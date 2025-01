7 obránců, kteří během extraligové sezony pokořili metu 40 bodů. Zvládne to letos Irving či Reunanen?

V historii české hokejové extraligy najdeme tři beky, kteří měli po skončení základní části na kontě 39 bodů a jen těsně nepokořili čtyřicetibodovou metu. Sedm obránců si však radost z prolomení této hranice vychutnalo a možná, že by se k nim mohl v současném ročníku připojit Kanaďan Aaron Irving ze Sparty nebo Fin Tarmo Reunanen z Karlových Varů. Pokud si udrží současnou výkonnost a budou mít i trošku pověstného štěstí, mohli by to zvládnout. Do jaké společnosti by se v tom případě dostali, na to odpovídají následující kapitoly.