7 nejrespektovanějších fotbalových arbitrů všech dob. Pucciniho mezi nimi nehledejte

Chybovat je lidské, ale sedmička arbitrů, kterou najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii to nedělala tak často jako většina jejich kolegů s píšťalkou. A navíc měli charisma, které z nich udělalo nejrespektovanější sudí všech dob. Asi vás nepřekvapí, že mezi nimi nenajdete známého českého korupčníka Lubomíra Pučka alias Pucciniho…

Stará otřepaná fráze tvrdí, že fotbaloví rozhodčí jsou jen špatní, nebo ještě horší. Není to tak docela pravda. Ve fotbalových dějinách bychom našli pár takových, kteří měli u fanoušků úctu navzdory tomu, že se někdy upískli, nařídili penaltu, když neměli, nebo neukázali kartu, když ji z kapsy vytáhnout měli.

Massimo Busacca pobíhal mezi bílými lajnami na zelených pažitech od roku 1996 do roku 2011. V letech 2005 až 2010 se stal šestkrát v řadě nejlepším rozhodčím švýcarské soutěže.

V roce 2011 byl Mezinárodní federací fotbalových historiků a statistiků (IFFHS) vyhlášen nejlepším rozhodčím na světě. Bylo to po sezoně, ve které dostal na starost finále Ligy mistrů mezi Barcelonou a Manchesterem United (3:1). Nechyběl ani na mistrovství světa v Jihoafrické republice, kde řídil tři duely, včetně semifinále mezi Německem a Španělskem (0:1).

Na maďarských trávnících v nejvyšší soutěži mohli fanoušci poprvé zaregistrovat Viktora Kassaie v roce 1996. To mu bylo pouhých 21 let. O sedm roků později už řídil i zápasy na mezinárodní scéně.

Podle fotbalových historiků a statistiků byl nejlepším fotbalovým rozhodčím roku 2012. Byla to pro něho satisfakce za nepříjemnost, kterou si prožil o rok dříve, kdy byl v Lisabonu napaden a přišel o dva zuby. Naposled se představil na velké akci v roce 2014, kdy pískal tři zápasy na světovém šampionátu v Brazílii. O rok později ukončil sportovní kariéru.

Nechyběl ani na evropských turnajích v roce 2000 a 2004, kde se stal jednou z kontroverzních osobností kvůli výkonu ve čtvrtfinálovém utkání Portugalska s Anglií. Meier totiž neuznal v 89. minutě branku Sola Campbella kvůli údajnému faulu Johna Terryho na brankáře Richarda Pereiru. Zápas tak šel do prodloužení a posléze postoupil na penalty domácí celek. Následně Meier obdržel od anglických fanoušků asi 16 tisíc vulgárních emailů, mezi nimiž nechyběly ani výhrůžky smrtí, takže musel být nějaký čas pod policejní ochranou.

Patnáct let pobíhal rozhodčí Urs Meier po švýcarských pažitech a deset roků patřil mezi absolutní mezinárodní elitu. Pískal na mistrovství světa v roce 1998 a o čtyři léta později byl i na šampionátu v Jižní Koreji a Japonsku, kde řídil například semifinálové střetnutí Jihokorejců s Německem.

Markus Merk – civilní profesí zubař - je jednou z největších fotbalových osobností, které foukaly do píšťalky. Šestnáctkrát byl zvolen nejlepším německým rozhodčím roku a dodnes drží rekord v počtu odpískaných zápasů v Bundeslize. V roce 2005 dostal vysoké státní vyznamenání „Spolkový kříž za zásluhy“. Třikrát byl vyhlášen nejlepším světovým arbitrem (2004, 2005, 2007).

Howard Webb (Anglie)

Jak už to tak bývá, výjimečné osobnosti mají řadu kritiků a mnozí lidé je nemohou vystát. To je také případ anglického sudího Howarda Webba, který až do roku 2014 patřil neodmyslitelně k anglické Premier League i světovému fotbalu.

Profesionální kariéru odstartoval v roce 2000 a od té doby už jen stoupal nahoru. O pět let později se dostal na seznam mezinárodních arbitrů, kde vydržel devět let, než odešel do fotbalového důchodu. V životopise se mu skví zápasy, které jsou na absolutním vrcholu pro každého sudího na světě.

V roce 2010 rozhodoval finále Ligy mistrů Bayern Mnichov - Inter Milán (0:2). Jen o pár měsíců později dostal důvěru na mistrovství světa v Jihoafrické republice, kde řídil finálový duel Španělska s Nizozemím. Po utkání se na jeho hlavu snesla vlna kritiky. Webb totiž rozdal 14 žlutých karet, což bylo o osm víc, než činil dřívější rekord pro finále světového šampionátu. Výsledek také ovlivnilo vyloučení Johna Heitingy po druhé žluté. Když přebíral s kolegy po zápase pamětní medaile, část publika ho vypískala. Naopak světový tisk mu zase vytkl přílišnou velkorysost k holandskému týmu, který vyrukoval na Španěly s tvrdou hrou.

Webb nechyběl ani na evropských šampionátech v letech 2008 a 2012. Na turnaji v Polsku a na Ukrajině řídil hned dva zápasy českých fotbalistů – úvodní duel základní skupiny s Ruskem a následně čtvrtfinále proti Portugalsku. Naposled se představil na mistrovství světa v Brazílii, kde vedl dvě střetnutí. Následně odešel do důchodu.

Foto: Profimedia.cz