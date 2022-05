7 nejdražších. Toto jsou nejhodnotnější fotbalisté z české ligy podle portálu TransferMarkt

7. Ladislav Krejčí (Sparta Praha) – 4,5 milionu eur

Třiadvacetiletý mladík Ladislav Krejčí se řadí mezi brněnské odchovance, kteří vyměnili moravskou metropoli za Letnou. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let je považován za slibný talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic.

V létě roku 2019 se přesunul do Sparty, kde od šikovného záložníka mnoho očekávali, a dá se říct, že velké naděje dokázal naplnit. Na Letné zatím odkroutil tři sezony, v té nedávno skončené nastřílel pět branek a k nim přidal jednu asistenci.

Foto: Profimedia.cz