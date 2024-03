7 rychlostřelců z Ligy mistrů. Komu stačilo na gól nejméně minut v historii milionářské soutěže?

Část 1 / 8



Nejbohatší a nejsledovanější fotbalová soutěž světa – UEFA Champions League (včetně Poháru mistrů evropských zemí) – má pěkně bohatou historii. Do tabulky střelců se zapsaly už stovky hráčů. Nejvícekrát to zvládl Cristiano Ronaldo, který zaznamenal 140 gólů, ale pojďme se na historickou střeleckou tabulku Ligy mistrů podívat z trochu jiného úhlu. Poskládali jsme žebříček nikoli podle počtu nastřílených gólů, nýbrž podle toho, kolik minut potřebovali hráči na vstřelení jedné branky. Aby to bylo alespoň trochu spravedlivé, zahrnuli jsme do statistik jen fotbalisty, kteří odehráli minimálně 850 minut a přitom naskočili aspoň do 20 zápasů. Jak to dopadlo, prozrazují následující kapitoly.

7. Roberto Soldado (Španělsko) – 102 minut na jeden gól Když pražská Sparta měřila v roce 2016 v Evropské lize síly se španělským Villarrealem, byl u toho také Roberto Soldado. Je to odchovanec Realu Madrid, ale jméno si udělal v dresu Valencie, kde platil v letech 2010 až 2013 za neomylného střelce. I proto po něm sáhli manažeři Tottenhamu a slibovali si od něho, že bude tahounem ofenzívy. Co jiného by taky za 22,5 milionu liber měli chtít, že? Někdejší španělský reprezentant toho však během dvou sezon na White Hart Lane moc neukázal a v létě roku 2015 se vrátil do La Ligy. Nevyšlo to. Ve sbírce klubových úspěchů má španělský titul, na kterém se podílel v sezoně 2007/08 v Realu, za který odehrál také tři utkání v Lize mistrů. Dal v nich jeden gól. Daleko úspěšnější byl ve 20 zápasech v dresu Valencie. Mezi lety 2010 a 2013 nasázel soupeřům v Champions League 15 branek. V milionářské soutěži mu stačilo na jednu přesnou trefu pouhých 102 minut.

6. Mario Gómez (Německo) – 102 minut na jeden gól Kdo by před startem Eura ve Francii čekal, že v německé nominaci bude figurovat také útočník Mario Gómez? Bývalý ostrostřelec Bayernu Mnichov se s bavorským velkoklubem rozloučil v roce 2013 a od té doby se zdálo, že jeho kariéra nabrala sestupnou tendenci. Ve Fiorentině to rozhodně nebyl ten obávaný snajpr, před nímž se měli na pozoru všichni gólmani i obránci v Bundeslize. V létě roku 2015 ho italský klub pustil na hostování do Besiktase a Gómeze a jako by v Istanbulu někdo pokropil živou vodou. V tureckém klubu nastřílel v 33 ligových zápasech 26 gólů a stal se nejlepším kanonýrem Süper Ligy. Na Euru ve Francii se trefil dvakrát a s pěti brankami se stal nejlepším německým střelcem v historii evropských šampionátů. V Lize mistrů odehrál 44 utkání v barvách dvou klubů – Wolsfsburgu a Bayernu. V mnichovském velkoklubu jich zvládl devětatřicet a nasázel v nich soupeřům 23 branek, ještě předtím, když sloužil v městě automobilů, zvládl pět střetnutí a dal tři góly. Celkově odehrál 2640 minut a každých 102 minut se radoval z přesného zásahu.

5. Ferenc Puskás (Maďarsko) – 101 minut na jeden gól Maďar Ferenc Puskás je považován za jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob. Na začátku kariéry hrál pod pseudonymem Miklós Kovácz, aby obešel pravidla o minimálním věku pro podpis smlouvy. Puskás patřil do legendárního maďarského celku, který naháněl v padesátých letech minulého století strach celému světu. Kromě maďarské ligy válel také v Realu Madrid, s nímž dokázal vybojovat třikrát v řadě vítězství v Poháru mistrů evropských zemí, tedy předchůdci Ligy mistrů. V šedesátých letech odehrál ještě čtyři zápasy za španělskou reprezentaci. „Získá-li dobrý fotbalista míč, měl by okamžitě vidět tři možnosti, jak s ním naloží. Puskás jich vždycky viděl aspoň pět," řekl o něm kdysi bývalý spoluhráč z maďarské reprezentace Jeno Buzansky. Dokonale tak vystihl jeho největší přednosti – předvídavost a kreativní myšlení. Jeho statistiky jsou obdivuhodné. V reprezentačním dresu nastřílel 84 branek v 85 zápasech, v Realu skončil s bilancí 240 gólů ve 260 duelech a za Honvéd Budapešť dal 165 branek ve 164 hrách. V Poháru mistrů evropských zemí zvládl odehrát 41 střetnutí – dvě v dresu Honvédu, zbytek za Bílý balet. Dal v nich 36 gólů. Bylo by ale zjednodušující redukovat Puskásovy kvality jen na vstřelené góly. Byl to komplexní fotbalista, který ve své době neměl na světě konkurenci. Zlatý míč však nikdy nedostal - v roce 1960 skončil druhý za Luisem Suárezem.

