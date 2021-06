7 talentovaných mladíků do 23 let, z nichž (vy)rostou velké hvězdy anglické Premier League

O anglické Premier League se mluví jako o nejkvalitnější fotbalové soutěži na světě. Ostrovní kluby si proto mohou ukazovat na mladé talenty z celé Evropy a stahovat je pod svá křídla ještě před dovršením jednadvacátého roku života, kdy tabulkově přecházejí do seniorského fotbalu. Na ostrovních trávnících pobíhá řada nadaných borců, kterým může jednou patřit sláva a obdiv fotbalových fanoušků. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete sedm mladíků do 23 let, v jejichž případě by to mohlo platit.

Mason Greenwood (Manchester United) – 19 let Devatenáctiletý anglický mládežnický reprezentant Mason Greenwood odehrál v barvách Manchesteru United už přes sto utkání ve všech soutěžích, v nichž zaznamenal 29 branek. Sedmnáct z nich nastřílel v Premier League. Je to nesmírně kreativní fotbalista, který umí udávat tempo hry a pozoruhodně střílet oběma nohama. Bývalí slavní hráči Red Devils - Gary Neville a Nicky Butt - popsali Greenwooda jako jednoho z nejlepších mladých fotbalistů, jakého kdy viděli. Na Old Trafford má podepsanou smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Bukayo Saka (Arsenal) – 19 let Bukayo Saka je už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a pět zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech na hřišti. V Arsenalu hraje často jako pravý ofenzivní záložník, ale také jako levé křídlo a když na to přijde, tak třeba i jako střední záložník. V prvním celku Arsenalu debutoval v sezoně 2018/19. V uplynulém ročníku naskočil do 32 utkání v Premier League a zaznamenal pět branek a tři gólové nahrávky. Ačkoli se Kanonýři během sezony potýkali s vyrovnaností výkonů, Saka byl stálicí, která ze sebe pokaždé dostala to nejlepší. Jeho role v týmu jistě poroste a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Phil Foden (Manchester City) – 21 let Jednadvacetiletý Fhil Foden má za sebou fantastickou sezonu. Vlastně ji ještě nemá za sebou, protože je součástí anglické reprezentace, která bojuje o úspěch na mistrovství Evropy. V pouhých 26 ligových zápasech (z toho byl sedmnáctkrát v základní sestavě), nastřílel devět branek a pět dalších připravil pro spoluhráče. Podle mnohých expertů je Foden „generačním talentem“. Na mladém hráči se pozitivně projevuje důvěra kouče Pepa Guardioly, který se nebál postavit jej proti nejkvalitnějším soupeřům a Foden se v zápasech s Liverpoolem, Manchesterem United či Chelsea ukázal v tom nejlepším světle. Jeho technické kousky s balonem, intuice a všestrannost ho staví nad většinu jeho vrstevníků v Premier League. Vypadá to, že z něho roste velká světová hvězda. Foto: Profimedia.cz

Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) – 21 let V březnu oslavil portugalský reprezentant Pedro Neto teprve 21. narozeniny, ale už patřil k největším oporám Wolverhamptonu v uplynulé sezoně Premier League. Byl to jeho druhý ročník v dresu Wanderers, v němž jasně dokázal, že adaptace na anglickou ligu proběhla naprosto bez problémů. Naneštěstí ho v dubnu zastavilo v rozletu vážné zranění kolena, které mu vystavilo stopku až do konce sezony a možná zmešká i začátek té příští. Přesto zvládl Neto v 31 utkáních zaznamenat pět gólů a šest asistencí. Pro trenéra je to nesmírně cenný hráč, který může alternovat prakticky na jakémkoli postu od středu zálohy až po hrot útoku, ale také na levém i na pravém křídle. Umí podržet balon, skvěle přihrát, má vytříbenou techniku a dobrou střelu. Pokud se na něm nepodepíše současné zranění, má před sebou hvězdnou budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Reece James (Chelsea) – 21 let Moc talentovanějších pravých beků, kteří mohou alternovat i na pozici pravého defenzivního záložníka, na světě nenajdete. Jedenadvacetiletý Angličan Reece James je odchovancem akademie Chelsea a na Stamford Bridge už navzdory nízkému věku odkroutil dvě kompletní sezony. Ta současná se mu nesmírně povedla. Podílel se na jízdě Blues v Lize mistrů, pomohl k zisku FA Cupu a vybojoval si místo v reprezentaci pro evropský šampionát. Na začátku sezony byl jasnou volbou kouče Franka Lamparda, po příchodu trenéra Thomase Tuchela dostával trochu méně času na hřišti, ale pokaždé, když nastoupil, patřil k nejlepším. Je to silný a dynamický fotbalista s perfektní přihrávkou, slušný driblér, který umí podržet balon a zklidnit hru či založit rychlý útok. V každém okamžiku utkání je stoprocentně soustředěný. Pro Chelsea bude v příštích letech jistě naprosto klíčovým hráčem. Foto: Profimedia.cz

Mason Mount (Chelsea) – 22 let Není příliš obvyklé, aby se do prvního týmu Chelsea probojoval odchovanec klubové akademie, ale Masonovi Mountovi se to povedlo. Dvaadvacetiletý talent patří už dva roky do základní sestavy mužstva. V nedávno skončené sezoně odehrál 36 ligových zápasů (32 z nich v základní sestavě), dal šest branek a na pět přihrál. Tomáš Souček a spol. 20 nejlepších hráčů v aktuální sezoně anglické Premier League Na to, že je tak mladý, nemá absolutně žádný problém se stoprocentní koncentrací v každém okamžiku utkání, umí parádně zahrávat přímé kopy a dovede vytvářet pro spoluhráče gólové šance. Pevné místo už si vybojoval i v seniorském národním týmu Anglie a nyní už má na kontě 17 reprezentačních zápasů a čtyři góly. Foto: Profimedia.cz