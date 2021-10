7 nejlepších českých střelců v historii anglické Premier League. Překoná Souček Rosického?

Útočník Roman Bednář přišel do Anglie ze skotského Hearts, kde prožil velmi dobré časy. V Premier League odehrál za West Bromwich Albion třicet zápasů a dal v nich šest branek. Během kariéry na ostrovech působil také v Leicesteru a Blackpoolu, v obou případech to však bylo ve druhé lize.

6. Matěj Vydra - 9 gólů

Přestože mu ještě není 30 let, má toho Matěj Vydra už hodně za sebou. Pár zápasů odehrál v české soutěži, působil také v Itálii, Belgii a Anglii. Prošel už osmi kluby, které za něho dohromady zaplatily více než miliardu korun. Na ostrovech se skvěle uvedl ve Watfordu ve druhé nejvyšší soutěži a následně byl svým tehdejším zaměstnavatelem - italským klubem z Udine - poslán na hostování do West Bromu, v jehož dresu poprvé naskočil do Premier League a v sezoně 2013/14 zaznamenal tři branky. Od roku 2018 kope v nejvyšší soutěži za Burnley a v barvách tohoto celku zaznamenal dalších šest přesných tref.

Foto: Profimedia.cz