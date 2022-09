7 Slováků, kteří hrávali za Plzeň. Kde je dnes konec Hrošovskému, Procházkovi a spol?

Matúš Kozáčik s Markem Bakošem ukončili kariéry. Marián Čišovský už není mezi námi. Dres Plzně dosud obléklo 25 slovenských fotbalistů a někteří z nich patřili k opravdovým tahounům. Kde je dnes některým z nich konec? Na to odpovídají následující kapitoly.

Martin Chrien (MFK Ružomberok) Slovenský záložník Martin Chrien přišel do Plzně v roce 2014. Ve Viktorce si ale nedokázal vybojovat silnou pozici, a tak byl na hostování v Českých Budějovicích, Brně či Ružomberku. V české nejvyšší soutěži odehrál celkem 35 zápasů, ale jen tři v dresu západočeského klubu. V roce 2017 nečekaně přestoupil do Benfiky Lisabon, která za něho zaplatila milion eur. Ve slavném portugalském klubu se ale neprosadil a odešel do Maďarska, odkud se přes Pohronie dostal do současného působiště v Ružomberku. Foto: Profimedia.cz

Michal Ďuriš (Karmiotissa) Čtyřiatřicetiletý slovenský útočník Michal Ďuriš přišel do Plzně v roce 2010 z Banské Bystrice. Krátce hostoval i v Mladé Boleslavi, jinak ale celou dobu působil na západě Čech. S Viktorkou získal tři tituly, v Lize mistrů dal gól proti AC Milán a v roce 2017 odešel do Ruska. Pak zamířil do kyperské Famagusty, následně do celku AC Omonia a od srpna kope na stejném ostrově nejvyšší soutěž v dresu Karmiotissy. Foto: Profimedia.cz

Christián Herc (Grasshoppers Curych) Třiadvacetiletý záložník Christián Herc působil v Plzni v sezoně 2019/20, kdy byl na západě Čech na hostování z anglického Wolverhamptonu. Jenže do sestavy Viktorky se nedostal, což se nezměnilo ani s příchodem trenéra a jeho krajana Adriána Guľy, který ho dobře znal ze slovenské jednadvacítky. Christián Herc však ve Fortuna lize zůstal i po skončení hostování a v srpnu 2020 zamířil do Karviné. O rok později se stěhoval do Švýcarska, kde hraje v dresu Grasshoppers Curych. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jakub Hromada (Slavia Praha) Plzeň přivedla Jakuba Hromadu v roce 2016 na hostování z italské Sampdorie. Za Viktorku odehrál 18 zápasů a čekalo se, že na západě Čech zůstane, vedení klubu ale jeho hostování neprodloužilo. Hromada místo toho zamířil do Slavie, jenže tam toho vinou zdravotních problémů zprvu moc nehrál. Pak slovenský záložník hostoval v Liberci, ale nyní už je opět v Edenu, kde má podepsaný kontrakt do konce současné sezony. Foto: Profimedia.cz

Patrik Hrošovský (KRC Genk) V Plzni se o něm hovořilo jako o nástupci Pavla Horvátha. Patrik Hrošovský do této role taky dorostl a několik let byl klíčovým hráčem Viktorky. Blýskl se i gólem na půdě Realu Madrid. V roce 2019 slovenský reprezentační záložník, jenž působil také ve Znojmě a Ústí nad Labem, odešel do belgického Genku. Foto: Profimedia.cz

Erik Pačinda (FC Košice) Erik Pačinda v Plzni působil jen krátce. Na západ Čech dorazil s vizitkou problémového hráče z Dunajské Stredy a v ročníku 2018/19 si připsal jedenáct startů, ve kterých dal jeden gól. Na západě Čech nepřesvědčil, a tak odešel do polského Kielce. Posléze hrál v Trnavě a nyní je hráčem druholigových Košic. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia