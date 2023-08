7 nejlepších českých střelců v historii anglické Premier League. Překoná Souček Baroše?

Útočník Roman Bednář přišel do Anglie ze skotského Hearts, kde prožil velmi dobré časy. V Premier League odehrál za West Bromwich Albion třicet zápasů a dal v nich šest branek. Během kariéry na ostrovech působil také v Leicesteru a Blackpoolu, v obou případech to však bylo ve druhé lize.

Pokračování 3 / 8

6. Vladimír Šmicer – 10 gólů

Vladimír Šmicer zamířil v roce 1999 z Lens do Liverpoolu, kde vydržel šest let. S anglickým klubem se rozloučil triumfem v Lize mistrů. V Premier League zasáhl do 121 zápasů a dal v nich deset branek.

Foto: Profimedia.cz