7 rekordů Lionela Messiho, které už možná nikdy nikdo nepřekoná

Kolik hranic ještě může Lionel Messi prolomit? Kolik rekordů dokáže překonat, než mrskne kopačky do kouta a řekne „dost“? Těžko říct, je ale skoro jisté, že mnohé z rekordů, jež ustanovil, nebudou dlouho překonány. A některé tu možná vydrží „navěky.“

V současné době je společně s Cristianem Ronaldem rekordmanem v Lize mistrů, kde se mu jich (zatím) podařilo zaznamenat osm, ještě lepší skóre má ve španělské La Lize, v níž drží společně s Cristianem Ronaldem rekord s osmi hattricky během jediné sezony. K tomu připočtěte, že v dresu Barcelony už má na kontě 54 hattricků, z toho 36 jich posbíral v ligové soutěži. Kterýkoli z těchto záznamů bude jen těžko někdo přepisovat. A to Messi ještě zdaleka nekončí…

HYPOTETICKY: Mohli by hrát Messi s Ronaldem v jednom týmu?

Vstřelit v jednom utkání tři branky je vždycky obdivuhodný výkon. Většině fotbalistů se to nepovede za celou kariéru, ale pro Lionela Messiho jako by střílení hattricků nebylo nic výjimečného.

V roce 2012 nastřílel Lionel Messi v dresu národního týmu dvanáct branek a vyrovnal rekord Gabriela Batistuty, o němž se v Jižní Americe soudilo, že je nepřekonatelný. Navíc umlčel kritiky, kteří do té doby tvrdili, že umí střílet branky jen v dresu Barcelony.

Co chybí Messimu, aby byl nejlepším hráčem v historii? Titul mistra světa

Argentina je dvojnásobným světovým šampionem a je jednou z nejfotbalovějších zemí na planetě. Být národním rekordmanem v tomto sportu, to už něco znamená.

Neexistuje většího a slavnějšího zápasu na klubové úrovni, než je El Clásico – souboj Barcelony a Realu Madrid. I do historie tohoto prestižního klání už vstoupil Messi rekordem. V duelech proti Realu Madrid zaznamenal argentinský fotbalista 26 branek a nechal za sebou legendární zápis Alfreda di Stéfana (18).

Jen rok poté, co Cristiano Ronaldo v sezoně 2010/11 vytvořil nový rekord španělské Primera Division 40 brankami nastřílenými během jednoho ligového ročníku, Lionel Messi ho pokořil. K Ronaldovu výkonu přidal ještě deset gólů navrch.

Barcelona

Messi nepřekonává jen historické rekordy La Ligy, ale také ty klubové, a to je v případě Barcelony, kde hrály v minulosti desítky fantastických fotbalistů, co říct. V sezoně 2011/12 nastřílel ve všech soutěžích, v nichž nastoupil, dohromady 73 branek, což bylo do té doby považováno za výkon za hranicemi lidských možností.

Hvězdy a titáni. 7 největších legend v historii fotbalové Barcelony

Málokoho asi překvapí, že subtilní Argentinec je s 670 góly nejúspěšnějším střelcem klubu v jeho dlouhé historii. Samozřejmě je v tomto ohledu nejlepším hráčem v dějinách španělské ligy.

Foto: Profimedia.cz