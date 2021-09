7 nejdražších cizinců, které Sparta přivedla na Letnou. Rekordmanem je (stále) Stanciu

Sparta stále častěji loví v zahraničních vodách. Za koho zaplatil klub z Letné nejvíc peněz? Sedm nejdražších cizinců (podle údajů z portálu TransferMarkt), které Sparta koupila, najdete v následujících kapitolách.

7. Florin Nita (Rumunsko) – 1,35 milionu eur Rumunský reprezentant Florin Nita přišel na Letnou v polovině sezony 2017/18 a od té doby patří k důležitým článkům rudého týmu. Dosud v české nejvyšší soutěži nastoupil do 84 utkání a dvanáctkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. V aktuálním ročníku čtyřiatřicetiletý gólman odchytal všech sedm utkání, inkasoval šest branek a čtyřikrát vychytal čisté konto. Foto: Profimedia.cz

6. David Moberg Karlsson (Švédsko) – 1,65 milionu eur V prosinci roku 2018 přivedla Sparta na Letnou Švéda Davida Moberga Karlssona. Útočník, který před příchodem do Prahy prošel šesti kluby, podepsal smlouvu na tři a půl roku. V české lize dosud stihl odehrát 65 utkání, ve kterých nastřílel 19 branek a k nim přidal 16 asistencí. V minulém ročníku si vedl skvěle a nastřílel deset gólů, v tom současném už má na kontě dvě přesné trefy. Poté, co loni jeho tržní cena značně poklesla, je nyní podle portálu TransferMatkt vyšší než v době, kdy do Sparty přišel. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. Martin Minčev (Bulharsko) – 2 miliony eur Bulharský reprezentant, který zvládá naskočit na všech ofenzivních postech, přišel loni v létě do Sparty za přibližně 54 milionů korun. Fanoušci rudého týmu ale doteď moc nechápou, proč klub Martina Minčeva vlastně kupoval. V minulé sezoně zasáhl jen do 14 ligových zápasů a odehrál v nich 206 minut. S jeho herním vytížením to není o moc slavnější ani v aktuálním ročníku. Na hřiště se dostal pouze třikrát jako střídající hráč a do statistik nastřádal jen 46 minut. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. Semih Kaya (Turecko) – 2 miliony eur Turecký stoper Semih Kaya přišel do Sparty v létě roku 2017 za dva miliony eur z Galatasaraye Istanbul. Bývalý spoluhráč Tomáše Ujfalušiho se měl stát novým lídrem zadních řad, jenže hned v úvodním zápase proti Bohemians 1905 se zranil a musel na operaci. Po zotavení se už na hřiště nikdy pořádně nedostal. Když po třech letech Letnou opouštěl, měl na kontě pouze 28 ligových startů a dva vstřelené góly. Foto: Profimedia.cz

3. Dávid Hancko (Slovensko) – 2,5 milionu eur Talentovaný slovenský stoper Dávid Hancko odehrál v české lize dvě minulé sezony, ve Spartě byl však jen na hostování z italské Fiorentiny. To se ovšem letos v létě změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což z třiadvacetiletého reprezentačního beka udělalo čtvrtou nejdražší posilu v klubové historii. Hancko si na Letné vybudoval slušnou pozici, v minulém ročníku dal pět branek, přidal k nim dvě asistence a Sparta na jeho výkonech hodně stojí i v současné sezoně. Foto: Profimedia.cz

2. Tal Ben Chaim (Izrael) – 2,9 milionu eur Ofenzivní záložník z Izraele dorazil na Letnou v létě roku 2017 za necelé tři miliony eur, tedy přibližně za 76 milionů korun, a stal se v tu chvíli nejdražším hráčem ligy. Sparťanští fanoušci od něho hodně čekali, jenže Tal Ben Chaim přišel se zdravotními problémy, a to zřejmě poznamenalo celou jeho kariéru v pražském klubu. Bývalý hráč Maccabi Tel Aviv si připsal během tří sezon v české lize na konto jen 20 startů a dvě asistence. Loni v létě se vrátil jako volný hráč zpět do klubu, odkud do Sparty odešel. Foto: Profimedia.cz