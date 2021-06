7 skvělých hokejistů, kteří hráli za první samostatný český výběr na mistrovství světa juniorů

Na mistrovství světa juniorů na přelomu let 1993 a 1994 ve Švédsku nastala kuriózní situace. Úvodní zápasy hrál tuzemský tým ještě pod hlavičkou Československa, po přechodu do nového roku už ale jako Česko a Slovensko. Tehdy ještě společný výběr vybojoval bronz. O rok později už ale na turnaji v Ostravě a Frýdku-Místku hrála samostatná česká reprezentace, která skončila na šestém místě. V týmu tehdy byla řada vycházejících hvězd. Jména sedmi z nich najdete v následujících kapitolách.

Hráčů, jako je on, v současné době ubývá. Václav Prospal byl ochoten nechat na ledě duši, rval se vždy do poslední vteřiny a šel všem příkladem. I proto odehrál v NHL téměř 1200 utkání a prošel sedmi kluby.

Petr Sýkora

Stejně jako Martin Gendron a Rick Girard nastřílel šest branek a společně se stali elitními kanonýry turnaje. V té době už byl Petr Sýkora pryč z Plzně a prosazoval se v zámořských soutěžích.

V sezoně 1995/96 poprvé nakoukl do NHL, v níž odehrál v dresech New Jersey, Anaheimu, New Yorku Rangers, Edmontonu, Pittsburghu a Minnesoty 1050 utkání. Dvojnásobný mistr světa si zahrál šestkrát finále NHL, Stanley Cup ale získal „jen“ dvakrát – poprvé v roce 2000 s Devils a znovu o devět let později s Penguins.

Foto: Profimedia.cz