4. Nicola Amoruso (Itálie) – 98 minut na jeden gól Útočník Nicola Amoruso nikdy nehrál v seniorské italské reprezentaci, ale s Juventusem Turín vyhrál na přelomu tisíciletí třikrát italskou ligu a dvakrát si (neúspěšně) zahrál ve finále Ligy mistrů. V milionářské soutěži nastoupil do 22 utkání a odehrál „jen" 886 minut, ale soupeřům nastřílel devět branek. Na jeden gól potřeboval necelých sto minut na hřišti.

3. Gerd Müller (Německo) – 92 minut na jeden gól Když po 15 sezonách v Bayernu Mnichov odešel Gerd Müller v roce 1979 do amerického celku Fort Lauderdale Strikers, evropským fanouškům zmizel z očí jeden z nejfenomenálnějších střelců fotbalové historie. Obránci v Bundeslize i v evropských soutěžích si zřejmě zhluboka oddechli. Müller byl totiž strojem na góly. Během kariéry jich nasázel do sítí soupeřů 654 v 716 zápasech. Čtyřiatřicet z nich dal v zápasech Ligy mistrů, respektive Poháru mistrů evropských zemí, jak se soutěž dříve jmenovala. Stačilo mu na to 35 utkání a 3128 na hřišti. Všechny nastřílel v dresu Bayernu. Je mezi nimi deset dvougólových zápasů a jednou – proti Omonii Nikósia v roce 1972 – se podílel na výhře 9:0 pěti přesnými trefami.

2. José Altafini (Itálie) – 85 minut na jeden gól Útočník José Altafini, přezdívaný „Mazzola", se narodil v Brazílii. Za jihoamerickou zemi nastoupil i v osmi reprezentačních zápasech a v roce 1958 byl coby devatenáctiletý druhým nejmladším členem týmu po legendárním Pelém, který vybojoval titul mistrů světa. Ve žlutomodrých barvách kanárků zvládl osm střetnutí, ve kterých se čtyřikrát zapsal mezi střelce. O čtyři roky později už byl však na světovém šampionátu v Chile hráčem italského národního celku. V dresu Squadry Azzury odehrál šest utkání a dal pět branek. Střílení gólů mu náramně šlo i na klubové scéně. Jednou (v sezoně 1961/62) se stal nejlepším kanonýrem italské Serie A. Když v roce 1976 ukončil 18 leto dlouhou profesionální kariéru, měl na kontě 295 branek v 599 zápasech. Osmadvacet z nich odehrál v Poháru mistrů evropských zemí a zapsal si do statistik 24 gólů. Drtivou většinu – dvacet – jich vsítil v dresu AC Milán, čtyři zbývající dal jako hráč Juventusu. S Rossoneri milionářskou soutěž dokázal v sezoně 1962/63 vyhrát. K triumfu přispěl 14 trefami v devíti utkáních.

1. Erling Haaland (Norsko) – 71 minut na jeden gól I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Manchester City získal předloni v létě v podobě Erlinga Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Brzy však bylo zcela jasné, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. V 35 zápasech minulé sezony Premier League dokázal Haaland nastřílet neuvěřitelných 36 branek a zaznamenat čtyři hattricky, což byl nejlepší vstup do soutěže v její historii. V aktuálním ročníku má po 23 střetnutích na kontě 18 gólů a pět asistencí. Vypadá to, že obránce v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Pálí mu to však nejen v ligové soutěži, ale též v evropských pohárech. Ve 23 letech už má na kontě 37 odehraných utkání v Lize mistrů, do nichž nastoupil v dresu tří klubů. Už v premiérové sezoně 2019/20, kdy hájil barvy rakouského Salcburku, nasázel v milionářské soutěži osm branek v šesti zápasech. V debutovém střetnutí proti Genku se blýskl hattrickem. Následně skóroval tři sezony jako hráč Dortmundu a nyní druhým rokem zatěžuje konta soupeřů coby člen Manchesteru City. Památným zůstane jeho představení proti Lipsku v osmifinále ročníku 2022/23, kdy sám nastřílel při výhře 7:0 pět gólů. Zatím zaznamenal 41 branek, z toho osmnáct jich dal v současném působišti.