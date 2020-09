7 nepřekonatelných reprezentačních rekordů, které drží Jaromír Jágr

Legendární osmašedesátka sice oficiálně stále ještě nesekla se sportovní kariérou, v hokejovém světě už ale (velmi pravděpodobně) řekl poslední slovo. Aktuálně však drží v národním týmu sedm rekordů, které jsou (téměř) nepřekonatelné. Jaké to jsou, to se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Nejstarší střelec gólu na olympiádě

Olympijské hry v Soči českému výběru příliš nevyšly. Tým vedený Aloisem Hadamczikem sice došel do čtvrtfinále, kde ale lehce podlehl výběru USA. Jágr se trefil na turnaji dvakrát – v zahajovacím zápase se Švédy a v duelu s Lotyši. To mu bylo 41 let, 11 měsíců a 30 dní, čímž vešel do dějin jako nejstarší český střelec v historii olympijských turnajů.

Foto: Profimedia.cz