7 milníků v hokejové kariéře Jakuba Voráčka. Vyhraje jednou i Stanley Cup?

Nejlepší nováček v juniorské soutěži QMJHL

Jakub Voráček je produktem z líhně kladenských talentů. Prošel mládežnickými kategoriemi a za tehdejší Rabat odehrál i jedno extraligové utkání. To se psala sezona 2005/06. V té další ale republiku opustil a vydal se do zámoří, konkrétně do týmu Halifax Mooseheads hrajícího Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL).

Dařilo se mu. V první (i druhé) sezoně nasbíral přes 60 bodů a získal RDS Cup, který je udělován nejlepšímu nováčkovi soutěže. Před Voráčkem ji například obdržel Sidney Crosby či Vincent Lecavalier. Z Čechů stejnou cenu získal Petr Vrána a Ondřej Pavelec, v roce 2010 také Petr Straka.

Foto: Profimedia.cz