7 mladíků, kteří nebyli v draftech mezi elitní dvacítkou, ještě nenakoukli do NHL, ale jednou v ní (asi) budou zářit

Pojďme se blíže podívat na sedm mladíků, kteří ještě nenakoukli do NHL, ale podle hokejových odborníků a skautů by mohli za pár let zářit v této soutěži stejně jasně, jako to dnes dělají Sidney Crosby, Patrick Kane či Brent Burns. Zaměřili jsme se pouze na borce, kteří nefigurovali v draftech NHL mezi první dvacítkou. Prozradíme, že jsou to z velké části Evropané (mezi nimiž je i jeden Čech). Najdete je v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

7. Justus Annunen (Finsko) Pořadí v draftu: 64. v celkovém pořadí v roce 2018 (Colorado Avalanche)

Současný klub: Kärpät Oulu (Liiga)

Bilance v základní části sezony 2019/20: 23 utkání – průměr inkasovaných branek na zápas: 1,77 - 92,9 % úspěšnost zákroků Čerstvě dvacetiletý brankář Justus Annunen se brzy může stát tvrdou konkurencí českého gólmana Pavla Francouze v Coloradu. Talentovaný mladík má za sebou fantastickou sezonu ve finské Liize, v níž zastínil téměř všechny své starší „kolegy“ mezi tyčemi. Avalanche si téměř dvoumetrového pořízka vybrali předloni ve třetím kole draftu poté, co dovedl reprezentaci Suomi do 18 let k titulu na mistrovství světa, a mají v něm možná budoucí poklad. Foto: Profimedia.cz

6. Kirill Marčenko (Rusko) Pořadí v draftu: 49. v celkovém pořadí v roce 2018 (Columbus Blue Jackets)

Současný klub: SKA Petrohrad (KHL)

Bilance v základní části sezony 2019/20: 31 utkání – 16 bodů (7+9) Je mu 19 let, dvakrát už hrál na mistrovství světa juniorů a ani jednou se nevracel bez medaile. Ruský forvard Kirill Marčenko se stal v roce 2018 v draftu NHL úlovkem Columbusu, který po něm sáhl ve druhém kole, do zámoří však zatím nezamířil. V současném ročníku dostal poprvé pořádnou příležitost v KHL a hned se ukázal v tom nejlepším světle. Třikrát získal ocenění pro nejlepšího nováčka týdne a jednou pro nejlepšího nováčka měsíce. Marčenko je špičkový střelec a obratný bruslař se šikovnýma rukama, který má uzavřenou smlouvu v Petrohradu do roku 2022. Pak by mohl být zralý na přechod do NHL. Foto: Profimedia.cz

5. Alexandr Romanov (Rusko) Pořadí v draftu: 38. v celkovém pořadí v roce 2018 (Montreal Canadiens)

Současný klub: CSKA Moskva (KHL)

Bilance v základní části sezony 2019/20: 43 utkání – 7 bodů (0+7) Stříbrný a bronzový medailista z mistrovství světa juniorů a vítěz Gagarinova poháru pro vítěze KHL – to je vizitka mladého ruského zadáka Alexandra Romanova. Dvacetiletý borec, který se na šampionátu hráčů do 20 let v roce 2019 stal nejlepším a zároveň i nejproduktivnějším obráncem, šel v draftu NHL v roce 2018 na řadu ve druhém kole, když po něm sáhl Montreal. Vnuk slavného sovětského beka a šestinásobného mistra světa Zinetuly Biljaletdinova rád hraje fyzický hokej a nebojí se osobních soubojů. Není to typ beka, který by se hnal do ofenzívy, ale vzadu si plní defenzivní povinnosti na sto procent. Romanovovi končí v létě v CSKA Moskva smlouva a očekává se, že by mohl vyrazit za oceán a v NHL bojovat o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony. Foto: Profimedia.cz

4. Jake Oettinger (USA) Pořadí v draftu: 26. v celkovém pořadí v roce 2017 (Dallas Stars)

Současný klub: Texas Stars (AHL)

Bilance v základní části sezony 2019/20: 38 utkání – průměr inkasovaných branek na zápas: 2,57 - 91,7 % úspěšnost zákroků Není mnoho brankářů, po kterých sáhne klub v prvním kole draftu. V případě Jakea Oettingera se tak stalo v roce 2017. Dallas pak nechal talentovaného mladíka ještě dvě sezony zářit v celku Boston University v soutěži NCAA a od ročníku 2019/20 už měřil síly s dospělými v AHL. Mistr světa ze šampionátů osmnáctek a dvacítek nebude mít cestu do prvního týmu Stars, v němž hájí branku Ben Bishop s Andrejem Chudobinem, snadnou, ale má slušný potenciál na to, aby se za pár let prosadil mezi tyče v NHL. Foto: Profimedia.cz

3. Kevin Bahl (Kanada) Pořadí v draftu: 55. v celkovém pořadí v roce 2018 (Arizona Coyotes)

Současný klub: Ottawa 67’s (OHL)

Bilance v základní části sezony 2019/20: 54 utkání – 31 bodů (6+25) Na letošním mistrovství světa juniorů byl obránce Kevin Bahl součástí zlatého kanadského celku. Devatenáctiletý rodák z Britské Kolumbie se stal před dvěma lety v draftu NHL úlovkem Arizony, která však talentovaného mladíka v prosinci vytrejdovala do New Jersey v rámci obchodu s Taylorem Hallem. Na Bahla to nemělo žádný vliv, protože celou sezonu odehrál v juniorské soutěži OHL a v dresu Ottawy si vedl nadmíru dobře. Dvoumetrový obr, který typově připomíná Brandona Carla z Bostonu, bude na sobě muset ještě trochu zapracovat, než se mu otevřou dveře do NHL, ale jakmile se tak stane, bude třeba s ním počítat. Foto: Profimedia.cz

2. Nils Lundkvist (Švédsko) Pořadí v draftu: 28. v celkovém pořadí v roce 2018 (New York Rangers)

Současný klub: Lulea HF (SHL)

Bilance v základní části sezony 2019/20: 45 utkání – 31 bodů (11+20) Nils Lundkvist je bronzovým medailistou z mistrovství světa osmnáctek i dvacítek a přestože je mu teprve 19 let, má už za sebou tři sezony v nejvyšší soutěži dospělých ve Švédsku, kde hájí barvy celku Lulea HF. Na obránce nevysoký (jen 180 centimetrů) borec, však vyniká excelentním bruslením, chytrostí a taktickou vyspělostí. Očekává se, že v létě vyrazí za oceán, podepíše nováčkovský kontrakt s New Yorkem Rangers a porve se o místo v týmu. Má všechny předpoklady k tomu, aby jednou zářil v NHL. Foto: Profimedia.cz