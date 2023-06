7 rumunských fotbalistů v české lize. Jak si vedli Nita, Stanciu a další?

Rumunští hráči nejsou v posledních letech na českých trávnících v nejvyšší soutěži nijak vzácným zbožím. Pořád se ale neřadí mezi národnosti, které patří k těm nejpočetnějším v historii. Od chvíle, kdy do ligy začali proudit cizinci, prošlo tuzemskými kluby třikrát více Rusů, čtyřikrát víc Nigerijců a skoro pětkrát víc Ukrajinců než zástupců ze země upíra Draculy. Konkrétně šlo o sedm hráčů, o jejichž osudech se dočtete v následujících kapitolách.

Nicolae Stanciu Na začátku roku 2018 koupila Sparta z Anderlechtu za téměř sto milionů korun rumunského záložníka. Nicolae Stanciu po příchodu do Prahy vyhlašoval, že přišel na Letnou vyhrát český titul. Byla to ale jen planá slova. Na konci roku 2018 přišla z jednoho egyptského klubu nabídka na přestup za 200 milionů korun. Stanciu souhlasil, Sparta jej však odmítla pustit. V lednu roku 2019 už ale došlo k dohodě se saúdskoarabským Al-Ahli, kam odešel za dvojnásobek ceny, ze kterou ho Sparta o rok dříve získala. Zrádci a krysy! 18 fotbalistů, jejichž přestupy z nich udělaly nenáviděné hráče Jenže už pár měsíců poté se překvapivě upsal největšímu rivalovi - Slavii. Sparťanští fanoušci ho od té chvíle považovali za krysu a v každém souboji pražských S mu to dávali pořádně pocítit. V sešívaném dresu vydržel necelé tři roky a v březnu 2022 zamířil do Číny. Klub z Wuhanu za něho poslal do Edenu skoro sto milionů korun. S českou nejvyšší soutěží se loučil s bilancí 108 odehraných utkání, 29 vstřelenými brankami a 31 asistencemi. Foto: Profimedia.cz

Florin Nita Po odchodu Martina Dúbravky na britské ostrovy zaujal místo mezi tyčemi sparťanské branky Florin Nita, který dorazil do Prahy v únoru roku 2018 z bukurešťského FCSB. Rumunský reprezentant se na Letné rychle zabydlel a stal se gólmanskou jedničkou, jenže později dorazil do klubu Milan Heča, který ho připravil o výsadní pozici. Cenní veteráni. 10 nejdražších fotbalistů z české ligy podle portálu TransferMarkt, kterým je 35 let a víc V minulém ročníku se objevil v brance jen patnáctkrát. V zimě měl konflikt s bývalým trenérem Pavlem Vrbou a na jaře už si nezachytal. V brance se neobjevil ani v žádném podzimním ligovém utkání v aktuální sezoně. Smlouvu má podepsanou do konce tohoto ročníku, ale jarní část soutěže tráví na hostování v Pardubicích, s nimiž ho nyní čeká baráž o záchranu v první lize. Foto: Profimedia.cz

Sorin Colceag Málokdo si dnes asi vzpomene na to, že v Plzni strávil dvě sezony rumunský brankář Sorin Colceag. Na západ Čech dorazil v roce 2002 z klubu Diplomatic Focsani, ale v úvodním ročníku se v nejvyšší soutěži neobjevil z prostého důvodu - Viktoria působila ve druhé lize, odkud však postoupila mezi elitu. V sezoně 2003/04 se Colceag objevil na trávnících v prestižní soutěži - odchytal 17 utkání, čtyřikrát udržel čisté konto a inkasoval 26 branek. V létě roku 2004 pak odešel jako volný hráč do řeckého Panioniosu. Foto: Profimedia.cz

Marcel Baban V sezoně 1995/96 se stal útočník Marcel Baban s 15 brankami třetím nejlepším střelcem rumunské nejvyšší soutěže a vysloužil si přestup z provinčního klubu Politehnica Temešvár do Rapidu Bukurešť. O necelý rok později se objevil na českých pažitech. V jarní části sezony 1996/97 odehrál čtyři ligová utkání v dresu Bohemians. Dvakrát byl v základní sestavě, ale žádný gól ani asistenci si do statistik nezapsal. Po skončení ročníku se vydal za dalším angažmá do chorvatského Zadaru.

Alexandru Baluta V roce 2018 do Slavie přišel Alexandru Baluta, který stál pražský klub 68 milionů korun. Sešívaní jej získali z Craiovy, kde měl funkci kapitána mužstva. Jenže zatímco v Rumunsku byl hodně produktivní, ve Slavii se příliš neprosadil. Drahé zboží. 5 cizinců, za jejichž přestupy Slavia zaplatila nejvíc peněz v historii klubu Během první sezony dal tři góly, ke kterým přidal dvě nahrávky, v dalším ročníku už ale hostoval v Liberci. Pod Ještědem se mu celkem dařilo, českou ligu ale po dvou letech opustil a v roce 2020 odešel za 700 tisíc eur do maďarského celku celku Puskás Akadémia. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Alexandru Chipciu Alexandru Chipciu přišel do Sparty v létě roku 2018, aby pomohl vyřešit problémy na pravém kraji hřiště. Jenže na Letné žádnou díru do světa neudělal. V lize zasáhl do 27 duelů, dal jeden gól, přidal dvě nahrávky a poté se vrátil do belgického Anderlechtu, odkud ve Spartě hostoval. Foto: Profimedia.cz