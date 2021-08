Mistři svého řemesla. 8 trenérských legend, které přijely do České republiky se svými velkokluby

V Lize mistrů, Poháru UEFA nebo v Evropské lize už zavítala na tuzemské trávníky řada slavných týmů. Od roku 2000 hrála v České republice Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Liverpool, milánské AC i Inter, nebo třeba Bayern Mnichov. Téměř všechny celky hrály v Praze – na Letné, na Strahově a v Edenu, AC Milán si zahrál také v Liberci a Bayern i v Plzni. Zatímco fotbalisté si užívali na trávníku konfrontace s Messim, Zidanem, Cristianem Ronaldem či Rooneym, trenéři stáli mnohdy proti svým vzorům, ale především velikánům tohoto povolání. Pojďme si připomenout osm největších trenérských legend, které se objevily se svými mužstvy v České republice. Najdete je v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Antonio Conte Záložník Antonio Conte se stal v 90. letech minulého století a na začátku nového tisíciletí ikonou Juventusu Turín. Dvacetinásobný italský reprezentant má doma ve vitríně stříbro z mistrovství světa v roce 1994 a stejný kov z evropského šampionátu, který se uskutečnil o šest let později. Se Starou dámou vyválčil pět titulů v Serii A, vyhrál Ligu mistrů, Pohár UEFA, Superpohár UEFA i italský pohár. Elita! Jedenáctka z borců, kteří bývali super hráči a teď jsou uznávanými kouči Na úspěšnou kariéru hráče dokázal navázat i v roli trenéra. Upozornil na sebe v sezoně 2008/09, kdy přivedl do Serie A provinční Bari. Od sezony 2011/12 dokázal získat s Juventusem tři ligové tituly v řadě a dvakrát vyhrál italský Superpohár. Od roku 2014 byl Conte trenérem reprezentace Squadry Azzury, s níž se však po Euru ve Francii rozloučil a zamířil do Chelsea. S londýnským klubem hned ve své premiérové sezoně na ostrovech vyválčil mistrovský titul. V létě roku 2019 se stal Conte koučem Interu Milán, který byl soupeřem pražské Slavie v Lize mistrů. Oba protivníci se utkali hned v úvodním kole základní skupiny a sešívaní šokovali na San Siru remízou 1:1. Na domácím hřišti pak dlouho drželi stejný stav, ale v poslední desetiminutovce o slibný výsledek přišli a prohráli 1:3. Foto: Profimedia.cz

Alex Ferguson Jeho jméno neodmyslitelně patří k Manchesteru United, který vedl od roku 1986 až do konce sezony 2012/13. Sir Alex Ferguson se podíval i na pražskou Letnou, kam s Rudými ďábly zamířil v sezoně 2004/05. Příběh Alexe Fergusona v Manchesteru United. Od zatracení k nesmrtelnosti V Praze se zrodil velmi překvapivý výsledek – domácí s anglickým gigantem uhráli bezbrankovou remízu. A to neměli daleko ani k vítězství. Pod Fergusonovým vedením tehdy zavítaly do Prahy hvězdy jako Ronaldo, Rooney, Giggs, Scholes nebo Van Nistelrooy. V odvetě na domácí půdě už ale Manchester nezaváhal a vyhrál přesvědčivě 4:1. Foto: Profimedia.cz

Vicente del Bosque Pokud fanoušci Sparty vzpomínají na nějaký zápas s husí kůží na těle, pak je to souboj s Realem Madrid, který na Letnou zavítal v sezoně 2001/02. Diváci sledovali parádní utkání, jež nakonec po druhé brance Morientese vyhrál Bílý balet 3:2. Celý stadion však ještě dlouho po zápase tleskal vestoje. Za Real už v té době chytal Iker Casillas, na Letné hrály hvězdy jako Zidane, Figo, Carlos nebo Raúl. A celý tento soubor vedl Vicente del Bosque, uznávaný trenér a jeden z nejlepších koučů světa. 6 evropských velkoklubů, za které nikdy nehráli čeští fotbalisté Ve své zemi je uznávanou osobností. Real vedl do roku 2003, pak působil v Besiktasi Istanbul a od roku 2008 stál až do předloňského léta na lavičce španělské reprezentace, kterou dovedl k titulům mistrů světa i Evropy. Před cestou na Euro v roce 2012 zamířil do Prahy znovu a s národním týmem nedal tehdejšímu souboru Michala Bílka nejmenší šanci. Foto: Profimedia.cz

