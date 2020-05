7 nejšílenějších míst, na kterých hokejisté slavili se Stanley Cupem

Slovenský hokejista Zdeno Chára z Bostonu si před lety pro oslavy se Stanley Cupem pronajal Trenčianský hrad. Možná by ho tam vzal i v roce 2013, ve finálové sérii ale tehdy slavilo Chicago.

Středověký hrad však není nejoriginálnějším místem, na němž se slavná trofej ocitla. Pojďme se nyní podívat na nejzajímavější a nejméně tradiční místa, kde se dosud se Stanley Cupem slavilo. Na zaplněná náměstí a radnice zapomeňte…

Na horské dráze

Luc Robitaille spojil převážnou část kariéry s týmem Los Angeles. Stanley Cup s ním ale nezískal a před sezonou 2001/02 proto zamířil do Detroitu. S Rudými křídly to dokázal a zvedl pohár nad hlavu. Během oslav se nezapomněl vyfotit v Hollywoodu a poté zamířil do Universal Studios, kde se s pohárem svezl na horské dráze.

Na „průvodu gayů“

V roce 2010 získalo trofej Chicago a hráči se rozhodli oslavit úspěch opravdu netradičně. S pohárem zamířili na pochod Gay Pride, který oslavuje kulturu gayů, lesbiček či bisexuálů.

Pod Niagarskými vodopády

Hokejisté Chicaga v roce 2010 vzali Stanley Cup na další místo, kde se dosud neobjevil. Tentokrát se o to postaral Patrick Kane. Rodák z Buffala se s pohárem ukázal přímo pod Niagarskými vodopády.

U vítězného koně Kentucky Derby

Američan Eddie Olczyk vyhrál NHL v roce 1994 s New Yorkem Rangers. Na ledě toho sice moc neodehrál, Stanley Cup si ale užil naplno. Vzal ho do stáje koně Go For Gin, který v roce 1994 vyhrál slavný závod Kentucky Derby. A kůň si na jídle z poháru velmi pochutnal.

Na křtu

Zdá se to být neuvěřitelné, ale pohár byl použitý i při křtu novorozence. A to dokonce dvakrát. Poprvé z něj Sylvain Lefebvre z Colorada pokřtil v roce 1996 svou dceru, o dvanáct let později pohár ve Stockholmu ke křtu dcery využil bratranec Tomase Holmstroma.

Ve striptérském klubu

Když Edmonton v roce 1987 získal třetí Stanley Cup, byla to obrovská sláva. Mark Messier, Wayne Gretzky a další se vydali slavit do podniku Forum Inn, který je vyhlášeným striptérským klubem. Hokejisté s radostí zapůjčili pohár striptérkám a nechali je s ním dělat, co se jim zachce…

Ve válečné zóně

Nejšílenějším a zároveň nejnebezpečnějším místem, kam Stanley Cup zavítal, byla v roce 2007 válečná zóna Kandahár v Afghánistánu. Bylo to v sezoně, kdy v NHL zvítězil Anaheim. Pohár vojákům přijeli ukázat bývalí hokejisté Bob Probert, Dave Williams, Ron Tugnutt, Réjean Houle a Yvon Lambert.