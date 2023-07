7 „statečných“. Připomeňte si trenéry, kteří v české lize vedli Viktorii Plzeň i pražskou Slavii

Obstát na lavičce ambiciozního klubu není nic jednoduchého. Řada koučů by o tom mohla dlouze povídat. Sedmi trenérům se „povedlo“ vést v české lize plzeňskou Viktorku i pražskou Slavii, které do zmíněné kategorie patří. Jejich jména i osudy najdete v následujících kapitolách.

Trenér Miroslav Koubek získal v roce 2015 ligový i pohárový titul s Plzní, na začátku následující sezony byl ale odvolán. Bylo to už podruhé, co dostal na západě Čech padáka.

Bývalý reprezentační kouč Petr Rada začínal trenérskou dráhu v německém Düsseldorfu a v roce 1997 se objevil ve Slavii. Nejprve jako asistent, pak krátce coby hlavní kouč. Další rok působil v Teplicích a v následující sezoně vedl Plzeň, i zde ale vydržel jen chvíli. V roce 2012 se stěhoval z Teplic znovu – tentokrát do Slavie, v Edenu ale kvůli špatným výsledkům ani nedokončil sezonu.

Předtím, ale i potom, Cipro působil také ve Slavii, kterou vedl naposledy v sezoně 2011/12. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl v roce 1996, během něhož vyhrál se Slavií titul a vybojoval postup do semifinále Poháru UEFA.

Po Petrovi Radovi nastoupil na plzeňskou lavičku už počtvrté Zdeněk Michálek, v roce 2004 ho však nahradil František Cipro. Ani on se ale ve Viktorce dlouho neohřál a po roce ho nahradil Martin Pulpit.

František Straka

František Straka působil jak v Plzni, tak i ve Spartě a Slavii. S letenským týmem vybojoval postup do Ligy mistrů a po svém odvolání zamířil do Německa. Z ciziny se vrátil do Plzně, kterou vedl v posledních šesti zápasech sezony 2005/06. V závěrečném zápase Viktoria překvapivě vyhrála právě na Letné, díky čemuž se zachránila v nejvyšší soutěži.

Vyhlášený motivátor se vždy chlubil sparťanským srdcem, o to bylo ale překvapivější, když v říjnu roku 2011 usedl na lavičku Slavie. Na jaře ale kvůli ohromnému tlaku skončil.

