofeje, ale předvedl odevzdaný výkon. Před mizernou návštěvou se hrálo prakticky jen na jednu branku, Letenští však byli v koncovce naprosto bezzubí a zápas tak po devadesáti minutách neměl vítěze. O něm musel rozhodnout až penaltový rozstřel, v němž byli šťastnější Pražané.

Rok po pohárovém triumfu pod vedením kouče Stanislava Grigy se Sparta radovala znovu. K vítězství v soutěži tentokrát přivedl mužstvo trenér Michal Bílek. Letenští se tak stali prvním klubem v samostatné historii českého Poháru, který dokázal prvenství obhájit. A protože mužstvo vybojovalo také vítězství v lize, slavilo double. Sparťané na cestě do finále vyřadili Břeclav (2:0), ve čtvrtfinále přehráli Příbram (2:1), v semifinále uspěli na hřišti Zlína (2:1) a stejným výsledkem pokořili v závěrečném souboji Jablonec.

Když v roce 2008 vyhrála Sparta potřetí za sebou český Pohár, vytvořila dosud nepřekonaný rekord triumfů v této soutěži v řadě. Už u toho ale nebyl kouč Michal Bílek, který byl v květnu odvolán a nahradil ho Jozef Chovanec, který vedl mužstvo ve finále proti Liberci. Zatímco v lize Letenští mistrovský titul neobhájili a skončili tři body za Slavií, v pohárové soutěži se jim to podařilo. Na Strahově sice po devadesáti minutách svítil na ukazateli skóre stav 0:0, ale v penaltovém rozstřelu strhli Pražané štěstí na svou stranu. Ještě než zvedli nad hlavu pohár pro vítěze po finálovém střetnutí, vyřadili ve čtvrtfinále HFK Olomouc (2:1) a v semifinále Bohemians Praha (1:0).

2020: Václav Kotal (Sparta Praha - Slovan Liberec 2:1)

Šest let si museli fanoušci Sparty počkat, než se jejich celek opět probojuje do finále národního Poháru. V roce 2020 se to povedlo. Letenští pod vedením kouče Václava Kotala smetli v osmifinále České Budějovice (4:0), ve čtvrtfinále rozstříleli Baník Ostrava (5:0), v semifinále přehráli Viktorii Plzeň (2:1) a ve finále se na Stadionu U Nisy utkali s Libercem.

První poločas skončil bez branek a na začátku druhé půle šli do vedení domácí po gólu Jakuba Peška. Hosté však skóre otočili brankami Karlssona a Kangy a připsali si na konto sedmý titul v samostatné české pohárové soutěži. Víc jich žádný klub nezískal.

Foto: Profimedia.cz