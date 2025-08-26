7 nejdražších cizinců, které Sparta přivedla na Letnou. Dobré kaufy i vyhozené peníze

Pražská Sparta vždy patřila k nejsilnějším klubům na domácím přestupovém trhu. Svou sílu demonstrovala třeba před několika lety, když angažovala trenéra Stramaccioniho a během jediného léta utratila za posily více než čtvrt miliardy korun. A Letenští utráceli i v mnoha jiných letech.
Sparta často loví v zahraničních vodách. Za koho zaplatil klub z Letné nejvíc peněz? Sedm nejdražších cizinců (podle údajů z portálu TransferMarkt), které Sparta koupila za více než dva miliony eur, najdete v následujících kapitolách.
7. Markus Solbakken (Norsko) – 2,2 milionu eur
Sparta loni v lednu hodně stála o záložníka Markuse Solbakkena a do norského Stavangeru za něj poslala asi 55 milionů korun. V jarní části sezony 2023/24 zasáhl do 12 střetnutí, ale do statistik si nezapsal žádný gól ani asistenci.
Výkony skandinávského borce budily rozpaky, přesto dostal důvěru i na začátku ročníku 2024/25. V něm odehrál 13 ligových zápasů, z toho však jen pět v základní sestavě. Do statistik si zapsal jednu asistenci a také gól, kterým jako střídající hráč rozhodl prosincové domácí utkání s Bohemians (1:0). Další už ale nepřidal. Z Letné jej vyexpedovali na hostování do druholigové italské Pisy. Součástí dohody byla též opce na následný přestup, k němuž ale nedošlo a Solbakken se vrátil na Letnou, kde však nemá místo v sestavě.
6. Veljko Birmančevič (Srbsko) – 2,3 milionu eur
Sedmadvacetiletý srbský forvard Veljko Birmančevič přišel předloni v létě na Letnou za přibližně 25 milionů korun na hostování do konce sezony z francouzského Toulouse. Je to dynamický fotbalista, který může hrát na křídle, ale i na hrotu útoku nebo jako ofenzivní záložník. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, využívá náběhy za obranu.
Ve Spartě se rychle aklimatizoval a zařadil se k oporám sestavy. Ve 32 ligových zápasech předminulé sezony nastřílel 16 gólů a na 11 dalších nahrál. Není divu, že Letenští využili opce a hráče si loni v létě pojistili. V souhrnu za hostování a přestup za něj do Francie poslali asi 82 milionů korun. Podle portálu TransferMarkt to byl dobrý obchod, protože Birmančevičova tržní hodnota je nyní o dost vyšší.
5. Dávid Hancko (Slovensko) – 2,5 milionu eur
Talentovaný stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což ze slovenského reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii.
Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl v době svého angažmá v Praze suverénně nejdražším stoperem v české lize. V srpnu 2022 jej za šest milionů eur získal Feyenoord Rotterdam.
4. Tal Ben Chaim (Izrael) – 2,9 milionu eur
Izraelský ofenzivní záložník Tal Ben Chaim dorazil na Letnou v létě roku 2017 za necelé tři miliony eur, tedy přibližně za 76 milionů korun, a stal se v tu chvíli nejdražším hráčem ligy. Sparťanští fanoušci od něho hodně čekali, jenže on přišel se zdravotními problémy, a to zřejmě poznamenalo celou jeho kariéru v pražském klubu. Bývalý hráč Maccabi Tel Aviv si připsal během tří sezon v české lize na konto jen 20 startů a dvě asistence. V létě 2020 se vrátil jako volný hráč zpět do klubu, odkud do Sparty odešel.
3. John Mercado (Ekvádor) – 3 miliony eur
Největším a nejdražším úlovkem Sparty před startem sezony 2025/26 se stal ekvádorský reprezentant John Mercado. Třiadvacetiletý dynamický útočník, který může alternovat na obou křídlech, přišel na Letnou z Portugalska, kde působil dvě sezony v klubu Avs FS, za tři miliony eur a podepsal smlouvu do roku 2029.
2. Nicolae Stanciu (Rumunsko) – 3,75 milionu eur
Byl to tehdy nový ligový rekord. Nicolae Stanciu byl přestupovou prioritou Sparty číslo jedna, jeho příchod se ale protahoval. Tehdy čtyřiadvacetiletý Rumun však nakonec dorazil na Letnou na konci ledna 2018 a podepsal smlouvu do roku 2021.
Původně se spekulovalo, že nejdražší hráč belgické ligy přestoupí z Anderlechtu za sumu přesahující sto milionů korun, nakonec však stál v přepočtu asi 96 milionů korun. Ve Spartě dostal Rosického desítku a fanoušci věřili, že bude výrazně úspěšnější, než tehdejší drahé letní posily. Láska jim ale dlouho nevydržela. Stanciu jen o rok později „prchl“ z Letné za penězi do Saúdské Arábie, odkud se oklikou po půl roce vrátil do české ligy, ale posílil úhlavního rivala – Slavii.
1. Albion Rrahmani (Kosovo) – 5 milionů eur
O kosovského reprezentačního útočníka Albiona Rrahmaniho stála loni v létě Slavia, a i když nakonec do Prahy skutečně přišel, místo do Edenu zamířil na Letnou. Sparta za něj zaplatila přibližně 125 milionů korun, čímž se stal jedním z nejdražších ligových fotbalistů historie. Čekalo se od něj ale o trochu víc. V nejvyšší soutěži naskočil během premiérové sezony do 23 zápasů, ve kterých dal pět branek a na další dvě nahrával. Od poloviny prosince byl se svalovým zraněním na marodce, na jaře už ale opět nastupoval na hřiště, ovšem častěji jako náhradník.
