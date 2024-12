7 hráčů Sparty, kteří se dosud stali nejlepšími ligovými střelci. Žádný další není na obzoru

Nejlepším střelcem v podzimní části sezony je v tuto chvíli olomoucký Jan Kliment, který nasázel soupeřům 11 gólů. Mezi elitní desítkou najdeme překvapivě jen jediného sparťanského borce. S pěti brankami je jím Lukáš Haraslín. To musí být pro Letenské zklamání, protože v historii české ligy došlo už třináctkrát k situaci, že se nejlepším střelcem stal někdo ze Sparty. Povedlo se to dosud sedmi hráčům. Kterým, kdy a kolik branek nastříleli, to zjistíte v následujících kapitolách.