Pep Guardiola Fanouškům Plzně se před lety splnil jeden velký sen. Po zisku titulu Viktoria postoupila do Ligy mistrů, kde si zahrála i s Barcelonou. Na Nou Campu prohrála 0:2, v domácí odvetě, která se však hrála v pražském Edenu, vyhráli hosté 4:0. Tento zápas hattrickem režíroval Lionel Messi. Barcelonu v té době vedl Pep Guardiola, bývalá opora klubu i španělské reprezentace, který převzal mužstvo v roce 2008 a udělal z něj jeden z nejlepších fotbalových týmů všech dob. Katalánci, v čele s Messim, Xavim a Iniestou, drtili soupeře a předváděli úchvatné výkony. Když chyběl gól aneb 6 smolných bitev českých týmů s giganty v Lize mistrů Guardiola dovedl svůj celek k řadě úspěchů, přesto se rozhodl na barcelonské lavičce skončit. Zaplněný Eden však ještě měl tu čest sledovat jeho práci na vlastní oči. Nebylo to však naposled, co cestoval do české kotliny. Poté, co převzal úřadujícího šampiona Ligy mistrů Bayern Mnichov a los mu do základní skupiny opět přihrál plzeňskou Viktorku, zavítal zpět do Čech. Tentokrát už Západočeši hostili slavného soupeře na domácím stadionu. Po výprasku v Allianz Areně, odkud odjížděli s porážkou 0:5, předvedli v Doosan Areně sympatický výkon, ale na body to nakonec nestačilo. Bayern vyhrál 1:0 gólem Mandžukiče. Foto: Profimedia.cz

Arséne Wenger Od sezony 2003/04 hrála Sparta Ligu mistrů třikrát v řadě a měla štěstí na anglické kluby. Nejprve byla ve skupině s Chelsea, pak s Manchesterem United a následně i s Arsenalem, tedy s týmem uznávaného francouzského stratéga Wengera, který na lavičce Kanonýrů působil od roku 1996 až do konce sezony 2017/18. 5 nejslavnějších výroků trenéra Arsenalu Arsene Wengera Sparta na Arsenal nestačila, prohrála 0:2 a 0:3 a poznala, v čem spočívá kouzlo Wengerova týmu. V sezoně 2007/08 mohli hrát Pražané Ligu mistrů znovu, v předkole ale narazili znovu na Arsenal a po stejných výsledcích jejich boj o milionářskou soutěž skončil. To ale nebylo naposledy, co Wenger svůj tým přivezl do Prahy. Když do Ligy mistrů postoupila Slavia, do skupiny dostala zase Arsenal. Venku utrpěla debakl 0:7, doma se s Kanonýry rozešla bez branek. Foto: Profimedia.cz

Carlo Ancelotti Na Carla Ancelottiho, bývalého italského reprezentanta, mají vzpomínky v Liberci. Slovan po zisku premiérového titulu bojoval v roce 2002 o postup do Ligy mistrů a ve třetím předkole se mu postavil AC Milán. Na San Siru Liberec prohrál 0:1, doma pak senzačně vyhrál 2:1. K tomu, aby Ancelotti překvapivě se svým týmem dohrál, chyběl jeden gól. Nestalo se a Milán nakonec vyhrál celou Ligu mistrů. Ancelotti přepsal historii. Jako první vedl v Lize mistrů šest týmů Na uznávaného italského trenéra vzpomínají i na Spartě. Letenští v sezoně 2003/04 vybojovali v Lize mistrů postup ze skupiny, ale stopku jim vystavil právě Ancelottiho soubor. Italský velkoklub v Praze uhrál bezbrankovou remízu, na San Siru ale vyhrál 4:1. Foto: Profimedia.cz

Ottmar Hitzfeld Na sezonu 2001/02 na Letné velmi rádi vzpomínají. Sparta tehdy došla až do osmifinálové fáze Ligy mistrů. V základní skupině předčila moskevský Spartak i Feyenoord Rotterdam a dál postoupila spolu s Bayernem Mnichov. Na jeho hřišti dokonce uhrála bezbrankovou remízu. Kolik berou trenéři v německé lize? 5 milionů eur, ale i dvacetkrát méně S německým velkoklubem Pražané na domácím půdě skupinu zakončili. Hvězdný mnichovský soubor přivezl do Čech trenér Hitzfeld, přezdívaný Generál. Trenérská legenda Bayernu a uznávaný stratég nakonec Letnou vyloupil. Mnichovskému celku stačila k výhře jediná branka - vlastenec Novotného. Foto: Profimedia.cz