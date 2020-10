7 hráčů z kádru Slavie, kteří pamatují poslední bitvu v Evropské lize proti Chelsea

Pamatujete? Slavia na jaře roku 2019 došla až do čtvrtfinále Evropské ligy, ve kterém narazila na Chelsea. Doma prohrála 0:1, ve venkovní odvetě brzy prohrávala už o tři branky, pak ale hosté zabrali a zadělali na pořádné drama. Blues sice vyhráli 4:3 a postoupili, hráči Slavie se ale loučili se ctí. Dnes jdou sešívaní na izraelskou Beer Ševu a do zápasu by mohlo zasáhnout i sedm pamětníků legendární odvety s Chelsea. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Foto: Profimedia.cz